Самороспуск думы, открытие ледовой арены и «безумие во дворах». Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя в Свердловской области запомнилась скандалами в муниципальных думах и кадровыми решениями. В политике все запутано, зато у хоккейных болельщиков праздник – в Екатеринбурге открылась долгожданная большая ледовая арена. О самых интересных и важных событиях – в нашем еженедельном обзоре.

Самороспуск думы в Ревде и недовыборы в Берёзовском

Политические конфликты продолжают сотрясать свердловские в муниципалитеты. В Ревде местные депутаты приняли решение досрочно сдать мандаты, потому что не могут договориться друг с другом. Через полгода муниципалитет ждут внеочередные выборы.

А в Берёзовском затягивается судебное разбирательство по избранию Юлии Маслаковой мэром против ее воли. Теперь решение думы оспаривает еще и депутат Михаил Киндрась, голосовавший за действующего главу Евгения Писцова. Суд объединил его иск и иск Маслаковой в одно дело, рассмотрение назначено на 5 марта. Кроме того, дума Берёзовского отложила поправки в положение о мэрском конкурсе, которые позволяли бы допускать до депутатского голосования всех кандидатов. Руководит городом по-прежнему Писцов.

Волонтеры спасли животных из горящего приюта

В Березовском в ночь на 24 февраля сгорел приют для бездомных животных «Четыре лапы». В пожаре погибли 12 питомцев – три собаки и девять кошек. Остальных обитателей смогли спасти неравнодушные люди. Они выбрасывали хвостатых из окон прямо в снег, а дальше их подбирали волонтеры. Несколько котов надышались угарным газом, и их на время разместили в ветклинике. Будет ли восстановлен зооприют, мэр Евгений Писцов не ответил. «Вопрос в финансировании», –сказал он.

Безумие? Это Екатеринбург!

Мэр уральской столицы Алексей Орлов раскритиковал коммунальщиков за то, что они не могут справиться с гололедом на улицах. Досталось и управляющим компаниям, ответственных за уборку дворовых территорий.

«Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится», – заявил Орлов на совещании с главами районов.

Вице-мэра понизили в должности за семейные связи

Многолетний замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков переведен на должность главы администрации Кировского района. Кадровое решение принято из-за конфликта интересов, на который указывала прокуратура. Алексей Корюков, сын бывшего вице-мэра, возглавляет департамент строительства, то есть оба родственника являлись распорядителями бюджетных средств.

Новый начальник УМВД отчитался в думе

Главный полицейский Екатеринбурга Виктор Позняк выступил с ежегодным отчетом о работе УМВД перед депутатами. Он привел статистику преступности по районам, рассказал о кадровом дефиците в ведомстве и, кроме прочего, ему пришлось отвечать на вопрос, почему полицейские до сих пор не раскрыли дерзкую кражу буквы «Г» с таблички на фасаде мэрии.

1000-й матч «Автомобилиста» и открытие «УГМК Арены»

ХК «Автомобилист» перешагнул исторический рубеж. На этой неделе екатеринбургский клуб провел 1000-й матч в КХЛ и выиграл его, одновременно попрощавшись с КРК «Уралец», который полвека был домашним стадионом команды. В марте клуб переедет на 12-тысячную «УГМК Арену». Уральские болельщики смогли оценить новый стадион в пятницу на тестовой игре молодежных команд «Авто» и «Толпар», на которой присутствовало более 6 тысяч зрителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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