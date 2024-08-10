ВСУ прорвались в Курскую область, военкор Поддубный ранен, 430 британцев арестованы – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Киевский режим попытался перенести фокус конфликта на границу России и атаковал Курскую область, но уже лишился 1000 боевиков и 100 единиц бронетехники. В Курской и Липецкой областях ввели режим ЧС. К этому же близки и британские власти, поскольку страну охватили массовые беспорядки.

Атака недели – ВСУ прорвали границу Курской области

Группы украинских боевиков 6 августа активно прошли на прорыв границы РФ в Курской области. Сначала военным и силовикам удавалось сдерживать противника, но вскоре боестолкновения начались на территории Судженского и Кореневского районов. ВС РФ уничтожили около 1000 боевиков и более 100 единиц бронетехники противника.

Киев заявил, что целью атаки на Курскую область было улучшение переговорных позиций Украины для будущего урегулирования конфликта. При этом, ВСУ поблагодарили НАТО за поддержку в связи с операцией на границе России и попросили у Вашингтона разрешения бить по российским территориям дальнобойными ракетами ATACMS.

Заявление недели – Зеленский объявил о подготовке базы для завершения конфликта

Киевский режим делает противоречивые заявления о том, каким видит финал конфликта. Чаще в Киеве отказываются от переговоров под разными предлогами. Однако в начале уходящей недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его основной целью стала подготовка базы для завершения конфликта. По его словам, он настроен добиться мира до конца 2024 года.

Удар недели – Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА

В результате массированной атаки БПЛА на Липецкую область пострадали шесть человек. Взрывы привели к детонации взрывоопасных объектов, из нескольких поселений вывезли людей в пункты временного содержания. В области ввели режим ЧС.

Позже власти разрешили эвакуированным жителям вернуться в свои дома. Сотрудники МЧС проверили все здания на опасные предметы и повреждения. В регионе также отменили все развлекательные мероприятия, чтобы снизить риск для местных жителей.

Обсуждение недели – ЕС прорабатывают исключение Венгрии из Шенгена

Власти ЕС прорабатывают исключение Венгрии из Шенгена в ответ на смягчение Будапештом визовых ограничений для россиян и белорусов. В Европарламенте недовольны решением Венгрии включить граждан России и Белоруссии в программу национальной карты, которую получают иностранцы, заполняющие венгерские вакансии. Порядка 70 евродепутатов заявили, что действия Будапешта могут дать лазейку россиянам для проникновения в общее европейское пространство.

Протесты недели – Великобританию охватили массовые беспорядки

Большую часть Великобритании охватили беспорядки, в ходе которых пострадали порядка 100 сотрудников полиции и были задержаны около 430 протестующих. Акции протеста начались 30 июля после убийства трех девочек. В соцсетях появилась информация, что подозреваемый – один из мигрантов. Хотя полиция вскоре опровергла эти сведения, в нескольких городах прошли акции протеста против миграционной политики Лондона. Митинги быстро переросли в беспорядки, и ситуация накалялась день ото дня.

ЧП недели – дрон ВСУ ранил военкора Поддубного

В ночь на 8 августа украинский FPV-дрон атаковал автомобиль военкора Евгения Поддубного. Сопровождавшая его съемочная группа ВГТРК не пострадала, а сам военкор оказался тяжело ранен. Некоторое время о судьбе Поддубного ничего не было известно, пошли слухи, что он погиб.

На самом деле, журналиста отвезли в Курскую больницу, где врачи стабилизировали его состояние настолько, чтобы можно было перевозить. Санавиация доставила Поддубного в Москву, в институт скорой помощи имени Склифосовского.

Скандал недели – жители Дагестана вновь отравились водой из-под крана

Следственный комитет расследует очередное дело о некачественных услугах в Дагестане. 18 жителей села Эрпели Буйнакского района обратились к медикам из-за симптомов отравления. Выяснилось, что причина плохого самочувствия – вода из-под крана. В июне жители Буйнакска массово отравились питьевой водой, в которой специалисты нашли дизентерию, ротавирусы и норовирусы.

© 2024, РИА «Новый День»

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