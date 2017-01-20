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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru подводит итоги еще одной рабочей недели. Одна из главных тем для обсуждений плавно перешла из прошлой семидневки – екатеринбуржцы продолжили негодовать и радоваться транспортной реформе. Впрочем, на этой неделе были и другие поводы, которые вызвали самые разные эмоции у читателей.

Тема недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Главной темой недели должна была стать . Еще осенью политологи объясняли, что глава государства в январе 2017-го решит, стоит ли допускать Куйвашева до выборов в регионе или нет. Поэтому сообщений о поездке губернатора в Москву ждали все. Но их не случилось – ни на официальном сайте Кремля, ни на ресурсах департамента информполитики свердловского губернатора. Вместо этого Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)все стали обсуждать будущую статью Куйвашева, которая, впрочем, тоже пока так и не появилась в «Областной газете». Вместе с тем затишье . Варианты – от отправки за рубеж до трудоустройства силами ФСИН.

Скандал недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Под занавес рабочей недели журналисты раскопали фотографии дочери одного из депутатов ЕГД. Фамилию его в СМИ деликатно никто не называет, но все почему-то уже знают, о ком именно идет речь. . Оказалось, что с отцом она не в особых ладах, да и матери контролировать ребенка не удается. Впрочем, позднее, папа-депутат озвучил новую версию появления скабрезных снимков юной девицы в интернете – по его предположению, гадость мог . Что ж, подобные истории отнюдь не редкость. Даже депутаты ЕГД исполняли такие номера со своими бывшими пассиями, что уж говорить о подростках. Так или иначе, .

Курьез недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Первоклашка с Эльмаша стала героиней новостных выпусков большинства федеральных каналов, а все потому, что семилетняя Полина проснулась посреди ночи, подумала, что уже наступило утро и отправилась на уроки. Бабушку и дедушку самостоятельная девочка будить не стала, а родители были на работе. Дойдя до школы, Полина поняла, какую ошибку совершила и хотела было вернуться домой, но ключей у нее не оказалось, телефона – тоже, а домофон был сломан. В итоге, . На ее счастье, ее заметил возвращавшийся с работы мужчина, который посадил девочку в теплую машину и передал полицейским. Из отдела ребенка забрал отец.

. Но из-за этой ситуации, которая действительно могла закончиться печально, местное управление СКР решило затеять целое уголовное дело. Остается лишь надеяться, что ни родители, ни бабушка с дедушкой самостоятельной девочки не заработают срок из-за путаницы.

Происшествие недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Кажется, не проходит и месяца, чтобы у кого-нибудь в Свердловской области не прохудилась крыша. То у депутатов заксо, теперь – в Ирбите. На этой неделе там обрушилась кровля здания, прилегающего к музею народного быта. . Правда, согласно документам одноименного фонда, реконструкция случилась бы не так скоро, как надо было. В том, что обрушилась крыша архитектурного долгожителя, было бы еще полбеды, если б не пострадали уникальные музейные экспонаты XIX века. К тому же оказалось, что это . Власти отреагировали на происшествие вполне обыденно – .

Заявление недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Вернулся в повестку (и в Россию – из ОАЭ) фигурант уголовного дела о мошенничестве при строительстве коттеджного поселка, шансонье Александр Новиков. И тут же собрал пресс-конференцию, где и , хотя еще месяц назад прямо говорил – «Квартир не получите». Также бард пообещал, что коттеджный поселок «Бухта Квинс» таки достроят. По словам Новикова, займется этим корпорация «Маяк». Журналисты на это язвительно поулыбались, вспомнив , которым занималась та же компания депутата Владимира Конькова.

Фото недели

В четверг популярному блогеру-покемонолову Руслану Соколовскому продлили меру пресечения. В СИЗО . До 22 февраля он будет проводить время за изучением женских детективов и православной литературы, которую выдают в карцере, но без смартфона. От отсутствия последнего блогер больше всего страдает, потому что у него, как заявил Соколовский «в отличие от Брейвика, нет доступа к «Википедии». С другой стороны, без интернет-баталий сможет сконцентрироваться на достижении спокойствия и душевного благополучия – на вчерашнем брифинге в суде он сообщил, что по примеру Павла Дурова стал приверженцем даосизма.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Видео недели

На этой неделе . Одним из первых, кто полез в прорубь в честь крещения Иисуса в теплых водах реки Иордан примерно две тысячи лет назад, стал , протестировавший купель на визовском пруду. А также выяснивший основные правила поведения для тех, кто решил окунуться в крещенскую купель впервые.

Крещенье. Купель

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

Бастующим водителям Сысерти выдали справки о доходах, куда включили невыплаченные суммы (ФОТО, ВИДЕО). / После тушения пожара в жилом доме екатеринбургские огнеборцы обнаружили два трупа (ФОТО). / Депутатам гордумы объяснят суть новой транспортной схемы Екатеринбурга.

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