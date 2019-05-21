Кто виноват? Властные дома перекладывают друг на друга ответственность за «скверный бунт»

Не успели еще екатеринбуржцы успокоиться после недели активных выступлений в защиту сквера у драмтеатра, а представители различных ветвей власти уже принялись перекладывать друг на друга ответственность за принятие решений, вызвавших народные волнения.

Как уже сообщал «Новый День», первым об ответственности местной власти за происходящее заявил вчера приехавший в Екатеринбург из Москвы председатель комитета Госдумы по делам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов. Он заявил, что власть оказалась «закрытой, непрофессиональной, не вызывающей доверия, непонятной людям», не называя при этом конкретных фамилий и должностей.

Что характерно, и городские, и областные власти своей вины не признают. Сегодня депутаты гордумы отказались считать себя ответственными за акции протестов в сквере на Октябрьской площади, а землеотвод участка под строительство храма впервые назвали «возможно неправильным решением», которое продвинули губернатор и мэр. По словам муниципальных депутатов, они просто не смогли отказать главе, которого сами же и избрали.

Губернатор Евгений Куйвашев, выступавший сегодня в областном заксобрании, повторил тезис об ответственности органов местного самоуправления даже дважды. Первый раз –отвечая на вопросы депутатов, второй раз – на пресс-подходе. «Выделение участка под строительство – компетенция исключительно органов местного самоуправления», – настаивает он. Отвечая на вопрос журналистов, кто же все-таки виноват, что Екатеринбург на целую неделю превратился в горячую точку, Куйвашев заявил, что «давать оценки еще рано», но позже «будут учтены все вехи этой истории».

Между тем вопрос далеко не праздный. Протест обрел такой размах, что скандал вышел не только на федеральный, но и на международный уровень. Чтобы вывести ситуацию с уровня уличных протестов на стадию мирных переговоров, понадобилась личное вмешательство президента Владимира Путина, а такие ситуации ни одному руководителю на пользу не идут. И явно неслучайно завтра в Екатеринбург прибудет заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Официально совещание в полпредстве с его участием посвящено реализации стратегии национальной политики, но можно не сомневаться – кого-то из присутствующих на совещании ждет неприятный разговор.

Добавим, что и губернатор, и гордума явно лукавят, обвиняя только друг друга в выходе «скверной» ситуации из-под контроля. Например, о строительстве храма святой Екатерины возле драмтеатра первым заявил именно Куйвашев. 18 октября 2017 года он провел заседание рабочей группы по храму, в котором приняли участие митрополит Кирилл, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Им глава региона сказал буквально следующее: «Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял еще весной».

А 12 февраля 2019 года городская дума утвердила поправки в Правила землепользования и градостроительства. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. Против этого решения выступили только фракция КПРФ – 4 человека и единственный представитель партии «Яблоко» в думе Константин Киселев. Еще трое народных избранников воздержались. Остальные депутаты проголосовали за, хотя еще осенью 2018 года в сквере начались первые «обнимашки с деревьями».

Причем и городские, и областные власти в первые дни протеста не предпринимали никаких реальных попыток разрешить конфликт. Приглашение нескольких активистов к губернатору не только не снизило градуса напряжение, но и подлило масла в огонь. Конфликт начал угасать только в четверг, после требования Путина «прислушаться к мнению людей», когда к митингующим вышел мэр Высокинский.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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