Итоги недели: резня в школах, выход губернатора к журналистам и коммунальщик-полиглот (ФОТО, ВИДЕО)

Информагентство «Новый День» подводит итоги уходящей недели. К сожалению, запомнилась она, прежде всего, трагическими событиями – резней в школах. Аналогичных ЧП в Свердловской области не было, но власти думают об усилении охраны учебных заведений. По крайней мере, того потребовал губернатор – который на этой неделе устроил пресс-конференцию, единственную в году. Без скандалов в повестке также не обошлось – родители переругались из-за платных школьных гардеробов, а в экономическом вузе нашли санузел с позолотой. Самое важное и запомнившееся за эту неделю читайте в нашем обзоре.

Тема недели. Резня в школах

Утром 15 января в пермскую школу №127 ворвались двое подростков с холодным оружием. Они напали на учительницу и детей, женщина оказалась серьезно ранена, пострадали дети, всего госпитализировали 12 человек. Сами нападавшие так же были отправлены в больницу, откуда их должны перевести в СИЗО. В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. А чиновники разных уровней заговорили об усилении охраны в школах. В том числе, и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Прошу министерство общественной безопасности и всех профильных министров, чья деятельность связана с детьми, оперативно подготовить предложения и представить их мне на рассмотрение», – распорядился губернатор. Никаких собственных предложений глава региона не сделал.

Фото: 59.ru

Уже через два дня произошло ЧП в челябинской школе. Ученики девятого класса, долгое время конфликтовавшие между собой, устроили потасовку. По некоторым данным, одному из драчунов 16 лет, второму – 17. В какой-то момент младший из оппонентов выхватил нож и ударил обидчика. Подростка с непроникающим ножевым ранением доставили в больницу. «Это не стоит выеденного яйца – обычная школьная потасовка. Пострадавшего 17-летнего ученика отправили в больницу, но травма несерьезная. Он даже по телефону смеялся и шутил. Ножик был маленький, перочинный», прокомментировал директор школы.

В пятницу, 19 января, произошла резня в школе Улан-Удэ. Девятиклассник пришел в школу с топором, напал на учеников 7 класса, поджег с помощью коктейля Молотова помещение класса – при этом бутылку с зажигательной смесью он бросил в учительницу. Пострадали как минимум семь человек. Их травмы ужасают. Так, одного из подростков нападавший ударил топором в область позвоночника, одной ученице отрубил палец, нанес раны по плечу и голове, другая девочка лишилась двух пальцев на руке. Еще одна тринадцатилетняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, злоумышленник скальпировал кожу на правой щеке и нанес удар по голове. Другой школьнице топор попал в область лопатки.

Фото: arigus.tv

Кажется, власти уже нашли, кого винить в этой череде поножовщины в школах. Группы в соцсетях, призывающие к насилию в школах, планируется экстренно блокировать уже с сегодняшнего дня. Сенатор Елена Мизулина высказала мнение, что «есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях».

Событие недели: пресс-конференция губернатора

Региональная повестка в Свердловской области, по счастью, оказалась куда менее криминальной. Главным событием стала пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева. В отличие от Эдуарда Росселя, который встречался с прессой каждый месяц, нынешний глава области отвечает на вопросы СМИ раз в год. С яркостью особо не задалось. Можно выделить всего несколько ответов, которые запомнились журналистам. Заодно несколько изменился формат, помимо прессы, заслушали несколько вопросов из соцсетей – но осталось непонятным, кто и по какому принципу их отбирал.

Скандал недели: гардероб раздора

В школе 37 родители поругались из-за платного гардероба. Точнее, одну из мам возмутило, что есть несколько бесплатных, а есть платные – где за вещами следит гардеробщица. Разбираться с таким «безобразием» в школу отправилась прокуратура. Остальные родители, как оказалось, весьма не против платных гардеробов. Тем не менее, детский уполномоченный Игорь Мороков назвал платные гардеробы «сегрегацией» детей, следствием управленческого инфантилизма и педагогической некомпетентности сотрудников образовательных организаций.

ЧП недели: мальчик впал в кому из-за водителя-торопыги

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На улице Селькоровской семилетний мальчик попал под колеса машины. Ребенок перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора. Какая ответственность грозит водителю, выяснится после уточнения тяжести травм. Но ребенок после аварии впал в кому.

Китч недели: золотой туалет для проректоров

Фото со страницы Lex Looter в фейсбуке

Пользователи «Фейсбука» опубликовали фотографии из золотого ректорского туалета в здании Уральского государственного экономического университета (бывший СИНХ). На зеркалах – мотивационные цитаты. На стенах – мраморная богатая отделка и позолота. Выглядит все это «дорого-богато». Как позже выяснилось, такой подарок вузу сделали бывшие выпускники, сейчас работающие в «Сима-ленд». Конечно, «золотой» туалет не предназначен для студентов.

Фото недели: зачистка квартиры от хлама

В Екатеринбурге вскрыли квартиру пенсионерки, не пускавшей специалистов проверить исправность газового оборудования – из-за этого квартиры в подъезде полтора года оставались без газа. Приставы и представители УК взломали дверь в злополучную квартиру, чтобы обеспечить доступ газовиков к плите. Но этого сделать не удалось – квартира оказалась настолько захламлена, что, ни проверить оборудование, ни перекрыть газовую трубу при помощи сварки газовики, опасаясь пожара, не смогли.

Когда квартиру все-таки принудительно почистили – от одежды, отходов, мебели – набрался полный КамАЗ хлама.

Видео недели: «же не па трамвай футбол»

Наше агентство решило проверить, как уральцы этим летом будут находить общий язык с иностранными болельщиками, не говорящими по-английски. Вместе с уроженцем Альп Бастианом Бертом корреспондент РИА «Новый День» испытал на прочность языковые барьеры прохожих, полиции, кондукторов и коммунальщиков. Последний уж точно проверку прошел – и не на одном языке.

Же не па трамвай футбол

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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