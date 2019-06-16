От насмешек до юридических и политических заявлений: реакция екатеринбуржцев на «шаг назад» по храму-на-драме

Заявление митрополита Кирилла об отказе Екатеринбургской епархии от строительства собора святой Екатерины в сквере у драмтеатра вызвало море откликов – как публичных деятелей, так и обычных горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие горожане радуются, но немало и тех, кто отмечает форму, в которую было облачено заявление митрополита – жители Екатеринбурга, защищавшие сквер, предстают там в весьма неприглядном облике, что вызвало их возмущение. Общий смысл таких комментариев – «не суди, да не судим будешь». Текст послания можно посмотреть здесь

Публичные сторонники храма в большинстве своем не стали ничего добавлять к словам архипастыря от себя лично. Телеведущий Иннокентий Шеремет и православная активистка Оксана Иванова просто перепечатали обращение митрополита полностью, лишь назвав его «сильным» (Шеремет) и «сенсационным» (Иванова).

Более резко высказалась Наталия Дьячкова, ректор Миссионерского института: «Интересно, с кем теперь будут сражаться господа храмоборцы, «люди с улицы», защитники лесов и полей? На кого теперь будут изливать свой «праведный» гнев эти борцы за народное счастье? Думаю, что после заявления нашего Владыки они пребывают в растерянности. Надо же! Разгонялись, разгонялись и вдруг – тупик! Забор сломали – теперь платить, Волков сидит, Балтину оштрафовали. И все зря?!»

Анна Балтина, один из координаторов паблика «Парки и скверы Екатеринбурга», ограничилась в соцсетях коротким заявлением: «Теперь необходимо землям сквера придать охранный статус, как и планировала администрация – постановление от 18 декабря 2015 года №3670». Как уточнил корреспондент РИА «Новый День», в этом постановлении речь идет о том, чтобы еще 60 парков и скверов, юридически не являющихся таковыми на 2015 год, получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Под номером 39 в приложении с перечнем зеленых зон числится «сквер на площади Театральной, площадью 37553 кв м, в границах улицы Бориса Ельцина – набережной Рабочей Молодежи». Бессрочным пользователем сквера должен быть стать городской «Зеленстрой». Но постановление не было выполнено. Спросить с ответственного сложно – контроль над исполнением постановления предыдущим главой администрации города Якобом был возложен на его зама Евгения Липовича, который вскоре ушел из мэрии, а потом – и из жизни. Его преемники с документом, вероятно, не знакомы.

Интересную точку зрения высказал Юрий Кузьминых, начальник штаба Навального в Екатеринбурге: «Решение об отказе от стройки в сквере принято давно – просто держали как инфоповод, чтоб перебить митинг, который мы планировали!».

Депутат гордумы Константин Киселев, входящий в рабочую группу по храму и скверу, написал в соцсети следующее: «Если из перечня мест будут убраны сквер, пруд и потенциально конфликтные площадки, то я не считаю для себя правильным указывать Епархии, православной общественности и меценатам, где им строить храм. Это их дело. И дело городских властей, включая гордуму».

Вероятно, тяжелее других было подобрать слова главе города Александру Высокинскому, который до последнего отстаивал точку зрения, что сквер должен остаться в списке для голосования. Но и он отреагировал оперативно: «Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная епархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей. И здесь я могу сказать, что в этой ситуации власти никого не подвели: мы провели переговоры с представителями всех сторон. Не исключили площадку на Октябрьской площади из социологического опроса. И дали возможность всему городу решать, где будет построен храм. С другой стороны, я согласен с Митрополитом Кириллом в том, что выбранная всеми горожанами площадка должна стать достойной Центрального кафедрального Собора города и власти вместе с горожанами должны гарантировать строительство на этом месте. Поэтому так важно проведение общегородского опроса, работу над которым мы продолжим».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.19

Без зрителей, но с кроликами и ОМОНом – как прошли внезапно объявленные в центре Екатеринбурга праздники (ФОТО). / Спикер гордумы назвал дату опроса по месту для храма и подтвердил, что сквер исключен. / Епархия отказалась от сквера: «Храм будет построен на месте, достойном святой Екатерины». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»