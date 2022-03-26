Соцсети, которые нельзя называть, лекарства, которых нет, и аномальная явка на довыборах. Итоги недели от РИА «Новый День»

Конец рабочей недели, а значит «Новый День» вновь подводит итоги пятидневки. Соцсети, которые нельзя называть, небывало высокая явка на довыборах в гордуму и дальнейшее повышение цен. Обо всем этом можно прочитать в традиционном обзоре нашего агентства.

«Голосуют все!"

В воскресенье в Екатеринбурге пройдут довыборы двух депутатов в городскую думу. На досрочном голосовании обнаружилась аномально высокая явка избирателей. Особенно активными оказались жители Академического района, там каждый час голосует по 150 человек.

Рост цен – есть ли предел?

В Свердловской области ускорился рост цен на продукты: сахар подорожал на 16%, крупы и макароны на 2-4%, а соль на 7%. Однако местная антимонопольная служба не нашла признаков необоснованного повышения цен на значимые продукты. Отсутствие в магазинах некоторых позиций объясняется ажиотажным спросом. Кроме того, импортные товары до лета поднимутся в цене минимум на 50%. О том, как экономическая ситуация поможет гражданам стать осознаннее, можно прочитать в авторской колонке нашего корреспондента. А узнать, от чего в нынешних условиях готовы отказаться местные депутаты и простые горожане, можно, посмотрев опрос «Нового Дня».

Соцсети, которые нельзя называть

Facebook* и Instagram* по решению суда запрещены в России и признаны экстремистами. Логотипы соцсетей теперь нельзя использовать в СМИ и на упаковках товаров. Приостановлена печать книг, в которых упоминаются запрещенные соцсети. Правда, в книжных магазинах Екатеринбурга по-прежнему продаются книги с изображением логотипов Facebook* и Instagram*, а также пособия по работе в них.

Лекарства, которых нет

В аптеках города невозможно купить препарат, который необходим тем, у кого проблемы с щитовидной железой. Наши корреспонденты искали его в аптеках, но поиски не увенчались успехом. Тогда мы обратились в Росздравнадзор и минздрав, чтобы выяснить, что же делать больным людям. Ответ на вопрос тут.

Что-то хорошее

Хорошие новости тоже нужны, поэтому вот: местные кинотеатры не будут закрываться, хотя их сборы упали. И цены на билеты останутся прежними. А еще в Екатеринбурге состоится майская прогулка, и маршрут уже утвержден.

И еще из хорошего – короновирус отступил

«Ковид ушел» – гласят мемы в сети, а ведь из Свердловской области он действительно почти ушел. На этой неделе, в Екатеринбурге закрылись пункты вакцинации. Из ограничений в регионе остался лишь масочный режим.

Екатеринбург, Мария Зыкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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