Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

NDNews.ru в очередной раз подводит итоги уходящей недели: старт выборной кампании или «шутовского реслинга», мэрия за расстекление балконов и против жителей, судебные заседания по делу Тимониченко и несостоявшееся награждение главы Белоярки – в нашем обзоре главных событий уходящей «пятидневки».

Событие недели: дан официальный старт губернаторской кампании

На этой неделе депутаты Законодательного собрания Свердловской области предсказуемо одобрили дату проведения губернаторских выборов: они назначены на 10 сентября. Это означает, что выборная кампания официально стартовала. Вслед за этим избирком утвердил график выборных мероприятий. Так, выдвигаться кандидаты имеют право до 18 часов 21 июля. Необходимые документы, в том числе – подписи муниципальных депутатов, сдаются в избирком с 16 июля до 18 часов 26 июля. Партия, выдвинувшая кандидата, вправе отозвать его кандидатуру, но не позже 4 сентября.

Несмотря на то, что официально кандидатов еще никто не выдвинул – партийные конференции пройдут в ближайшие выходные, – примерный список участников предвыборной гонки уже известен. Так, Партия пенсионеров за справедливость в качестве кандидата в губернаторы будет рассматривать депутата городской думы Дмитрия Сергина. КПРФ вероятно выдвинет московского банкира Алексея Парфенова. Основной кандидат «Единой России» – врио губернатора Евгений Куйвашев, но для соблюдения регламента участникам конференции будет предложен еще один претендент – Виктор Шептий. Евгений Ройзман заявлял, что собирается выдвигаться от «Яблока», но у них возникли сложности с проведением конференции. «Зеленые» и ЛДПР пока держат кандидатов в секрете. А «Справедливая Россия» планировала выдвинуть вместе с другими партиями единого кандидата от оппозиции, называли в этом качестве Александра Буркова, но, скорее всего, выдвинет «обычного» – основным претендентом называют депутата заксо Дмитрия Ионина.

Между тем, политические наблюдатели и политологи уже окрестили предстоящие выборы губернатора в Свердловской области «карнавалом» и «шутовским реслингом». Почему – можно почитать в аналитике NDNews.ru.

Тема недели: горожан заставляют расстеклить балконы к ЧМ

Самой резонансной темой уходящей недели стали балконы. Точнее – решение администрации Екатеринбурга, согласно которому жители 2065 домов на «гостевых маршрутах» ЧМ-2018 должны расстеклить балконы или застеклить их в едином стиле. Как заявили чиновники, сегодня фасады выглядят убого, поскольку каждый собственник застеклял или не застеклял балкон на свой вкус. Но больше всего возмутило екатеринбуржцев тот факт, что городская администрация не намерена выделять на переобустройство балконов бюджетные средства. Жители должны сами заплатить за демонтаж или установку новых балконных окон.

Более того, как выяснил NDNews.ru, жителям придется заплатить и за оформление паспорта дома – они необходимы для приведения здания к единообразному виду. Сегодня паспортов нет почти ни у каких жилых строений. Оформление стоит еще 30-40 тысяч рублей. Кто и как принимает решение о паспортизации домов – в материале NDNews.ru.

Самое интересное, что здания администрации Екатеринбурга, находящиеся в квадрате улиц Ленина – Вайнера – Банковский переулок, тоже попадают на гостевой маршрут. Между тем, сегодня фасады мэрии щедро увешаны уличными оконными кондиционерами, которые в принципе нельзя размещать на памятниках архитектуры. Однако паспорт здания мэрии еще в разработке. И пока его нет, горадминистрация опубликовала тендер на закупку 12 кондиционеров, бюджет за это готов заплатить 234 тысячи рублей. Судя по заявке, это еще 12 коробок, которые будут «торчать» под окнами мэрии.

Скандал недели – главу Белоярки чуть не представили к награде, сам мэр бегает от СМИ

Неделя чуть было не началась с общероссийского скандала. Перед заседанием Законодательного собрания стало известно, что депутаты внесли в повестку вопрос о награждении главы Белоярского городского округа Павла Юдина Почетной грамотой «за большой вклад в развитие округа». При этом областной прокурор неоднократно рекомендовал уволить Юдина за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а подчиненный главы, главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко только на этой неделе был приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взяточничество.

Но когда о представлении Юдина к награде узнали в аппарате губернатора, там поняли, какой может разразиться скандал, и быстро постарались тему замять, «посоветовав» депутатам отозвать представление о грамоте. И действительно: когда вопрос о награждениях зачитывался в заксобрании, среди фамилий Юдина не оказалось.

А уже на следующий день после заседания заксобрания Павел Юдин вновь оказался в центре новостной повестки: соцсети сообщили о том, что глава Белоярки написал заявление об уходе по собственному желанию. Эту новость обсуждали и в Белоярской администрации, и в кулуарах губернаторской. Юдин на мобильный телефон не отвечал и съемочная группа NDNews.ru решила доехать до администрации Белоярского городского округа, чтобы лично спросить у Павла Юдина – не слух ли это про отставку? Однако глава Белоярки, завидев камеру, назвал журналистов клоунами и скрылся.

Суд недели: дело о покушении на Тимониченко

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга всю эту неделю шло рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в покушении на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко. Процесс стартовал 5 июня.

В ходе процесса допросили подельника Дудко – Игоря Казакова. Он сообщил, что экс-силовик ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

На третий день процесса в качестве потерпевшего был допрошен сам Тимониченко. Он впервые на публику в подробностях рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. Генерал однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел. Вместе с тем, генерал-майор не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления.

Допроса самого Дудко на этой неделе не было. 9 июня суд объявил длительный перерыв в процессе. Ближайшее заседание назначено на 27 июня, заседания будут проходить ежедневно. В связи с перерывом в процессе, Олега Дудко, по некоторым данным, из екатеринбургского СИЗО временно этапировали в нижнетагильскую ИК-13.

Фото недели: прыгающие пенсионеры на перекрытой улице Репина

В минувшие выходные дорожные работы на две недели закрыли улицу Репина вдоль Центрального стадиона – участок, по которому автомобилисты из всех районов «за ВИЗом» попадали в центр. Со всеми «прелестями» жизни в изоляции и автолюбители, и пешеходы столкнулись в будние дни.

Пока общественный транспорт и машины стояли в огромных пробках, пешеходы вынуждены были заниматься спортом: вместе с дорожным покрытием в районе сняли асфальт с тротуаров. Теперь, чтобы пройти мимо стадиона, нужно осваивать прыжки и бег с препятствиями. И не важно – пенсионер вы или мама с коляской. Путей обхода нет ни для кого.

Видео недели: спасатели «разгребают» последствия урагана

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В прошлые выходные по Свердловской области пронесся ураган, который сорвал крыши со 180 домов, повалил сотни деревьев и опор линий электропередачи. Больше всего пострадали Нижний Тагил и Староуткинск, где последствия стихии «разгребали» всю неделю. Ущерб от разгула стихии превысил 170 млн. рублей.

7 июня электроснабжение населенных пунктов восстановили. Ремонт поврежденных жилых строений и кровель домов сейчас продолжается силами коммунальных служб и управляющих компаний. Более 1,3 тысяч пострадавших от урагана уральцев потребовали компенсаций.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.06.17

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