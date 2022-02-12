Ковидный рекорд, послабления в режиме и приближение выборов: итоги недели от РИА «Новый День»

Вторая неделя февраля отметилась новыми коронавирусными рекордами, что не помешало властям в пятницу объявить о скором выходе школьников с дистанта. Стоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте выросла на 4 рубля, а в политической повестке все отчетливее звучит тема выборов.

Хроники коронавируса

В среду, 9 февраля, в Свердловской области был поставлен новый абсолютный рекорд по заболеваемости Covid-19 – выявлено 5904 новых случая. Из-за эпидемиологической ситуации ужесточился режим в государственных учреждениях: ограничили доступ в свои здания районные суды и гордума Екатеринбурга. Екатеринбургские больницы стали открывать больничные листы дистанционно, но есть нюансы. Из-за нагрузки на систему здравоохранения студенты медицинского университета больше не могут посещать лекции. Теперь материал они изучают только по учебнику, а вместо пар сидят в колл-центре.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, в пятницу губернатор Евгений Куйвашев снял некоторые ограничения: с 12 февраля дети смогут вернуться в кружки и секции, а с 17 февраля – в школы.

В политике

В области начала оживать политическая повестка. В правительственном санатории прошла «школа мэров», где чиновников начали готовить к предстоящим выборам губернатора. Сам Евгений Куйвашев традиционно подвергся атакам хейтеров в Инстаграм, в том числе за фразу «Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков». По мнению политтехнолога, если штаб губернатора не соберется с силами, победы в первом туре он может и не получить.

Одновременно в Екатеринбурге продолжается регистрация кандидатов на довыборы в городскую думу. По двум округам выдвинулись 18 человек, из них двое уже отсеялись, осталось 16.

В обществе

В Екатеринбурге для родителей запустили очень удобный онлайн-сервис. Теперь узнать о наличии свободных мест в детских садах можно не выходя из дома, за 5-10 минут.

А у пассажиров общественного транспорта неделя закончилась не очень весело. С 11 февраля одна поездка стоит 32 рубля при расчете наличными или банковской картой, если расплачиваться с помощью «электронного кошелька» по Е-карте – 30 рублей.

Тем временем ФСБ нашла «иностранный след» в серии минирований екатеринбургских школ. В ведомстве заявили, что у 14-летнего гимназиста, подозреваемого в серии ложных сообщений о минировании социально значимых объектов, был опытный куратор из-за рубежа.

Спорт

ХК «Автомобилист» выступил с резким заявлением в адрес Континентальной хоккейной лиги, назвав ее решение «несправедливым и неспортивным». Дело в том, что КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат и отменить все оставшиеся матчи. Это значит, что сезон для екатеринбургского клуба закончен.

Скандалы

Странная и неприятная история произошла с екатеринбургскими туристами в Египте: их заселили в пустой отель. Вместо «все включено» уральцы получили спущенный бассейн, закрытые рестораны и предложение ездить на завтрак, обед и ужин в другую гостиницу.

Получила развитие скандальная история о конфликте пациентки с медиками в травмпункте екатеринбургской больницы № 36. Девушка утверждала, что врач вытолкал ее из кабинета, она упала и получила ушиб. В больнице провели внутреннее расследование и пришли к выводу, что пациентка оговорила врача.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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