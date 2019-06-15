Заявление патриарха, забор на миллион, депутатские «игры мышцами» и взрыв в Тагиле: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Несмотря на то, что она длилась всего четыре дня, событий было много: продолжались дискуссии вокруг храма святой Екатерины, а мэр города с большим трудом смог договориться с депутатами гордумы. Кроме того, в Нижнем Тагиле взорвался подъезд жилого дома, в Первоуральске из-за невыносимых условий из больницы сбежала пациентка, а в редакции «Областной газеты» прошли обыски.

Развитие храмовой темы: заявление Патриарха и новые уголовные дела

На этой неделе впервые высказал свое развернутое мнение по поводу храмового протеста в Екатеринбурге Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: «Мы знаем, что и сейчас в нашем обществе происходит. Взяли и организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне потом удалось посмотреть информацию о том, как и о чем эти люди обменивались информацией в социальных сетях. Не случайное это явление было. Хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь», – заявил Патриарх. По его мнению, «факт того, что политическое измерение присутствовало в этом конфликте, совершенно очевиден».

Еще одно заявление на этой неделе сделал известный свердловский архитектор, профессор УрГАХА Александр Стариков. Он считает, что в протесте отчасти виновна мэрия Екатеринбурга, которая не выдала застройщику генплан, что позволило бы более обдуманно и соразмерно вписать храм в имеющийся участок. «По моим скромным подсчетам, размеры проекта храма были завышены раз в пять. Если для сбора молящихся необходима площадь 750 кв. м, то площадь храма святой Екатерины была 8 тысяч квадратных метров. Высота сооружения тоже была ничем не ограничена. Я прикинул, что крест будет выше «белого дома». В результате и специалисты, и население были испуганы размерами этого храма, который подавит сквер», – заявил Стариков.

Кроме того, на этой неделе стало известно о двух новых уголовных делах, возбужденных по следам событий в сквере 13-16 мая. Так, в СМИ появилась информация, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» после протестов в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. «В первый день беспорядков возбудили дело [по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки»], потому что были провокаторы, ломали забор. Дело бесфигурантное», – отмечали журналисты со ссылкой на свои источники.

Утром в субботу стало известно, что возбуждено новое уголовное дело – по факту умышленного причинения ущерба ООО «Храм святой Екатерины». Как сообщил в соцсети адвокат из Екатеринбурга Дмитрий Палтусов, потерпевшие оценили поврежденное имущество – забор вокруг предполагаемой площадки строительства храма – в 923 тысячи 205 рублей. По данным Палтусова, дело было возбуждено 17 мая.

Конфликт недели

Во вторник, 11 июня, городская дума отклонила предложенную мэром Александром Высокинским корректировку городского бюджета на 2019 год. Определяющим стало выступление председателя думы Игоря Володина. Он заявил, что администрация города не учитывает мнения депутатов. В пример спикер привел программу «Спорт в каждый двор», которая обсуждалась вместе с чиновниками почти семь месяцев, а в итоге депутаты так и не получили денег. «Я буду голосовать против, потому что другого варианта нет. Потому что администрация города нас не слышит. Нет диалога», – заключил Володин.

Спустя несколько часов Александр Высокинский прокомментировал это следующим образом: «Екатеринбург – уникальный город, у нас всегда были яркие составы дум, разные мнения. Я считаю, что это хорошо, когда представительный орган демонстрирует большой спектр мнений, рассматривает все вопросы под разными углами зрения».

По мнению же политолога Александра Пирогова, депутаты просто «играли мышцами и показывали, кто в доме хозяин». Уже в пятницу после встречи мэра и депутатов было заявлено, что переговоры стали успешными и на следующей неделе поправки в бюджет будут приняты. Самым принципиальным моментом в переговорах стал вопрос трат на медиахолдинг «Город». Как сообщил Александр Высокинский, расходы на выпуск печатных газет и продакшн-студию (порядка 20 миллионов рублей) будут заморожены до осени.

Добавим, что на этой же неделе мэр назначил нового чиновника – руководителя аппарата городской администрации, который станет связующим звеном между ним и гордумой. Непростая миссия была доверена председателю горизбиркома Екатеринбурга с 2007 года Илье Захарову, он приступит к исполнению новых обязанностей с 24 июня.

Видео недели

13 июня с проверкой в Первоуральск нагрянул главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган вместе с журналистами. Причина – ситуация в травматологическом отделении местной больницы. На днях оттуда сбежала 70-летняя пенсионерка с переломом позвоночника. Как рассказала местному изданию Shaytanka.ru сестра пациентки, условия были ужасными. «От потолка до самого пола штукатурка отпадывает. Матрасы на кроватях – на мусорке не лежат такие. И ни одной кнопки вызова врача, хотя пациенты все лежачие. Они ложками стучат по кроватям, чтобы привлечь внимание», – дополнила изданию жительница Первоуральска.

Разнос в больнице Первоуальска

ЧП недели

В понедельник, 10 июня, около семи часов вечера произошел взрыв в многоквартирном доме № 42 на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле. Квартира загорелась, ударной волной из жилища выбросило мужчину. Он получил тяжелые травмы и к утру скончался. Площадь пожара составила 90 кв. м, огнем повреждено три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. В мэрии заверяют, что специалисты подрядной организации уже приступили к ремонту. До 18 июня все поврежденные рамы будут заменены на новые стеклопакеты. 25 июня полностью завершится монтаж дверей. Всего планируется установить 28 окон и 10 дверных блоков. График ремонта составлен. Стоимость работ, по предварительным расчетам, – порядка семи миллионов рублей. Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование.

Скандал недели

Странные события произошли 11 июня в редакции официального рупора губернатора и регионального правительства – «Областной газеты». По данным СМИ, сотрудники департамента информполитики вместе с полицией приехали в редакцию в отсутствие главного редактора Дмитрия Полянина и потребовали открыть его кабинет. Его секретарь связалась с шефом, и тот якобы запретил кого-либо впускать. После чего дверь кабинета оказалась взломанной.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что называть то, что там произошло, обысками, не вполне корректно. «Некоторые СМИ назвали то, что произошло сегодня в «Областной газете», обысками. На мой взгляд, такая трактовка была выбрана целенаправленно, дабы привлечь повышенное внимание к теме, – заявил РИА «Новый День» полковник Горелых. – В реальности визит трех представителей департамента информационной политики Свердловской области и сотрудников полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями носил иной характер».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.19

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