Партия «Зеленые» все-таки выдвинула в губернаторы Константина Киселева

Свердловское региональное отделение партии «Зеленые» со второй попытки приняло решение о выдвижении кандидатом в губернаторы депутата Екатеринбургской городской думы, политолога Константина Киселева. Сегодня «за» проголосовали все 7 участников конференции.

Об этом рассказал NDNews.ru сам Константин Киселев. По его словам, число участников конференции уменьшилось со вчерашнего дня с 10 до 7 в связи с сезоном летних отпусков.

Напомним, вчера голоса разделились точно поровну: пять – за выдвижение Киселева, и пять – против. Других претендентов в кандидаты предложено не было. В обсуждении этого вопроса был объявлен перерыв. Константин Киселев добавил, что рад такому развитию событий: оно показывает демократичность процедуры.

Как уже сообщал NDNews.ru, вчера решения о выдвижении своего кандидата в губернаторы приняли четыре партии. Свердловские либерал-демократы решили выдвинуть депутата Госдумы Игоря Торощина, Российская партия пенсионеров за справедливость – депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, КПРФ – члена совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова, «Единая Россия» – врио губернатора Евгения Куйвашева. Сегодня утром к ним добавился Дмитрий Ионин от «Справедливой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.17

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