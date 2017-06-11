Воскресенье, 11 июня 2017, 17:11 мск

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Партия «Зеленые» все-таки выдвинула в губернаторы Константина Киселева

Партия «Зеленые» все-таки выдвинула в губернаторы Константина Киселева

Свердловское региональное отделение партии «Зеленые» со второй попытки приняло решение о выдвижении кандидатом в губернаторы депутата Екатеринбургской городской думы, политолога Константина Киселева. Сегодня «за» проголосовали все 7 участников конференции.

Об этом рассказал NDNews.ru сам Константин Киселев. По его словам, число участников конференции уменьшилось со вчерашнего дня с 10 до 7 в связи с сезоном летних отпусков.

Напомним, : пять – за выдвижение Киселева, и пять – против. Других претендентов в кандидаты предложено не было. В обсуждении этого вопроса был объявлен перерыв. Константин Киселев добавил, что рад такому развитию событий: оно показывает демократичность процедуры.

Как уже сообщал NDNews.ru, вчера решения о выдвижении своего кандидата в губернаторы приняли четыре партии. Свердловские , Российская , , Евгения Куйвашева. Сегодня утром к ним добавился ».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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