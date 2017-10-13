Итоги недели. Все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной недели, которая оказалась насыщенной как на тревожные слухи и скандальные заявления, так и на удивительные назначения и курьезные ситуации. Подробности – в нашем еженедельном обзоре.

Тема недели

Неожиданно главной темой недели стал смог в Екатеринбурге. Ситуация для нашего региона, в общем-то, рядовая – предупреждений о том, что выбросы промпредприятий не будут рассеиваться из-за штиля, МЧС рассылает по сто штук в год. Но на этой неделе неизвестные шутники вбросили в соцсети информацию категории «ОБС» («одна баба сказала»). В «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а затем и в мессенджерах стало распространяться сообщение со ссылкой на «подругу коллеги, которая работает на химзаводе» о том, что со стороны Челябинской области в Свердловскую движется ядовитое облако. Потом добавилось информации, что жителям Среднего Урала грозит лучевая болезнь и что срочно нужно закупаться водкой или спиртом, чтобы протираться им и употреблять внутрь в профилактических дозах.

Деза распространилась так быстро и так широко, что свердловскому управлению МЧС пришлось выступать со специальным заявлением, что никакой опасности нет. Ученые из УрО РАН, санврачи из Роспотребнадзора и даже военные из ЦВО к опровержению подключились активно, также заверив, что сообщение о ядовитом облаке – «бред».

Надо отметить, что немалую роль в том, что информация распространилась так быстро внесло само МЧС – накануне оно продлило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, а операторы сотовой связи эту информацию разослали в СМСках гражданам. Потому деза легла на благодатную почву. Кстати, предупреждение продлили – до 17 октября над Екатеринбургом будет висеть смог. Правда, в новой порции СМС рекомендаций не выходить на улицы не было, видимо, чтобы не наводить панику.

Назначение недели

Лидер свердловских эсеров Александр Бурков на этой неделе переехал на ПМЖ в Омскую область – Владимир Путин назначил его врио губернатора этого региона вместо Виктора Назарова, отправленного в отставку. Эксперты посчитали кадровое решение логичным – Бурков давно боролся за кресло главы региона, правда, на Среднем Урале, но президенту необходимо было соблюсти политес, чтобы реализовать федеральный тренд «каждой партии – по губернатору», что и было сделано.

При этом куда больше – по крайней мере, в нашем регионе – интереса вызвало не само назначение Буркова, а освобождение мандата депутата Госдумы РФ (его лишили депутатских корочек в пятницу). Претендентов на освободившееся кресло в Думе нашлось много – депутаты свердловского заксо Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин и академик УрО РАН Валерий Черешнев. Последнему Бурков, по слухам, задолжал круглую сумму. Через некоторое время список претендентов расширился – в него также вошли свердловские «справороссы». Это бизнесмен Дмитрий Зобнин, экс-кавалер звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой и заведующий выставочником «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, а также представительница молодежного крыла партии Анастасия Павлюченкова. Плюс неместные – президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков, проигравший в Воронежской области прошлогодние выборы в Госдуму, а также лидер карельского отделения партии Ирина Петляева. Интрига сохраняется.

Заявление недели

Близится премьера нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда», и заявления ее противников звучат все громче (несмотря на то, что некоторые высказывающиеся подобным образом уже оказались под уголовными делами за «наезды» на режиссера). Автор ленты «Оболганный государь» (она же – «Ложь «Матильды») Сергей Алиев на этой неделе, например, пообещал, что если картина про Николая II и балерину все же выйдет на широкий экран, то Учителя будет ждать «удар по печени с любовью».

Заявление в адрес Учителя

Курьез недели

Неожиданное проявление творческих начал на этой неделе продемонстрировал священник из Сухого Лога Борис Бароев. Настоятель храма Рождества Христова напугал соседей инсталляцией из сваренных друг с другом надгробий – конструкцию он установил посреди улицы. Как потом оказалось, сделал он это со вполне благой целью, чтобы оградить колодец, куда случайно мог кто-нибудь провалиться. Правда, почему нужно было заботиться о ближних таким эксцентричным способом, служитель культа не объяснил. Ни простые сухоложцы, ни глава местного отдела архитектуры порыва священника не оценили. Главный архитектор Дмитрий Чебыкин так и вовсе собственноручно, по некоторым данным, порушил конструкцию. В ответ на это Борис Бароев обратился в полицию с заявлением – теперь в ситуации разбираются правоохранители.

Фото недели

Несмотря на прохладную погоду, на Черноисточинском пруду, который снабжает питьевой водой Нижний Тагил, неожиданно расплодились сине-зеленые водоросли, которые на самом деле не водоросли, а цианобактерии, которые, разлагаясь, отравляют воду токсинами и пожирают кислород (для рыб это чревато мором, а для людей – отравлениями и кожными реакциями). Неприятная ситуация с водоемом случилась не впервые, но первый раз в такую погоду и в таком масштабе.

Видео недели

В начале недели россияне (и наши зарубежные партнеры и соседи) активно обсуждали воскресные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Екатеринбурге, где почти 20 лет подобные акции проходили в довольно мирной обстановке, неожиданно случилась целая серия задержаний участников.

Задержания в Екатеринбурге

Один даже потерял сознание в давке. Закончилось все стихийным маршем к отделу полиции, откуда все задержанных в итоге отпустили. А организатору акции, юристу штаба Навального в Екатеринбурге Виктору Бармину, дали 20 часов обязательных работ, которые он намерен провести по основному месту трудоустройства.

Суд. Бармин

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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