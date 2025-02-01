Политический сюрприз в Березовском, губернатор в ДНР и новые аресты чиновников. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя в Свердловской области оказалась богатой на политические сенсации. Мэр Березовского проиграл выборы жене своего водителя, силовики задержали еще одного чиновника из сферы ЖКХ, а губернатор Евгений Куйвашев отправился в Донецкую народную республику в компании полпреда Артема Жоги. О самых важных и интересных событиях в регионе – в нашем обзоре.

Бунт депутатов

Глава города Березовский Евгений Писцов неожиданно проиграл мэрский конкурс в думе. Большинство депутатов (17 против 6) проголосовали за технического кандидата Юлию Маслакову. Она является начальником инвестиционного отдела администрации, и, по иронии судьбы, женой водителя Писцова. Любопытно, что до голосования Маслакова пыталась взять самоотвод, но депутаты отказались снимать ее кандидатуру. Пока неизвестно, готова ли 35-летняя чиновница возглавить город. Если она не принесет присягу, то думе придется назначать новый конкурс.

Также неспокойно в думе Ревды. Там депутаты-единороссы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Татьяне Клепиковой. Она уговорила мундепов отложить свои разборки на месяц, так как необходимо внести правки в городской бюджет.

Уголовные дела чиновников

В Свердловской области продолжаются аресты руководителей, ответственных за сферу ЖКХ. На этой неделе задержали и отправили в СИЗО замглавы администрации Верхней Пышмы Алексея Харламова. Его обвиняют в получении взятки.

Также стало известно об уголовном деле бывшего начальника Уралуправтодора Алексея Борисова, который обвиняется в коррупции.

В то же время экс-министру транспорта Свердловской области Василию Старкову может грозить до 9 лет лишения свободы – такое наказание для чиновника требует прокуратура. Другой бывший министр, Николай Смирнов, подал апелляцию на свой арест. Пока неизвестно, когда суд рассмотрит документы адвокатов.

Евгений Куйвашев уехал в ДНР

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в компании уральского полпреда Артема Жоги отправился в Тельмановский район Донецкой Народной Республики. Это подшефная территория, где свердловские власти помогают местным жителям восстанавливать социальные объекты. Из-за поездки Куйвашев пропустил ежегодное возложение цветов к памятнику Ельцину.

Социолог предложила новый учебный предмет, чтобы повысить рождаемость

В колледжах и вузах нужно ввести новый предмет – «Технологии родительского труда». Посещения занятий для студентов должно быть обязательным, возможно, с зачетом, заявила социолог из УрФУ Анна Багирова. По ее мнению, новая дисциплина будет формировать комплексное представление у молодых людей о том, что семья важна.

Дерзкое ограбление банка

В пятницу вечером в «Совкомбанк» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге ворвался человек в маске, и, угрожая пистолетом, похитил около 7 миллионов рублей. Ограбление заняло меньше трех минут, когда ЧОП прибыли на вызов, преступник уже скрылся. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Грабителя все еще ищут. Раскрытие преступления поставлено на контроль руководства свердловского МВД.

Екатеринбуржец покатался в ванной на месте коммунальной аварии

Во вторник днем на улице Вайнера забил 15-метровый фонтан – прорвало трубу с холодной водой. Пешеходный участок немедленно затопило, но горожане не сильно расстроились. Их развеселил екатеринбуржец, который эффектно кружил возле коммунального фонтана в ванной на колесах.

Китайский новый год на катке

В Екатеринбурге ярко отметили Новый год по восточному календарю. На «Катке на площади» можно было покататься на коньках под китайскую оперу, принять участие в чайной церемонии и научиться писать иероглифы под аккомпанемент китайского традиционного инструмента гучжен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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