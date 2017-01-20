Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 20.01.17

Редакция NDNews.ru подводит итоги еще одной рабочей недели. Одна из главных тем для обсуждений плавно перешла из прошлой семидневки – екатеринбуржцы продолжили негодовать и радоваться транспортной реформе. Впрочем, на этой неделе были и другие поводы, которые вызвали самые разные эмоции у читателей.

Тема недели

Главной темой недели должна была стать предполагаемая встреча Владимира Путина со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Еще осенью политологи объясняли, что глава государства в январе 2017-го решит, стоит ли допускать Куйвашева до выборов в регионе или нет. Поэтому сообщений о поездке губернатора в Москву ждали все. Но их не случилось – ни на официальном сайте Кремля, ни на ресурсах департамента информполитики свердловского губернатора. Вместо этого все стали обсуждать будущую статью Куйвашева, которая, впрочем, тоже пока так и не появилась в «Областной газете». Вместе с тем затишье заставило вспомнить и то, как продолжают свою карьеру главы регионов, которым Кремль не дал добра на выборы. Варианты – от отправки за рубеж до трудоустройства силами ФСИН.

Скандал недели

Под занавес рабочей недели журналисты раскопали фотографии дочери одного из депутатов ЕГД. Фамилию его в СМИ деликатно никто не называет, но все почему-то уже знают, о ком именно идет речь. Девочка снялась для сайта-каталога «женщин с пониженной социальной ответственностью». Оказалось, что с отцом она не в особых ладах, да и матери контролировать ребенка не удается. Впрочем, позднее, папа-депутат озвучил новую версию появления скабрезных снимков юной девицы в интернете – по его предположению, гадость мог сделать бывший ухажер школьницы, который таким образом решил отомстить бывшей пассии. Что ж, подобные истории отнюдь не редкость. Даже депутаты ЕГД исполняли такие номера со своими бывшими пассиями, что уж говорить о подростках. Так или иначе, в деле теперь разбирается СК.

Курьез недели

Первоклашка с Эльмаша стала героиней новостных выпусков большинства федеральных каналов, а все потому, что семилетняя Полина проснулась посреди ночи, подумала, что уже наступило утро и отправилась на уроки. Бабушку и дедушку самостоятельная девочка будить не стала, а родители были на работе. Дойдя до школы, Полина поняла, какую ошибку совершила и хотела было вернуться домой, но ключей у нее не оказалось, телефона – тоже, а домофон был сломан. В итоге, первоклассница провела на 20-градусном морозе два часа, прогуливаясь по ночному Эльмашу. На ее счастье, ее заметил возвращавшийся с работы мужчина, который посадил девочку в теплую машину и передал полицейским. Из отдела ребенка забрал отец.

Как оказалось, в подобные ситуации попадали многие люди в детстве – про это агентству рассказали журналисты и депутаты. Но из-за этой ситуации, которая действительно могла закончиться печально, местное управление СКР решило затеять целое уголовное дело. Остается лишь надеяться, что ни родители, ни бабушка с дедушкой самостоятельной девочки не заработают срок из-за путаницы.

Происшествие недели

Кажется, не проходит и месяца, чтобы у кого-нибудь в Свердловской области не прохудилась крыша. То у депутатов заксо, теперь – в Ирбите. На этой неделе там обрушилась кровля здания, прилегающего к музею народного быта. Старинное здание 1887 года постройки, кстати, стояло в перечне домов, подлежащих капитальному ремонту. Правда, согласно документам одноименного фонда, реконструкция случилась бы не так скоро, как надо было. В том, что обрушилась крыша архитектурного долгожителя, было бы еще полбеды, если б не пострадали уникальные музейные экспонаты XIX века. К тому же оказалось, что это уже четвертое обрушение старинного здания в Ирбите за последние два года. Власти отреагировали на происшествие вполне обыденно – тему попытались замять.

Заявление недели

Вернулся в повестку (и в Россию – из ОАЭ) фигурант уголовного дела о мошенничестве при строительстве коттеджного поселка, шансонье Александр Новиков. И тут же собрал пресс-конференцию, где и сделал заявление, что у пайщиков выкупят все паи, хотя еще месяц назад прямо говорил – «Квартир не получите». Также бард пообещал, что коттеджный поселок «Бухта Квинс» таки достроят. По словам Новикова, займется этим корпорация «Маяк». Журналисты на это язвительно поулыбались, вспомнив историю со строительством многоквартирников на улице Рощинской, которым занималась та же компания депутата Владимира Конькова.

Фото недели

В четверг популярному блогеру-покемонолову Руслану Соколовскому продлили меру пресечения. В СИЗО он проведет еще месяц. До 22 февраля он будет проводить время за изучением женских детективов и православной литературы, которую выдают в карцере, но без смартфона. От отсутствия последнего блогер больше всего страдает, потому что у него, как заявил Соколовский «в отличие от Брейвика, нет доступа к «Википедии». С другой стороны, без интернет-баталий Соколовский сможет сконцентрироваться на достижении спокойствия и душевного благополучия – на вчерашнем брифинге в суде он сообщил, что по примеру Павла Дурова стал приверженцем даосизма.

Видео недели

На этой неделе тысячи свердловчан смывали с себя грехи, погружаясь в ледяную воду. Одним из первых, кто полез в прорубь в честь крещения Иисуса в теплых водах реки Иордан примерно две тысячи лет назад, стал продюсер видеоотдела NDNews.ru Антон Гуськов, протестировавший купель на визовском пруду. А также выяснивший основные правила поведения для тех, кто решил окунуться в крещенскую купель впервые.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CTLZgeoy56s&rel=0">Video</a> Крещенье. Купель

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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