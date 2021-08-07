Кандидаты с темным прошлым и новые жертвы коронавируса – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Рабочая пятидневка прошла под знаком раскручивающейся парламентской кампании. Три партии выбыли из гонки, а некоторых кандидатов сняли за сокрытие судимости. Городская дума Екатеринбурга из-за коронавируса понесла еще одну потерю – скончалась депутат Галина Арбузова. В Свердловской области наращивают темпы вакцинации, но больницы по-прежнему переполнены, а заболеваемость растет. О самых важных и интересных событиях за неделю – в нашем традиционном обзоре.

Тема недели: судимые кандидаты и неподъемные подписи

Свердловский избирком зарегистрировал списки кандидатов «большой четверки» партий на выборах в областной парламент. Не обошлось без претензий: от КПРФ заявился кандидат, который скрыл судимость за получение взятки – он исключен из гонки. Проблемы возникли и у малых партий. Из списка «Яблока» вычеркнут предприниматель Владимир Чуваков, так как у него был условный срок за хулиганство, а он умолчал об этом. Кстати, еще семь судимых кандидатов участвуют в выборах заксо вполне легально, так как их судимость была погашена. У претендентов на депутатское кресло за плечами наказания за контрабанду, кражу, избиение и армейскую дедовщину.

Также стало известно, что в региональных выборах будут участвовать не больше восьми партий, так как «Родина», «Коммунисты России» и Партия пенсионеров не успели сдать подписи в избирком. Зато новичкам – «Зеленой альтернативе», «Новым людям», Партии Роста – оказалось под силу собрать несколько тысяч подписей за пару недель. Партийцы заявили, что они просто очень старались. Политологи намекают, что им помогали.

Пожалуй, единственная интрига на текущих выборах – сможет ли «Единая Россия» удержать безоговорочное парламентское большинство. На выборах в заксо сюрпризы возможны как минимум в шести избирательных округах.

Хроники коронавируса: смерть депутата и почти миллион прививок

Третья волна Covid-19 в самом разгаре. За пять дней рабочей недели в Свердловской области заболели 2596 человек, а 111 – скончались. Больше 800 пациентов находятся в тяжелом состоянии. И впервые за всю пандемию к аппаратам ИВЛ одновременно подключены более 400 человек. В Екатеринбурге к оказанию помощи ковидным пациентам уже привлечены врачи Центра медицины катастроф.

Новой жертвой коронавируса стала депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. Она скончалась в возрасте 73 лет в больнице от последствий инфекции, так же как и год назад ее коллега по работе в думе и сфере образования Елена Дерягина. Болеют и высшие чины области. Вице-губернатор Сергей Бидонько, отвечающий за избирательную кампанию, заразился коронавирусом и ушел на больничный. Свое самочувствие он оценил как «более-менее» и признался, что не успел сделать прививку от ковида.

Галина Арбузова

Между тем прививочная кампания набирает обороты. В Свердловскую область поступила вакцина «Спутник Лайт», которая предусматривает только одну инъекцию. Препарат уже завезли в прививочные пункты торговых центров. На 6 августа в регионе было привито 933 тысячи жителей, это порядка 40% взрослого населения. Для остановки эпидемии нужно 80%, отмечали ранее власти. В больницах начали прививать беременных женщин, но пока только по желанию пациенток, а их немного.

Все еще неясно, в каком формате начнется новый учебный год школьников и вернется ли дистант. Власти пообещали решить этот вопрос к середине августа. А между тем специалисты Роспотребнадзора выяснили, где выше риск подхватить возбудителя Covid-19, и продуктовые магазины оказались опаснее больниц и общественного транспорта.

Заявление недели: салюта не будет

Впервые за много лет Екатеринбург остался без праздничного фейерверка в честь Дня города. Салют отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил начальник управления культуры Илья Марков. Празднование дня рождения города полностью пройдет онлайн, приглашенных звезд с большой вероятностью не будет.

Стоит напомнить, что в 2020 году пандемия не мешала городским властям запускать фейерверки по разным поводам.

Фото недели: сад на площади 1905 года

Единственным офлайновым событием в День города станет фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», который в этом году пройдет на главной площади Екатеринбурга. До открытия осталась неделя, но уже сейчас бывшая парковка перед зданием администрации преобразилась до неузнаваемости. На каменной мостовой выросли деревья, кустарники, появились зеленые арки и оазисы. В мини-парке также будет устроена площадка для пляжного волейбола. Уже сейчас горожане задумываются, не оставить ли это зеленое чудо на площади 1905 года навсегда.

Видео недели: собаки и кошки – вегетарианцы

Сотрудники редакции «Новый День» обнаружили забавные пристрастия у своих домашних питомцев. Летом собаки и кошки с удовольствием переходят на подножные корма и «пасутся», где хотят.

Собаки и кошки

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.21

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