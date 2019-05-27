УГМК и РМК: мы ждем решения горожан, мэрии и Епархии о месте строительства собора

УГМК и РМК как основные инвесторы строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге выступили с официальным совестным заявлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инвесторы подчеркивают, что место строительства, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии. «Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства», – говорится в заявлении медников.

Напомним, две последние недели Екатеринбург лихорадило из-за протестов в защиту сквера, но с 18 мая противостояние переместилось с улицы в кабинеты. В понедельник городские власти объявили о сборе предложений по месту для строительства храма святой Екатерины. Варианты горожан принимаются до 30 мая, затем мэрия отберет 5-7 наиболее популярных площадок, обсудит их с застройщиком и епархией, и, наконец, вынесет на опрос, который предполагает рейтинговое голосование. Главная интрига заключается в том, будет ли в опросе представлен сквер, с которого все началось. В среду ВЦИОМ опубликовал данные своего исследования. Согласно им, 74% горожан выступили против строительства храма на Октябрьской площади, и всего лишь 10% поддержали выбор этого места. Почти сразу после этого губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сквер будет исключен из предлагаемых площадок. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а затем и вице-губернатор Сергей Бидонько начали продвигать идею о том, что в голосование надо включать все площадки, даже спорные.

Екатеринбург, служба информации

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