Первые участники выборов, громкие приговоры и обвал на шахте. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области стартовали досрочные выборы губернатора и на этой неделе первые претенденты заявились на участие в гонке. Также из событий этой пятидневки – приговоры экс-мэру Дегтярска Пильникову и сотруднице опеки Вознесенской, исчезновение спикера Кушвинской думы, обвал на шахте в Черемухово и побег двух детей из захламленной квартиры. О самом важном и интересном рассказываем в традиционных итогах недели от РИА «Новый День».

На Среднем Урале идет избирательная кампания

В Свердловской области началась избирательная кампания по досрочным выборам губернатора. Первым документы для выдвижения в облизбирком подал врио губернатора области Денис Паслер. Сегодня – еще один претендент, Рант Краев.

Как и в прошлом году, члены УИК будут ходить по домам и рассказывать жителям о выборах.

Напомним, досрочные выборы губернатора пройдут 12,13 и 14 сентября. О том, сколько будут они стоить и как на них голосовать, рассказали здесь.

Приговоры

Бывшему главе Дегтярска Вадиму Пильникову дали 10 лет строгача за взяточничество. В прошлом году он получил от одного вице-мэра 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 за сокрытие факта незаконного управления коммерческими организациями замом вопреки запретам закона. Кроме того, в апреле 2024 года Пильников получил еще одну крупную взятку – 4,4 миллиона рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы» за то, чтобы закрыть глаза на нарушения при проверке муниципальных контрактов и за содействие в бизнесе.

А сотрудницу опеки Евгению Вознесенскую, «проспавшую» убийство приемного мальчика Далера Бобиева, отправили в колонию-поселение на 2 года. Прокуратура добилась более строгого наказания, поскольку облсуд ограничился штрафом до 200 тысяч и запретом работать на госслужбе.

В Кушве пропал спикер думы. У него были долги

54-летний председатель местной городской думы Сергей Клиросов бесследно исчез после майских праздников: он перестал появляться на заседаниях и на работе в вагоноремонтном предприятии. Ни родственники, ни коллеги не знают его местонахождения. В полицию подали заявление, но пока безрезультатно. По данным Кушвинского городского суда, с октября 2024 года на Клиросова подали восемь исков на несколько миллионов рублей долгов.

Горняки выжили после обвала на шахте

Два горняка оказались под завалами на шахте «Черемуховская-Глубокая», где произошел горный удар. Спасатели подняли их на поверхность, однако шахтеры получили травмы и были госпитализированы. СКР подключился к расследованию.

Побег из захламленной квартиры

В Екатеринбурге полиция нашла двух братьев, 9 и 11 лет, которые сбежали из дома после наказания – мать заперла их за сломанный диван. Их обнаружил сотрудник уголовного розыска в подъезде своего дома, когда возвращался с дежурства. Однако детей маме не вернут: полицейские были шокированы ужасным состоянием квартиры, в которой они проживали. Сейчас беглецов пристраивают в центр социальной помощи – как минимум до тех пор, пока в квартире не будут созданы нормальные условия.

М-12 откроют до конца июня

Открытие трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга намечено на июнь, сообщили в «Автодоре». Сейчас идет активная приемка объектов на указанном этапе федеральной трассы, и первые водители могут рассчитывать на несколько недель бесплатного проезда. Тем временем некоторые вовсю уже гоняют по официально не введенному еще участку на свой страх и риск.

Квартир много, а цены не падают

В новостройках Екатеринбурга сейчас 62-63 тысячи нереализованных квартир – это исторический максимум. При этом средняя стоимость одного квадратного метра в первичке достигла 153 тысяч рублей. Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников дал большое интервью РИА «Новый День», стоит ли ждать падения цен на жилье, что влияет на ценообразование, как сейчас ведут себя покупатели жилья и с какими новыми вызовами сталкиваются риэлторы.

На радуге

Кладбище домашних животных

Говорят, умершие питомцы попадают на радугу. В Екатеринбурге есть такое место – с колумбариями и поляной из семи цветов. На этой неделе мы поговорили с директором единственного в городе кладбища домашних животных и узнали, как можно организовать прощание с хвостатыми любимцами, что грозит тем, кто не кремирует животных, почему на их могилах не ставят кресты и какую судьбу пережила ручная львица.

«Снегурочка» в Оперном

В Екатеринбургском театре оперы и балета на этой неделе состоялась премьера «Снегурочки» Римского-Корсакова – уже восьмая постановка за 112 лет. В обновлённой версии Масленицу провожают скоморохи в масках североамериканских коренных жителей, Мороз облачён в доспехи, а Мизгирь бы запросто вписался в ряды чернорубашечников, никакого шитого золотом кафтана у него нет и в помине. Партию Леля исполняют только девушки, ведь мужчин с таким голосом сейчас почти не найти.

Ностальгия по времени, в котором не жил

Песни Киркорова – внезапный тренд у молодых. А концерты Кадышевой собирают целые залы зумеров. В разговоре с «Новый Днем» психологи объясняют эту тенденцию ностальгией по времени, в котором не жили слушатели, и романтизацией прошлого. А еще добавили, что молодежь устала от однообразия современной музыки, которая не помогает найти себя в этих мотивах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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