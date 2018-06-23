«Пенсионный» протест, первый кандидат в гордуму, смех и слезы перуанцев – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Вторую неделю подряд самой яркой темой Екатеринбурга остается футбол. Но есть у жизни и более печальная сторона: в регионе, как и в целом в стране, нарастают тревожные настроения по поводу предстоящей пенсионной реформы. Кроме того, в Екатеринбурге открылся сезон предвыборных баталий. Подробнее об этом и многом другом – в материале РИА «Новый День».

Тренд недели

На этой неделе до Свердловской недели докатилась реакция на объявление правительством намерения повысить пенсионный возраст у женщин с 55 до 63, а у мужчин – с 60 до 65 лет. Первыми отреагировали свердловские отделения партий «Яблоко» и «Парнас»: они подали в областное министерство безопасности заявку на проведение 1 июля на площади Труда митинга численностью 500 человек. Однако минбез акцию не согласовал, ссылаясь на особый порядок проведения публичных мероприятий в дни проведения ЧМ-2018. Организаторам предложили перенести митинг в более отдаленный район – к камвольному комбинату, и сократить число участников до 100 человек. Подумав, заявители согласились.

Следующим в борьбу включился «Левый фронт» Сергея Удальцова. Их активисты подали заявку на проведение митинга 4 июля в Нижнем Тагиле, где «футбольный» режим не действует. Что им ответили в мэрии, пока неизвестно. В пятницу, 22 июня, сказала свое слово и Федерация профсоюзов Свердловской области: она анонсировала проведение митингов 5 июля в административных центрах всех пяти управленческих округов. Правда, Екатеринбург в их число не входит. Уральские депутаты Государственной думы от четырех основных партий рассказали, что относятся к проекту реформы с разной степенью критичности.

Событие недели

Тем временем в Екатеринбурге стартовала кампания по избранию главы города и городской думы. Во вторник, 19 июня, гордума объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Все конкурсные процедуры пройдут летом, имена кандидатов в мэры станут известны 25 июля. Выбирать нового главу будут депутаты седьмого созыва думы, избранного 9 сентября. В «городскую» половину конкурсной комиссии вошли врио главы города Виктор Тестов, председатель муниципальной общественной палаты Владимир Разбойников и глава городского избиркома Илья Захаров.

Ожидалось, что это заседание станет для этого созыва думы последним, но потом было принято решение собрать еще одно – 3 июля. Тем не менее, 19 июня состоялся «прощальный» ужин, на который почему-то забыли пригласить бывшего мэра Евгения Ройзмана.

В тот же день «Единая Россия» определилась со своей первой тройкой на выборах депутатов. В нее вошли люди, мало известные широкой публике: советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, сопредседатель свердловского отделения ОНФ Анастасия Немец, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Также на этой неделе в горизбирком понесли документы первые кандидаты-самовыдвиженцы. Самым первым оказался 65-летний врач Валерий Мелехин, основатель Партии сухого закона России.

Заявление недели

Заявлением недели отметился депутат Госдумы Андрей Альшевских, который считает, что мэрия Екатеринбурга может проворонить федеральные субсидии на строительство второй ветки метро.

По его словам, в ближайшие годы федеральное правительство может выделить регионам средства на развитие метрополитенов, но претендовать на них смогут только те города, в которых уже готова проектная документация. «Не знаю, как обстоят дела в других городах, скажу только за Екатеринбург. Федеральное финансирование подразумевает, что у местных властей должна быть готова проектная документация, различные обоснования и другое. Насколько мне известно, у нашей мэрии, кроме эскизов, ничего нет. Надеюсь, из-за своей нерасторопности «серый дом» не упустит деньги на вторую ветку метро в Екатеринбурге», – написал депутат в соцсети.

Назначение недели?

Назначением недели можно было бы назвать переход уральского полпреда Игоря Холманских на новую работу. Всю неделю курсировала информация о том, что представитель президента уходит на работу в Ростех, что он начнет трудиться в новой должности с 28 числа. По некоторым данным, полпред уже покинул резиденцию и собрал вещи. Но официального документа о назначении так и не опубликовано.

Также пока неизвестным остается имя нового полпреда. По разным версиям, на этот пост рассматривались кандидатуры бывшего губернатора Калининграда Николая Цуканова и вице-губернатора Алексея Орлова. Однако официальной информации об этом также нет до сих пор.

Видео недели

Тысячи перуанцев собрались в четверг, 21 июня, в центре Екатеринбурга, чтобы устроить яркое и зажигательное шествие в поддержку своей сборной перед матчем с Францией. Фанаты организованной колонной, с барабанами и трубами, прошагали от Дворца молодежи до стадиона. Увы, сборной Перу это не помогло – она проиграла со счетом 0:1, но зато перуанцы совершенно покорили сердца екатеринбуржцев.

Шествие перуанцев

Фото недели

В пятницу, 22 июня, в Екатеринбурге традиционно прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Как обычно, в этот раз не обошлось без пафосных речей с непременными фразами «не допустить повторения», хотя минуты молчания было бы достаточно. Отличительной особенностью этого года стали селфи на фоне свечей, которыми было выложено слово «Помним».

Эпик-фейл недели

Полным провалом закончилась в Екатеринбурге акция «Футбольная ночь музеев». Вечером 19 июня все болельщики отправились смотреть трансляции матчей в фан-зоне и городских пабах, и лишь немногие из них заглянули в музеи из любопытства или по случайности. Вышло так, что специально нанятые переводчики для иностранцев большую часть времени скучали без работы.

Фото Музея камнерезного искусства

Музейщики сетуют на плохую информационную работу со стороны властей и отмечают, что на подготовку к тематической акции им дали слишком мало времени. По данным Министерства культуры Свердловской области, общее количество посетителей «Футбольной ночи музеев» составило более двух тысяч человек. Для сравнения, майская «Ночь музеев» собрала свыше 150 тысяч горожан.

Фото Татьяны Андреевой, предоставлено ДИП Свердловской области

Сейчас можно с уверенностью говорить, что екатеринбургская акция к ЧМ не заинтересовала иностранцев, а многие гости были не в курсе культурного события в рамках города. В понедельник можно ждать еще одного провала – «Фестиваль кухни народов Урала» почему-то пройдет в библиотеке, в отдаленном районе города, в рабочее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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