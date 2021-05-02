Итоги недели: Путинские каникулы, рамамба-хару-ла-ла-лей и ликвидация штабов Навального* (ФОТО, ВИДЕО)

Закончилась очередная неделя, которая стала последней рабочей перед длинными каникулами. Чем она запомнится, в еженедельном обзоре «Нового Дня».

Околоэкстремисты. Событие недели

На этой неделе Леонид Волков объявил о ликвидации штабов Алексея Навального* – с понедельника, 26 апреля, их деятельность была приостановлена прокуратурой, а в пятницу Росфинмониторинг внес сеть штабов в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

«Сохранение сети в нынешнем виде невозможно. Оно немедленно повлечет за собой статью об экстремизме и уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, сотрудничает с ними. Не поможет никакой ребрендинг. Увы, это эксперты из Следственного комитета будут решать, новая это организация или нет. Работать в таких условиях невозможно», – сказал Волков.

Юрист Юлия Федотова рассказала «Новому Дню», что даже за старые посты в соцсетях, где упоминаются штабы, смогут наказывать «задним числом». «Нужно все просто удалять, выжигать из соцсетей напалмом. У нас все преступления совершаются в соцсетях, нацистов, видимо, уже нет. Но если товарищ майор уже сделал скрин со старой записи, то и это не спасет», – пояснила Юлия Федотова.

За финансирование организаций в прошлом – речь идет о донатах, – скорее всего, ничего не будет. «В этом случае закон обратную силу иметь не должен. Я на это надеюсь», – отметила юрист.

Также с момента признания экстремистской организацией штабы не смогут собирать акции протеста – иначе всех, кто выйдет на такое мероприятие, можно будет задерживать как участников экстремистской организации. СМИ будут обязаны указывать в своих материалах, что организация признана экстремистской. «Когда такое решение будет принято и вступит в силу, на СМИ оно также будет распространяться», – прокомментировал начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН по Свердловской области Дмитрий Шершень. И здесь практика наработана: интернет-СМИ обязаны вносить правки в публикации прошлых лет.

Путинские каникулы. Тренд недели

На этой неделе все обсуждали предстоящие каникулы, объявленные президентом России Владимиром Путиным. Если 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – праздничные, то 4-7 мая объявили нерабочими днями. Обсуждения, в основном, касались того, как и как будет проводить эти дни. Многие работодатели, судя по соцопросам, не поддержали идею президента.

Первая декада мая была объявлена каникулами во всех школах региона. Детским садам разрешили поступать на свое усмотрение – есть случаи, когда родителей уведомили о полных каникулах, хотя мамы и папы надеялись, что в каждом ДОУ организуют дежурные группы. Вузы также действуют по своему усмотрению.

Поликлиники с 4 по 7 мая принимать пациентов будут в плановом режиме. МФЦ также отказались от нерабочих дней. Выйдут на работу и многие сотрудники администрации Екатеринбурга. Практически не будут работать суды, ГИБДД – будут ловить пьяных за рулем, вот регистрационно-экзаменационные отделения будут принимать посетителей по особому расписанию. «Почта России» с 4 по 8 мая будет работать в обычном режиме.

Промышленные предприятия полностью на каникулы не уйдут – в частности, из-за непрерывного цикла производства, у них сменный график работы. С графиком остальных сотрудников поступили по-разному.

Из-за длинных майских пенсии выдадут в другое время – на карточку деньги зачислят 13 и 21 мая, на дом почтальоны будут разносить пенсии с 3 мая.

Добавим, что продление майских праздников до 10 дней не вызвало ажиотажного спроса на туристические продукты. Кто хотел отдохнуть в мае, покупали туры заранее, остальные либо будут работать, либо финансово не потянут спонтанное путешествие.

3,7 млрд на тесты. Цифра недели

«Новый День» выяснил, что с начала пандемии в марте 2020 года в Свердловской области было проведено более 4,2 млн исследований проб на коронавирус, причем последний миллион – в 2021 году. То есть минимум 670 млн рублей было потрачено в этом году, а в прошлом – минимум 3,1 млрд рублей. В ТФОМС региона агентству сообщили, что ПЦР-исследование мазка в 2020-м стоило 979 рублей, сейчас – 670 рублей. Иммунохроматографический анализ сейчас стоит 1445 рублей – столько же, сколько и год назад.

Приговор пироману. Суд недели

На этой неделе был вынесен приговор уроженцу Верхней Пышмы, стороннику КПРФ, 30-летнему Александру Понкратову – он погубил восемь человек, устроив поджог жилого дома на Эльмаше весной прошлого года. С детства он любил играть с огнем, совершал поджоги, за что к административной ответственности привлекали его мать. «Он испытывал удовольствие от вида горящих зданий», – рассказали в прокуратуре.

Психиатрическая экспертиза признала Понкратова вменяемым. На учете у нарколога и психиатра он не состоял, но участковый уполномоченный полиции замечал за ним склонность к пьянству. Сам подсудимый на оглашении приговора вел себя развязно: то смеялся, то зевал. Когда судья спросил, понятен ли ему приговор, Понкратов ответил: «Приговор понятен, но я с ним не согласен». Почему именно – он не пояснил. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима.

Рамамба хару ла ла лэй. Замена недели

На прошлой неделе городские власти объявили закупку ко Дню Победы, согласно которой в августе в Екатеринбурге должна была выступить группа «Ногу свело!». Но уже во вторник ЦК «Урал» отменил закупку. При этом фронтмен группы Макс Покровский ранее говорил, что у группы есть проблемы с выступлениями – их отменяют из-за того, что он поддерживает Алексея Навального.

Мэрия заменила «Ногу свело!» на «Серьгу» и лидера группы Сергея Галанина. Сам Покровский прокомментировал это так: «В отличие от отмены сибирского тура, мы точно знаем причину отмены выступления в Екатеринбурге. Концерт отменили в связи с поддержкой Алексея Навального и непосредственно с участием в митинге, который прошел 21 апреля. Мы абсолютно четко знаем, откуда идет это решение, но не хотим это оглашать. Промоутеры, которые были вынуждены нам об этом сообщить, – наши очень хорошие и давние партнеры, не хотим, чтобы это как-то отразилось на них. Организаторы – такая же пострадавшая сторона. И здесь важно четко разделять тех, кто принял решение, и тех, кому пришлось его озвучить. Очевидно, что нам хотят обрезать крылышки, но у них это не получится!».

Также в День Победы в Екатеринбурге выступят Леонид Агутин и Елена Ваенга – они будут петь в Историческом сквере, концерт организовала Русская медная компания. Интересно, что автор шлягеров про босоногого мальчика и «хоп-хей-ла-ла-лей» также станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night – об этом тоже стало известно на этой неделе.

Репетиция парада. Видео недели

На этой неделе состоялась очередная репетиция парада – с участием военной техники. Видео прогона можно посмотреть на канале «Нового Дня». Кстати, в «нерабочие-рабочие» дни также пройдет репетиция парада – 7 мая она начнется в 10 часов утра, что, вероятно, спровоцирует пробки.

Ночная репетиция к 9 Мая

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.21

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