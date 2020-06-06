Голосование без камер, убийство на ЖБИ и решение центра «Э» по схиигумену, – «Итоги недели» (ВИДЕО)

В Свердловской области продолжается режим самоизоляции, но темы, связанные с коронавирусом, отходят на второй план. Странное убийство похитителя обоев на ЖБИ, назначенное, наконец, голосование по поправкам к Конституции и признание проповеди скандально известного схиигумена Сергия экстремистской – темы, которые обсуждали на этой неделе. Подробнее обо всем в «Итогах недели» от редакции «Нового Дня».

Событие недели: убийство на ЖБИ

В начале недели стало известно о том, что на ЖБИ при странных обстоятельствах убит 27-летний мужчина. По предварительной информации, дело выглядело так – Владимир Таушанков украл обои в магазине «Лео», сбежал, заперся у себя дома в многоэтажке на улице Рассветной, где его нашли правоохранители. Силовики несколько часов пытались попасть в квартиру, а потом вызванные на место сотрудники СОБР застрелили хозяина жилья, который брызнул в оперативников из газового баллончика, при штурме.

Ситуация спровоцировала массу вопросов, однако в течение дня яснее не стала – ни полиция, ни Росгвардия, и ни Следственный комитет не хотели давать никаких комментариев по поводу этого инцидента.

Соседи о произошедшем на Рассветной

Лишь во вторник появились первые объяснения со стороны силовиков. Отвечала Росгвардия. Там объяснили, что, поскольку в квартире также находился отец Таушанкова, которого вызывали сами правоохранители, то его расценили как заложника. Поэтому вызвали подкрепление. «После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и долгое время не было от него никаких известий, что в той экстремальной ситуации, в том числе, могло свидетельствовать о возможном еще одном преступлении, и было принято решение на проведение специальной операции по задержанию гражданина», – сообщила пресс-служба Росгвардии.

По версии ведомства, сотрудников СОБРа на пороге квартиры Владимир Таушанков встретил с предметом, похожим на автомат (позднее выяснилось, что это было страйкбольное ружье), поэтому они открыли огонь на поражение. Эта версия, кстати, совсем не объяснила того, почему на двери квартиры снаружи были несколько пулевых отверстий. В этот же день к истории подключился СК. Следователи начали проверку по факту применения огнестрельного оружия бойцами СОБРа.

К вечеру четверга нашелся и полицейский, который первоначально гнался за Таушанковым до его квартиры. По словам оперативника, показания которого опубликовала пресс-служба СК, похититель обоев держал в одной руке нож, а в другой – газовый баллончик, который распылил в полицейских через приоткрытую дверь своей квартиры. Видеофрагмент инцидента также был опубликован СК, но из-за того, что картинка постоянно «пляшет», он не вносит особой ясности.

Видео СК

«Во время задержания подозреваемый, ранее совершивший разбойное нападение на магазин, вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом. На требования сотрудников прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, проявляя дальнейшую агрессию и создавая угрозу для жизни сотрудников Росгвардии. Кроме этого, мужчина распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции. При вспышке очередной агрессии он занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие», – сообщила пресс-служба свердловского управления СК России.

В итоге в отношении мертвого Таушанкова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Историю продолжают активно обсуждать в Екатеринбурге и за его пределами. 27-летнего убитого похоронили на этой неделе. В понедельник, 8 июня, родителей Таушанкова ждут для дачи показаний в СКР.

Тема недели: судьбу Конституции решат 1 июля

На этой неделе стало известно, когда в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию страны – это не один день, а целая неделя, с 25 июня по 1 июля 2020 года. Причем последний день голосования станет выходным. В Свердловской области к ответственной неделе готовиться начали тотчас же, как стали известны даты. Например, департамент внутренней политики региона провел закупку на 9 млн рублей – эти деньги пойдут на печать благодарностей жителям Свердловской области, которые придут высказаться по поводу поправок.

Закупка проводилась без конкурсных процедур, основанием стал специальный пункт, который ввели как раз для этого голосования – с 9 марта 2020 года в законе о контрактной системе, в основаниях для заключения контрактов с единственным поставщиком (то есть без проведения обязательных конкурентных процедур) появился новый временный пункт – осуществление закупки для нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд товаров, работ, услуг для подготовки проведения общероссийского голосования.

И это не все деньги, которые потратит бюджет на агитацию за то, чтобы люди пришли проголосовать. Общая сумма трат на эти цели – порядка 20 млн рублей. Большую часть денег из заказов департамента внутренней политики на печать и установку щитов и ситибордов в городах Свердловской области получат две компании, связанные с бывшим директором РТРС Игорем Глухих. Его, в свою очередь, называют другом директора ДВП Антонов Третьяковым. Причем эксперты рынка говорят, что некоторые пункты в заказе ДВП стоят значительно дороже, чем на средняя цена на подобные услуги в регионе.

Еще «пара сотен миллионов», по выражению председателя избиркома Свердловской области Владимира Русинова, уйдет на защитные меры – на них будут закуплены пакеты со средствами индивидуальной защиты для каждого избирателя – маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. Все это будет применяться для надомного голосования, голосования на избирательных участках и голосования в шатрах на придомовых территориях. Однако эти деньги выделены не из бюджета Свердловской области, а из федеральной казны.

Кстати, перед голосованием свердловские власти обещают увеличить объем тестирования граждан на коронавирус. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. При этом Свердловской области, несмотря на рост показателей в последние дни, нет в списке регионов, которые подали заявку на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Выразить свою волю можно будет только по старинке – либо, пригласив сотрудников избиркома домой, либо, придя на участок. «Так им гораздо проще пойти по варианту традиционного принуждения. Когда люди голосуют где-то на улице, в палатках, их гораздо проще проконтролировать, чем в интернете. Педагоги уже начали обращаться к родителям своих учеников с просьбой прийти. Все будет, как в прошлый раз», – считает политолог Сергей Мошкин. И поясняет, почему региональные власти будут всеми силами повышать явку: «Низкая явка будет значить, что губернатор недоработал, не понял и не осознал важности момента. Конечно, губернаторы боятся. Каждый регион будет отчитываться, его будут сравнивать с другими, прежде всего – с соседями по федеральному округу, и губернаторы это знают», – отметил он.

Занимательно, что на сей раз, несмотря на важность поставленных на голосование вопросов, видеонаблюдения на участках не будет. В отличие, например, от ЕГЭ – на экзаменах за школьниками будет смотреть «Большой Брат». «Уже был подготовлен контракт с Ростелекомом, но ситуация с коронавирусом, рекомендации Роспотребнадзора, внесли коррективы. Наверное, будем от этого отказываться. Голосование будет идти шесть дней, плюс в придомовых территориях, понятно, что мы везде не дотянемся. Если наблюдать только 1 июля – это будет уже не то количество», – рассказал председатель свердловского избиркома Русинов.

Отметим также, что проголосовать на участках в удобное время смогут не все – УИКи будут работать, как обычно, с 8 утра до 8 вечера, но количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. Предполагается, что в день на участок будет приходить около ста человек вместо 700 как на обычных выборах. В Екатеринбурге на чуть более 1 млн 91 тысячи избирателей приходится 578 участков. Если каждый час на протяжении всех семи дней участки будут заполнены по максимуму, то есть по 12 человек, то всего проголосовать сможет 582 тысячи 624 человека. Почти половина – 46,6% – поставить галочку не успеют. Однако Русинов считает, что явка в области составит не меньше 60%. В том числе за счет голосования на дому. «У нас количество групп членов участковых избирательных комиссий, которые пойдут на дом, может быть гораздо больше, чем одна-две, даже три мы можем вывести», – сказал он, уточнив, что в таком случае проголосовать смогут и 80%, и 90%, а в некоторых территориях, может быть, и 100% избирателей.

Решение недели: центр «Э» против схиигумена Сергия

На этой неделе центр по противодействию экстремизму ГУ МВД Свердловской области завершил проверку по заявлению жителя региона Михаила Томаткина. Тот пожаловался в органы на выступление схиигумена Сергия (Романова). Как оказалось, в центре «Э» по итогам экспертизы признали одну из последних проповедей одиозного монаха экстремистской. Материалы проверки направлены в прокуратуру Верхней Пышмы – т.к. клирик проповедовал, находясь в Среднеуральском женском монастыре. В любом случае, схимнику не грозит уголовное преследование – за первый эпизод экстремизма с недавнего времени лишь штрафуют, а вот повторные случаи могут привести к статье УК РФ.

Ранее свои санкции на схиигумена наложила РПЦ. Напомним, последние видеопроповеди Сергия, в которых он отрицает коронавирус и заявляет об опасностях вакцинации и «чипирования», обвиняет в правительство России в служении сатане, призывает людей выходить на улицы, привели к наказанию в виде запрета служить, покидать без особого разрешения митрополита монастырь и как-то проявлять себя на публике и т.д.

После последней «непроповеди», как сам наименовал ее схимник, митрополит Кирилл выступил публично по поводу ситуации с Сергием, указав, что тот ослушался архиерея. Впоследствии Кирилл сказал, что монах должен «либо принести покаяние, либо разорвать с церковью». «Нарушил закон, перешел грань, – либо приди, разреши эти вопросы сам, без гонцов, либо определись, нужна тебе наша церковь или не нужна», – сказал владыка, добавив, что по-братски любит схиигумена, но того «занесло».

Митрополит о схиигумене Сергии

Поклонники Сергия продолжают собирать видеообращения в поддержку схимника. К выступившим духовным чадам присоединился хоккеист Павел Дацюк. Прежде выступали бойцы ММА Александр Шлеменко, который известен своей непримиримой позицией по отношению к алкоголю и абортам, и украинец Алексей Алейник, который сейчас проживает в США.

Коронавирусная сводка

Многие аспекты повседневной жизни при этом продолжает диктовать ситуация с коронавирусом. 1 июня, в понедельник, губернатор Евгений Куйвашев после затянувшейся паузы все же продлил режим ограничений в регионе – сказав, что у него нет иного выбора. Судя по показателям распространения инфекции в регионе и свободным местам в ковидных госпиталях, не будет у него выбора и в будущий понедельник, 8 июня. Причем каждый новый пост главы региона в инстаграме вызывает целую бурю негатива у свердловчан, которые требуют снятия ограничений или отставки губернатора.

На этой неделе ежедневное число новых случаев побило рекорд – у 357 человек коронавирус подтвердили по итогам суток в середине недели. Средняя цифра держалась в районе 250-300 ежедневных выявлений. Если в понедельник было 5732 случая инфицирования с момента начала распространения болезни в регионе, то к субботе их число выросло до 7179.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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