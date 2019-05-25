Храмовые дискуссии, демонтаж символа протеста и оскорбленный памятник Ленину – итоги недели в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Главной темой в Екатеринбурге остаются споры о месте для строительства кафедрального собора и судьбе сквера у театра драмы, но в повестке появились и другие немаловажные события. Как пытаются договориться сторонники и противники храма, кто атаковал памятник Ленину и почему в Березовском зияют огромные ямы – в нашем обзоре событий минувшей пятидневки.

Тренд недели: в спор о храме и сквере вступили депутаты, чиновники из Москвы и православные

Екатеринбург продолжает лихорадить из-за протестов в защиту сквера, но теперь противостояние горожан переместилось с улицы в кабинеты. В понедельник городские власти объявили о сборе предложений по месту для строительства храма святой Екатерины. Варианты горожан принимаются до 30 мая, затем мэрия отберет 5-7 наиболее популярных площадок, обсудит их с застройщиком и епархией, и, наконец, вынесет на опрос, который предполагает рейтинговое голосование. Главная интрига заключается в том, будет ли в опросе представлен сквер, с которого все началось. В среду ВЦИОМ опубликовал данные своего исследования. Согласно им, 74% горожан выступили против строительства храма на Октябрьской площади, и всего лишь 10% поддержали выбор этого места. Почти сразу после этого губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сквер будет исключен из предлагаемых площадок. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а затем и вице-губернатор Сергей Бидонько начали продвигать идею о том, что в голосование надо включать все площадки, даже спорные.

Кстати, со способом выявления мнений жителей власти так и не определились. Защитники сквера требуют референдума, но депутаты и избирательная комиссия изо всех сил намекают, что районный опрос провести гораздо проще и дешевле. В любом случае решение должна принимать городская дума, а там обстановка тоже накалена – депутаты спорят друг с другом, кто виноват в массовых уличных протестах. Дошло до того, что на заседании подняли вопрос о самороспуске, но, впрочем, быстро его и закрыли.

Любопытно, что поиски виновников екатеринбургского протеста продолжаются на федеральном уровне. В понедельник уральскую столицу посетили депутаты Госдумы и сделали довольно неожиданные выводы. «В этой ситуации, когда нет диалога, нет коммуникации, начинают проявляться откровенно опасные экстремистские элементы, которые начинают с невинной раздачи пирожков с защитой экологии, а все заканчивается Одессой. Сегодня это храм, сегодня это сквер, а завтра это власть, завтра это сепаратизм, завтра это терроризм», – заявил глава комитета ГД по развитию гражданского общества и вопросам религии Сергей Гаврилов.

В среду конфликт вокруг храма и сквера обсуждали в уральском полпредстве. Высокопоставленные чиновники, среди которых был замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, обозначили свои позиции: протесты созданы искусственно, поддерживаются деструктивными политическими силами и для их разрешения государство должно лучше работать с молодежью. Впрочем, полпред Николай Цуканов выразил свою точку зрения: «Я не слышал, чтобы выступали против собора. Выступали за сохранение сквера». Также он указал на недоработку местных властей.

Глава федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что градостроительная политика в Екатеринбурге и раньше велась слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств. И сейчас пришло время исправить этот недостаток. Впрочем, сами екатеринбургские чиновники считают иначе.

Между те в городской администрации продолжается серия встреч с участниками конфликта вокруг строительства храма. В четверг мэр Александр Высокинский общался с православными гражданами, которые хотят видеть собор именно в сквере. На встрече присутствовал и представитель РМК Олег Медведев, который потребовал от города гарантий выполнения решений после опроса.

«Мы готовы принять решение населения и его обсуждать. Может, у фонда (святой Екатерины) была недоработка по разъяснениям. Возможно, что-то пошло не так в этой части», – заявил он.

В пятницу в администрации города состоялись депутатские слушания, на которые пришли как сторонники, так и противники строительства храма. Вероятно, из-за этого дискуссия получилась в целом бесполезной – за три часа собравшиеся так ни до чего и не договорились.

Событие недели: демонтаж «забора святой Екатерины»

Ключевым эпизодом екатеринбургского протеста стал демонтаж в сквере забора, который простоял в общей сложности восемь дней. В понедельник митрополит Кирилл обратился к застройщику с просьбой убрать ограждение, ставшее символом раздора. Фонд святой Екатерины немедленно приступил к работам. Забор разобрали за два дня, а также вывезли с площадки всю строительную технику. Горожане с нескрываемой радостью наблюдали за процессом, провожая аплодисментами грузовые машины. Фонд также взял на себя восстановление сквера. После бурной недели протестов там сильно вытоптан газон, но деревья сохранились. Екатеринбуржцы тоже собираются провести субботник у театра драмы.

Заявление недели: телеведущий Соловьев собирается изгонять бесов из екатеринбуржцев

Скандальный телеведущий Владимир Соловьев в эфире федеральных СМИ продолжает называть протестовавших уральцев в сквере «бесами». Несколько жителей Екатеринбурга подали на него жалобу в центр «Э» (отдел противодействия экстремизму ФСБ России), на что Соловьев заявил: «Давайте, с удовольствием с вами, бесами, буду в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь с радостью! Коль судьба моя изгонять из вас бесов, с радостью». К слову, подавать иск против Соловьева собирается юрист Иван Волков, который выступает на стороне защитников сквера.

Видео недели: слова и музыка протеста екатеринбуржцев

«Новый День» всю минувшую неделю в режиме онлайн следил за событиями в сквере у театра драмы. Туда приходили компаниями и семьями, стояли до глубокой ночи – выкрикивали лозунги, общались и спорили, слушали музыку. Ну и атаковали забор – он стал настоящим артефактом противостояния. Ему уже посвятили и песни. О лозунгах, музыке и настроении екатеринбургского протеста – в нашем видео.

Слова и музыка протеста

Скандал недели: вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти

В понедельник на главной площади Екатеринбурга неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями. Одна из них посвящается Москве, вторая – Путину. Коммунальщики несколько часов отмывали надписи. Вандалов так и не нашли.

Арест недели: в Екатеринбурге задержана замглавы службы судебных приставов

В четверг днем силовики в штатском зашли в здание УФССП и покинули его вместе с заместителем руководителя службы судебных приставов по Свердловской области Еленой Сидоровой. В следственном комитете пояснили, что возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. Но никаких подробностей не сообщается. По некоторым данным, речь может идти о подозрении в получении взятки. Где сейчас находится высокопоставленный пристав, неизвестно.

Фото недели: 30-метровый провал в Березовском

В городе Березовском рядом с жилыми домами образовался глубокий провал. В прошлом веке на этом месте была воронка для добычи золота, которую потом засыпали. В начале мая на этом месте появилось углубление, а затем произошел обвал. Теперь глубина ямы достигает 30 метров. «Есть вероятность дальнейшего обрушения, потому что от воронки уже расходятся в разные стороны трещины. И особую опасность представляют трещины для близлежащих жилых домов», – рассказал РИА «Новый День» экоактивист Сергей Стуков. Сейчас опасная территория отмечена лентой и предупреждающими знаками. По распоряжению местных властей рабочие засыпают яму песком.

Матч недели: ФК «Урал» взял серебряные медали Кубка России

В среду в Самаре состоялся финал футбольного Кубка России, в котором сошлись екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». «Шмели», как и два года назад, не смогли противостоять более именитой команде. «Урал» проиграл решающий матч со счетом 0:1. «Локомотив» стал восьмикратным обладателем трофея. А екатеринбургский клуб получил утешительные серебряные медали турнира.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.19

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