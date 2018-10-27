Миллиарды конгресс-холла, цирк без Марчевского и охотники-патриоты – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Минувшая рабочая неделя стала предвестником бюджетных баталий, которые ожидают нас в ближайший месяц. Депутаты и чиновники спорят о том, куда потратить миллиарды. Екатеринбуржцев пока больше занимает судьба приговоренного к сносу жилого дома ради нового зала филармонии. А любители элитной охоты впервые представили плоды своих увлечений на официальной выставке. О самых важных и интересных событиях на Среднем Урале – в нашем обзоре.

Тема недели: депутаты и чиновники делят областной бюджет

В свердловском парламенте на этой неделе обсудили поправки в бюджет на текущий год. Выяснилось сразу несколько скандальных подробностей. Например, правительство запросило 2,6 миллиарда рублей на конгресс-холл, который возводится рядом с выставочным центром «Экспо». Чиновники пояснили, что объект получил серьезные замечания от ФСО, и на их устранение требуются дополнительные деньги. При этом на конгресс-холл уже потрачено свыше трех миллиардов. Конечная смета строительства пока неизвестна.

Вторая затея от правительства – создание Агентства по привлечению инвестиций. Новая организация в 2019 году получит 262 миллиона рублей из бюджета. Эксперты сильно сомневаются, что от этого проекта будет хоть какая-то польза. «В этом агентстве просто будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – резюмировал один из собеседников «Нового Дня».

На этом фоне удивительно смотрелась публичная порка «Титановой долины» на заседании бюджетного комитета. Депутаты возмутились просьбе ОЭЗ выделить дополнительные 40 миллионов на «операционную деятельность», то есть фактически на оплату труда менеджеров. «У них ничего не треснет?» – не стеснялись в выражениях парламентарии. В заксо потребовали от «долины» более четкие обоснования этой суммы и пригрозили ОЭЗ проверкой Счетной палаты.

Окончательные поправки в свердловский бюджет депутаты будут принимать 30 октября.

Заявление недели: жилой дом около филармонии обречен на снос

Чиновники официально заявили о невозможности сохранить пятиэтажный жилой дом рядом со зданием Свердловской филармонии в случае возведения нового концертного зала. Заключение с такой формулировкой было выдано по итогам общественных слушаний.

Резонанса добавила неожиданная отмена встречи лиги друзей филармонии, где планировалось обсуждение проекта строительства. Жильцы «сталинки» сдаваться не собираются и готовят транспарант с обращением к президенту России Владимиру Путину. Докричаться до властей иным способом у людей не получается, заявляют члены инициативной группы. В свою очередь директор филармонии Александр Колотурский отмечает, что решение о строительстве нового зала «принято на самом высоком уровне». Он анонсировал, что со следующей недели начнется работа с жильцами по поводу удовлетворения их интересов.

Отставка недели: уволен бессменный директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский

На этой неделе стало известно, что екатеринбургский цирк возглавил новый руководитель – Александр Авраменко, экс-директор цирка в Самаре. Со слов сотрудников, он уже приступил к работе, но его должность еще не определена. От официальных комментариев в цирке отказываются.

Анатолий Марчевский, руководивший «ажурным» зданием с 1994 года, также не дал никаких разъяснений. «Я на капельнице», – ответил он на звонок корреспондента РИА «Новый День». Отмечается, что контракт Марчевского с цирком был бессрочным. Чтобы обойти этот момент при увольнении, его должность могут ликвидировать.

Треш недели: отрубленная голова в Алапаевске

Всю неделю свердловчане обсуждали жуткое убийство в Алапаевске. Местные дети нашли на игровой площадке полиэтиленовый пакет, в которой оказалась отрубленная мужская голова. Вызванные на место полицейские обнаружили неподалеку пакеты с другими частями тела. Со слов горожан, останки принадлежат 26-летнему местному жителю Олегу Тришкину. В убийстве подозревают его родную сестру. По некоторым данным, причиной преступления стала ссора погибшего с сожителем родственницы. Деньги на похороны Тришкина собирали всем городом.

Видео недели: охотники похвастались чучелами и шкурами убитых животных

Выставка трофеев

В Екатеринбурге прошел первый трофейный форум, организованный при поддержке свердловского правительства. На мероприятии участникам и гостям продемонстрировали черепа, шкуры и чучела убитых животных. Один из устроителей выставки Алексей Фисенко высказался, что трофейная охота не может считаться истреблением зверей, так как охотники убивают не репродуктивных особей. А представитель минприроды РФ Андрей Филатов и вовсе сделал неожиданное заявление о том, что охотники являются самой активной и патриотически настроенной частью мужского населения.

Фото недели: собаки МЧС сдают экзамены

На этой неделе в Екатеринбурге состоялись сборы спасателей-кинологов из нескольких регионов УрФО.

Питомцы сотрудников МЧС проходили несколько заданий для получения аттестации. В первый день испытаний собакам предстояло пройти полосу препятствий и найти потерявшихся людей в лесу. В соревнованиях участвовали лабрадоры-ретриверы, немецкие и бельгийские овчарки, бордер-колли и русские спаниели.

В подборке ниже – собака, у которой день явно не задался.

Позитив недели: уральский школьник выиграл золото на выставке молодых изобретателей

Екатеринбургский гимназист Даниил Новик победил на международной выставке молодых изобретателей, которая прошла в столице Индии Дели. Одиннадцатиклассник представил свой проект «Нейк-адаптивный нейротренажер» – этот прибор способен помочь людям, которые перенесли инсульт. Тренажер предназначен для восстановления мышечной активности и мелкой моторики у пациентов. Эксперты уже заинтересовались разработкой школьника. По словам специалистов в сфере медицины, подобная лечебная физкультура способствует появлению новых нейронных связей в коре головного мозга. Таким образом, можно по большей части восстановить трудоспособность пациентов. Но прибор еще нужно доработать, после этого он должен пройти клинические испытания и быть зарегистрированным, как медицинское изделие. На этот путь у Даниилы Новика уйдет не меньше шести лет.

Изобретение екатеринбургского гимназиста

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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