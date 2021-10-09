Итоги недели: чума у свиней, qr-коды у людей и сбой у Цукерберга

РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели, чем она запомнится – в традиционном субботнем обзоре.

QR-коды у людей

На этой неделе в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса снова появились очереди – люди хотят привиться, потому что их обязали и еще чтобы получить сертификат с QR-кодом. Без него скоро перестанут пускать в рестораны, кафе, торговые центры, спортзалы, бассейны, театры, музеи и санатории. Только привитых ждут и на Ural Music Night.

Чума у свиней

Губернатор объявил режим ЧС в пяти муниципалитетах Свердловской области из-за африканской чумы свиней после того, как под Камышловом нашли кучу трупов животных. Теперь живых особей изымают и уничтожают. При этом под Ирбитом тоже обнаружилась свалка с мертвыми свиньями – главный по ветеринарии назвал это «биологическим терроризмом».

Комиссии у депутатов

Новое заксобрание распределило роли. Спикером совершенно неожиданно в третий раз подряд стала 70-летняя Людмила Бабушкина, за которую проголосовали почти все, даже ярые «оппозиционеры» и ярые же эйджисты, ее замом теперь будет Аркадий Чернецкий, вместо которого в СовФед отправился Александр Высокинский. Главами всех девяти комитетов (в том числе нового – по экологии) стали единороссы.

Сбой у Цукерберга

На неделе произошел глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, затем проблемы начались у Twitter, Amazon, Google и других площадок. За шесть часов простоя Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов. Сбой сыграл на руку другим платформам, например, Telegram. А некоторые люди просто почитали.

Метро у кого угодно, только не у екатеринбуржцев

Власти Екатеринбурга, кажется, смирились с тем, что новых станций и веток метро в городе не будет – федерация не дает денег и просит больше их на это не тратить. Поэтому вопрос закрыли. Пока временно – до 2023 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.21

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