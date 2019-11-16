Литературная дуэль Бидонько, дележ бюджета и жажда власти – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области начался бюджетный процесс – в Заксобрании депутаты ругают Универсиаду, а екатеринбургская дума хочет больше власти. У чиновников внезапно другие проблемы, губернатор и его заместитель заочно поспорили о литературных вкусах. О самых важных и интересных событиях за эту неделю – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: Универсиада «съедает» областной бюджет

В Свердловском заксобрании началось обсуждение проекта бюджета на 2020 год. Главным сюрпризом для депутатов стало то, что Федерация пока не собирается покрывать расходы на объекты Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге летом 2023 года. Это уже привело к тому, что пришлось урезать расходы на здравоохранение. Более того, областных денег не хватает даже на федеральные нацпроекты. В кулуарах депутаты и чиновники винят губернатора Куйвашева, который лоббировал проведение Универсиады на Урале. Впрочем, свердловский минфин продолжает надеться на помощь Москвы.

Решение недели: Екатеринбургская дума продавила минимальную ставку налога на имущество физлиц

Бюджетные страсти кипят и в Екатеринбурге. На этой неделе депутаты одержали победу над администрацией города в споре за налоговые ставки на имущество физлиц. В итоге в 2021 году все горожане будут платить за свою недвижимость по минимальной ставке 0,1%, хотя мэрия рассчитывала получить больше доходов с «кадастрового» налога.

Также дума хочет забрать себе право согласовывать все муниципальные программы, через которые проходят около 90% средств городского бюджета. Если такое положение будет принято, депутаты фактически получат полный контроль над казной. Сейчас администрация города пытается выдвинуть свои условия, в обсуждении пока поставлена пауза.

Заявление недели: Литературные предпочтения вице-губернатора Бидонько

Свердловский чиновник Сергей Бидонько внезапно оказался в центре дискуссии о творчестве уральских поэтов Ильи Кормильцева и Бориса Рыжего. Вице-губернатор усомнился, что в их честь стоит называть городские скверы. На это немедленно отреагировал писатель Захар Прилепин, окрестив заявление Бидонько «дичью». После чего губернатор Евгений Куйвашев процитировал стихи Рыжего в Instagram, намекнув о несогласии с мнением своего подчиненного. Позднее Бидонько объяснил, что никого не хотел обидеть: «Я просто с творчеством этих уважаемых людей [Кормильцева и Рыжего] не знаком, меня это направление никогда не интересовало. У меня немножко есть другие кумиры».

Сделка недели: последняя защитница дома у филармонии отдала квартиру за 18 миллионов рублей

Эпопея с жилой пятиэтажкой на улице Карла Либнехта, которую власти хотят снести ради строительства нового концертного зала Свердловской филармонии, завершена. На этой неделе последняя обитательница дома Елена Шелкова после долгих переговоров согласилась отдать свою трехкомнатную квартиру за рекордные 18 миллионов рублей. Теперь кураторы могут приступить к проектированию будущего здания. Напомним, концепцию нового зала Свердловской филармонии разработало знаменитое архитектурное бюро Захи Хадид. В пятницу в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентация проекта.

Главный сериал сезона: укладка плитки на улицах Екатеринбурга

В уральскую столицу пришли зимние морозы и снегопады, но на центральных улицах рабочие продолжают укладывать тротуарную плитку в мерзлую землю. Этот ремонт начался еще летом, продлился всю осень, и даже в ноябре еще далек от завершения.

Укладка плитки в снег

Глава городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заявила, что проблемные подрядчики получат только минимальную оплату, а неосвоенные деньги вернутся в городской бюджет. Но как выяснил «Новый День», мэрия уже частично заплатила за уложенную в снег плитку. А теперь прокуратура проверит подрядчиков и заказчика из-за многочисленных жалоб горожан на плохое благоустройство.

Видео недели: Многодетную семью выселили из квартиры из-за неуплаты ипотеки

Спор из-за квартиры

Семья Какановых в 2013 году приобрела «трешку» в новостройке на Уктусе, оформив ипотеку в «Сбербанке». Сначала они справлялись с кредитными платежами 80 тысяч рублей в месяц, но затем в семье родились второй и третий ребенок, муж потерял высокооплачиваемую работу, и в итоге стали копиться долги. В 2015 году банк выставил квартиру на торги, через два года недвижимость по цене почти в два раза ниже рыночной купил гражданин Смирнов. Новый собственник не стал ждать, когда семья должников освободит квадратные метры, и занял жилье, пока Светлана Каканова с детьми была на прогулке. Дележ квартиры вылился в потасовку и взаимные угрозы. Комментарии участников этой истории – в сюжете «Нового Дня».

Казус недели: Пропавшая екатеринбурженка нашлась в колонии

Довольно неожиданно на этой неделе завершились поиски 31-летней Марины Головко, в которых участвовали полиция и волонтеры. Молодая женщина оказалась в колонии общего режима. Туда ее на два года отправил суд за кражу. Как выяснилось, в день вынесения приговора Марина просто ушла из дома, не рассказав родственникам о своих планах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.19

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