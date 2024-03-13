«Пятая колонна»: в Госдуме заявили, что Центробанк РФ остается под контролем ФРС США

Банк России остается под контролем Федеральной резервной системы США. Как перелает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его оценке, развитие промышленности идет вопреки денежно-кредитной политике Центробанка.

«Если посмотрите историю России, то в каждом столетии бывает 10-15 лет безвременья. С нашей точки зрения, сегодня как раз наступило то самое безвременье, когда нам объявлена и происходит война с коллективным Западом, но в то же время – мы неоднократно об этом говорили с трибуны Госдумы – о двойственности, которая сложилась внутри России. С одной стороны, есть правильные речи о необходимости всем нам объединиться, о необходимости импортозамещения, государственного подхода. С другой стороны, мы видим так называемую «пятую колонну», которая продолжает политику фактически канализации возможностей денежно-кредитной политики, когда в принципе банковская система выступает против России, с нашей точки зрения, со своей политикой», – сказал Коломейцев.

Парламентарий также обратил внимание на продолжающийся вывоз капитала из России. «За два года вывезено более $300 млрд – это почти бюджет РФ. И нам непонятны тогда громкие заявления и правильные выступления», – подчеркнул он.

При этом Коломейцев констатировал, что нынешняя денежно-кредитная политика тормозит процесс импортозамещения. «Россельмаш… вот они не благодаря, а вопреки сделали 4 предприятия по импортозамещению. Но это им стоило титанических усилий, потому что они договора заключили при одной курсовой ставке, а [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина взяла и в два раза увеличила (ключевую ставку). Они заключали при одних условиях, а потом надо было еще плюс 20% логистики и переориентировать поставщиков», – пояснил депутат, и заключил, что Россия так и будет жить в «двойственности» «без реального приведения банковской системы интересам страны, установления статуса Центрального банка, а не акционерного общества «Центробанк под контролем ФРС (США)».

Напомним, в середине прошлого года ЦБ на фоне падения курса рубля и роста инфляции возобновил повышение ключевой ставки, уровень которой в итоге достиг 16%. При этом неправительственные эксперты и политики неоднократно указывали, что повышение ключевой ставки Центробанка не способно повлиять ни на снижение инфляции, ни на стабилизацию курса рубля, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться». При этом парламентская оппозиция в Госдуме настаивает на отставке Набиуллиной за антигосударственную политику и нарушение Конституции, согласно которой Центробанк обязан обеспечивать стабильность курса нацвалюты. Более того, звучали публичные обвинения, что в настоящее время Банк России действует в рамках политики Международного валютного фонда (МВФ) и в интересах зарубежной финансовой элиты. В Госдуме действующую главу Центробанка РФ называли даже «иноагентом».

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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