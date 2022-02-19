Милость к вандалу, нападение «южан» и пожиратели бывших. Итоги недели от РИА «Новый День»

На этой неделе новостную повестку заполняли громкие заявления политиков, приговор хакерам, криминальные выходки мигрантов. «Новый День» представляет экспресс-обзор самых интересных и важных событий за рабочую пятидневку.

«Прозревшая» картина и страдания вандала

Продолжается эпопея с охранником Александром Васильевым, который подрисовал глазки абстрактным фигурам на картине Анны Лепорской, выставленной в «Ельцин Центре». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев неожиданно вступился за нарушителя. «Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев – ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», – написал Куйвашев в соцсетях. Следом выступил митрополит Екатеринбургский Евгений: «Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн – истинно христианская позиция главы региона». При этом священнослужитель намекнул, что «Ельцин Центр» – ненадежная площадка для размещения шедевров живописи.

У музейщиков другое мнение. Директор арт-галереи «Ельцин Центра» Илья Шипиловских рассказал журналистам, что Васильев после инцидента пропал на несколько дней, а потом даже не извинился за свой поступок перед организаторами выставки. После ЧП с произведением Лепорской в галерее убрали все картины под стекло. Но музейные работники с горечью признают: если вандал решил навредить картине, его ничто не остановит.

Нападение «подростков-южан» на женщин в Екатеринбурге

Вечером 11 февраля в микрорайоне Сортировка компания парней избила девушку и ее маму на автобусной остановке. Местные жители рассказали, что подростки давно кошмарят район: отбирают шапки, телефоны и пристают к девушкам. В полиции возбудили два уголовных дела: по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В пятницу, 18 февраля, суд отправил двух несовершеннолетних участников нападения под арест на два месяца. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться с бандой «подростков-южан». Его заместитель Олег Чемезов срочно собрал лидеров диаспор для обсуждения инцидента. Участники встречи договорились вместе работать над адаптацией мигрантов в Екатеринбурге.

Хроники коронавируса

В Свердловской области после кратковременного снижения снова начала расти заболеваемость Covid-19. В день выявляется больше 5 тысяч заражений, при этом число тяжелых пациентов тоже растет. В регионе по-прежнему циркулирует штамм «дельта», который дает более тяжелое течение болезни, но «омикрон» все же превалирует.

На начало недели эпидпорог по ОРВИ в области был превышен на 155%. Социальные учреждения вновь перешли на закрытый режим работы, а вот работодатели стали отменять удаленку для офисных работников. Для тех, кто легко переносит инфекцию, свердловские власти обещают в скором времени запустить сервис медицинских телеконсультаций. С его помощью можно будет быстро получить и закрыть электронный больничный лист.

Приговор хакерской банде Lurk

Кировский районный суд Екатеринбурга 14 февраля завершил разбирательство громкого дела членов хакерской группы Lurk, которые взломали базу данных аэропорта Кольцово, а также похитили у предприятий более 1,2 миллиарда рублей. Приговоры вынесли 21 жителю разных регионов России. Хакеры получили наказания в виде лишения свободы на срок от 5 лет 1 месяца до 14 лет. Трое осужденных будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, остальные – в исправительной колонии общего режима. Одной из осужденных предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

День пожирания бывших

Екатеринбургский зоопарк необычно отметил День святого Валентина. Там предложили всем желающим назвать кормового таракана именем своего бывшего возлюбленного или возлюбленной и написать обвинения в его (или ее) адрес. После чего тараканы были торжественно скормлены сурикатам. Оригинальный способ закончить старые отношения выбрали 175 екатеринбуржцев.

Пожирание бывших в День святого Валентина

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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