Национализация «Облкоммунэнерго», трамвайные вандалы и новые тарифы в общественном транспорте – итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая неделя была насыщенной: суд отобрал активы у коммунальных олигархов Бикова и Боброва, в Екатеринбурге взлетела цена на проезд, а в свердловском минздраве случился мини-скандал из-за смены руководства кардиоцентра. О самых важных и интересных событиях на неделю в Свердловской области – в нашем обзоре.

«Облкоммунэнерго» вернули в госсобственность

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в государственную собственность активов ГК «Корпорация СТС», ранее принадлежащих бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Суд пришел к выводу, что в 2015 году незаконно приватизировало АО «Облкоммунэнерго», которым ранее владела Свердловская область. О дальнейшей судьбе предприятия рассказываем здесь.

В иске Генпрокуратуры фигурирует более 200 юридических и физических лиц, в том числе бывший вице-губернатор Олег Чемезов (сейчас находится под арестом по делу о мошенничестве с бюджетными субсидиями). Под стражей также содержится Алексей Бобров. Где сейчас Артем Биков – неизвестно.

В Екатеринбурге резко подняли цену на проезд

С 1 ноября разовая поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро будет стоить 42 рубля (повышение сразу на 9 рублей). В то же время мэрия значительно удешевила стоимость проездных. Например, месячный проездной с неограниченным количеством поездок будет стоить 1500 рублей вместо 2500. Это означает, что горожане, которые регулярно пользуются общественным транспортом, смогут сэкономить – и для них фактически ничего не изменится. А вот туристам и редким пассажирам придется платить максимальную стоимость билета.

Трамвайные вандалы терроризируют город

Гортранс Екатеринбурга объявил, что приостановит движение трамваев в районы Вторчермет и окраины Уралмаша, если на этих маршрутах не прекратятся опасные выходки подростков. Несовершеннолетние вандалы сбиваются в группы и закидывают трамваи камнями и петардами, прыгают по крышам вагонов, пугают водителей и пассажиров. Это продолжается уже несколько месяцев, Гортранс несколько раз обращался в полицию, но проблема не решается. На прошлых выходных малолетний хулиган выстрелил из пневматического пистолета в ногу вагоновожатой. К счастью, женщина не пострадала. С инцидентом теперь разбирается следственный комитет.

Смена руководства в кардиоцентре

Свердловский минздрав уволил Яна Габинского, который много лет занимал пост главного врача Уральского института кардиологии. Формальным поводом стал возраст Габинского, на днях ему исполнилось 73 года. Однако на самом деле, как говорят источники, причиной были финансовые махинации в медицинском учреждении. Большие суммы, которые выделялись институту по линии ОМС, уходили подрядчику – частной клинике, которая была фактически встроена в систему работы Института кардиологии.

На Среднем Урале усилили меры безопасности из-за угрозы беспилотников

В среду, 8 октября, в Свердловской области впервые ввели «упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА» – всего на сутки. На уральских предприятиях и заводах провели тренировочные эвакуации сотрудников. Силовики выпустили памятку для жителей, как действовать при атаке военных беспилотников. Позже правительство региона прояснило, чем отличается «упреждающий режим» от реальной угрозы.

Два педофила сбежали до приговора суда

В Свердловской области разыскиваются двое осужденных за изнасилование 15-летней школьницы в Алапаевске. Несмотря на тяжесть обвинений, оба мужчины содержались под подпиской о невыезде по решению следователя, и не явились в суд в день вынесения приговора. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от свердловских следователей о причинах избрания мягкой меры пресечения насильникам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube