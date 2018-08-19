Тайный референдум, предвыборные интриги и храм не по канону – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая неделя оказалась насыщенной политическими скандалами. Оппозиция рискует лишиться права проведения референдума по пенсионной реформе, предвыборная кампания в Екатеринбурге превращается в битвы сутяжников, а свердловские власти вновь дали повод для возмущения общественности, показав эскизы храма-на-драме. Подробности – в нашем обзоре.

Тема недели: отнятый референдум и новые протесты против пенсионной реформы

Дискуссия вокруг закона о повышении пенсионного возраста получила неожиданное развитие. Свердловские коммунисты хвастались, что первыми проведут референдум на резонансную тему, но их опередили неизвестные общественники. Зарегистрированная инициативная группа предложила следующую формулировку вопроса: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». По словам председателя облизбиркома Валерия Чайникова, если у КПРФ будет аналогичная формулировка, то им могут отказать. Коммунисты в ответ пригрозили подать в суд на решение избирательной комиссии.

Фото Натальи Россейкиной, РКРП

Между тем, в Свердловской области нарастают протестные настроения. В субботу в нескольких городах прошли акции левой оппозиции, на которые пришли в общей сложности несколько сотен человек. Активисты намерены проводить митинги вплоть до второго чтения законопроекта в Госдуме.

При этом в непростую ситуацию попали кандидаты от «Единой России», участвующие в муниципальных выборах. От партии они получили задание разъяснять избирателям суть пенсионных изменений. Одна из установок звучит так: муниципальные депутаты никак не могут повлиять на отмену реформы, а кто убеждает обратное – популист. Правда, таких «популистов» оказалось немало в рядах самой ЕР, за что они получили порцию критики от регионального руководства партии.

Тренд недели: кандидаты в депутаты Екатеринбурга подают друг на друга в суд и плетут интриги

Избирательная кампания в гордуму Екатеринбурга обрастает интересными подробностями. В понедельник по решению суда была аннулирована регистрация актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, кандидата-самовыдвиженца. Несколько подписей избирателей в ее поддержку были признаны недействительными. Иск подал соперник Михалковой по округу – выдвиженец Партии пенсионеров Рустэм Казыханов. Причем для разбирательства был привлечен известный эксперт-графолог.

К концу недели пошатнулись позиции всего партийного списка РППС на выборах. В Екатеринбург неожиданно приехал московский ревизор Владимир Ворожцов, чтобы собрать внеочередную конференцию регионального отделения. Конкретных решений на этом мероприятии принято не было, но Ворожцов подтвердил «Новому Дню», что в центральный совет партии в последнее время поступали жалобы из Екатеринбурга, поэтому вероятность смены регионального руководства, а значит и снятия списка кандидатов с выборов, – присутствует.

Добавим, при этом продолжается судебная тяжба ЛДПР против «пенсионеров» – жириновцы требуют снять весь список конкурентов из-за мелких ошибок в документах.

Скандал недели: обсуждение строительства храма-на-драме снова закрывают от общественности

Свердловский минстрой наконец-то приоткрыл тайну, как будет выглядеть храм Святой Екатерины, который планируется построить в сквере возле Театра драмы. На эскизных проектах видно, что максимальная высота религиозного сооружения будет достигать 66 метров, что значительно изменит общий вид Октябрьской площади. А горожане уже подметили несоответствие будущего храма православным канонам. На этой неделе эскизы должны были обсуждаться на градсовете при губернаторе, но мероприятие сначала решили закрыть от журналистов, а затем внезапно перенесли на неопределенный срок.

Фото недели: африканец соревнуется с русскими силачами в уральской колонии

В екатеринбургской исправительной колонии строгого режима № 10 прошли соревнования среди заключенных по спортивному экстриму. Их самым заметным участником стал уроженец Нигерии Итуас Осаги Эммануэль. Темнокожий заключенный приехал в Россию учиться по обмену, но оказался за решеткой. В прошлом молодой человек занимался боксом, в колонии перешел на воркаут и теперь убеждает сокамерников заниматься спортом.

Видео недели: модный трамвай УВЗ на улицах Екатеринбурга

В уральской столице начали испытывать новый трамвай Уралтрансмаша – модель 71-412. В ближайшие 2-3 месяца новинка будет обкатываться по маршрутным линиям города, чтобы набрать нужный пробег для сертификации – 3 тысячи километров. Пока трамвай ходит пустой, но съемочной группе «Нового дня» удалось стать первыми пассажирами модного транспорта. Кстати, власти Екатеринбурга уже строят планы по закупке новых трамваев.

Трамвай УВЗ на улицах Екатеринбурга

Праздник недели: Екатеринбург отметил 295-летие

В субботу екатеринбуржцы отмечали юбилей города, который прошел с большим размахом. Целый день были открыты десятки праздничных площадок, где можно было увидеть парад кукольников, цветочный фестиваль, концертные программы с участием звездных артистов на любой вкус. Красочным завершением вечера стал фестиваль фейерверков в акватории городского пруда. Самые яркие кадры – в фоторепортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.18

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