Школа-дворец, фанаты «Колумбайна» из Кушвы и новое место для храма Екатерины – итоги недели РИА «Новый День»

Первая сентябрьская неделя раскачала новостную повестку на Среднем Урале. Жители Екатеринбурга обсуждали стиль «цыганщины» в отремонтированной школе на Вторчермете и спорили из-за площадок для храма, а в Кушве родителям учеником пришлось испытать ужас из-за сообщений о подготовке теракта в школе. Обо всем самом интересном – в нашем обзоре.

Тема недели: Новый учебный год. «Золотая» и «нерезиновая» школы

Рабочая неделя началась с Дня знаний. Тысячи первоклашек отправились на торжественные линейки, которые из-за холодной погоды пришлось проводить в помещениях. Школа №23 в Академическом районе в Екатеринбурге поставила своеобразный рекорд – в этом году здесь сформирован 21 первый класс от «А» до «Х», где будут учиться 640 семилеток. Всего в школе теперь обучаются более 3 тысяч детей – и это еще не предел.

Но самой яркой в повестке стала, конечно, школа №106 на Вторчермете. Уральский олигарх Андрей Симановский, который здесь учился, превратил учреждение в дворец. Стены, пол, потолки в части школы сверкают золотистой отделкой, сделаны вставки под малахит, ручки дверей «под золото». Убранство в стиле «дорого-богато» резко контрастирует с «обычными» этажами, где не было ремонта. Блогеры и соцсети высмеяли интерьеры школы, но на защиту бизнесмена встал губернатор Евгений Куйвашев. Впрочем и он признал, что «со вкусом есть вопросы».

На фоне этого печально выглядит ситуация, в которою попали родители малышей из детсада №115 на ВИЗе. Детей 3-4 лет перевели в новое помещение, где оказались разбиты окна, а на стенах разрослась плесень от холода и сырости. Возмущенные родители обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор. После скандала в детсад наведалась чиновница из районного управления образования. Она заявила, что в ДОУ будет проведен капитальный ремонт, пока же детей перевели в другое помещение.

Скандал недели: в Кушве подростки «пошутили» о теракте в школе

В Кушве были задержаны двое 16-летних подростков по подозрению в подготовке массового убийства в школе №1. Правоохранители выяснили, что молодые люди изучали историю движения «Колумбайн» и интересовались поисками огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Официальных комментариев силовые ведомств не дают, но по данным источников, в отношении подростков возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 105 УК РФ.

Репортаж из Кушвы

Съемочная группа «Нового Дня» побывала в Кушве и поговорила с одним из подозреваемых. Школьник рассказал, что ради шутки обсуждал теракт в переписке в соцсети, и никакого арсенала оружия у него не было. Эту версию подтвердил и мэр Кушвы Михаил Слепухин. Ученики школы рассказали, что были очень напуганы сообщениями о подготовке бойни, в первые дни родители не пускали детей на уроки.

Заявление подростка

Инцидент прокомментировал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Он обратился к педагогам и родителям «с настоятельной просьбой как можно чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях».

Тренд недели: в Екатеринбурге опять выбирают место для храма святой Екатерины

Екатеринбургские депутаты вышли с каникул и сразу приступили к обсуждению площадок для строительства храма святой Екатерины. По просьбе мэрии рабочая группа при ЕГД вычеркнула из списка площадку бывшей телебашни, где сейчас строится ледовая арена УГМК, а взамен добавила территорию за Макаровским мостом. Как обычно, «шорт-лист» для храма снова стал источником споров.

Споры о площадке под храм

Но депутаты пошли дальше и начали разрабатывать формат городского опроса, который должен поставить точку в затянувшемся конфликте выбора места под собор.

Заявление недели: в МВД объявили о чистке рядов после обвинения трех полицейских в изнасиловании

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свердловский полицейский Главк впервые прокомментировал громкую историю с тремя полицейскими, которые обвиняются в изнасиловании 22-летней девушки в ночь после празднования Дня города в Екатеринбурге. По итогам внутренней проверки подозреваемые сотрудники ППС уволены по отрицательным мотивам, их непосредственные руководители – тоже. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц гарнизона. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии. Стоит отметить, что двое обвиняемых полицейских ждут суда в СИЗО, еще один находится под домашним арестом.

Фоторепортаж недели: разрушительное городское благоустройство

В начале сентября чиновники мэрии проинспектировали, как идут работы по ремонту тротуаров и реконструкции сквера у Оперного театра. Результаты неутешительны. На главной улице города – проспекте Ленина – рабочие до сих пор перекладывают плитку, и будут делать это до середины октября. На Эльмаше подрядчик за лето не успел отремонтировать дорогу на Турбинной, и теперь кладет асфальт в дождь. Та же фирма, к слову, делала ремонт на Шефской, где дорожное покрытие пошло волнами, а тротуары и вовсе остались заброшенными. Но хуже всего приходится скверу за Оперным театром. Работы там должны завершиться к концу октября, но сейчас на площадке сплошная грязь, не распакованная плитка и злые гастарбайтеры. В воскресенье в театре начнется новый сезон, и поклонникам оперы и балета придется перепрыгивать через строительные раскопки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.19

СК и прокуратура проверяют колонию в Екатеринбурге, где несколько заключенных порезали себе руки. / Лже-Боярский, драки и гол в пустые ворота: «Автомобилист» дома разгромил питерский СКА. / «В первые дни была паника, некоторые в школу не пошли», – репортаж из Кушвы, где подростков заподозрили в подготовке к массовой бойне (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»