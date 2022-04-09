Жизнь в новых реалиях, приход весны и смерть Жириновского – Итоги недели «Нового Дня»

Эта неделя всей России запомнится уходом Владимира Жириновского, и свердловчане тоже вспоминают легендарного политика. На Средний Урал, кажется, все-таки придет весна. А экономика постепенно перестраивается на новые рельсы, по крайней мере, об этом говорят чиновники. Это и другое – в «Итогах недели» от «Нового Дня».

Тренд недели – жизнь в новых условиях

Спустя полтора месяца после начала спецоперации и введения сотен санкций Свердловская область, как и вся Россия, учится жить в новых реалиях. Несмотря на заявления многих зарубежных компаний об ухода с рынка, на Среднем Урале пока не закрылось ни одно из 525 иностранных производств. Хотя некоторые и отправили сотрудников в простой – в Екатеринбурге таких 37. Представители IT-отрасли в свою очередь заявили, что проблемы, конечно, есть, но они не настолько огромны: «есть зрелые российские продукты». А сельхозпредприятия уже почти готовы к посевной, ее срыва не будет. Есть и техника, и запчасти, и семена. «Руки у нас не вешаются», – оговорился министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

Самозанятые, 30-40% из которых продвигали свои товары в закрытых теперь в России соцсетях, почти перестроились: они учатся работе на других площадках. Более того – эксперты ожидают, что число самозанятых может вырасти. И даже сумки в Свердловской области хотят делать сами: не хуже известных брендов.

В минфине региона говорят, что пока налоги поступают в бюджет в соответствии с планом. Вероятно, последствия санкций казна ощутит позже.

Ну а вместо российских самолетов, которые грозят арестовать за границей, в Турцию из Екатеринбурга и других городов полетят Turkish Airlines. Правда, цены кусаются, а тем, кто раньше заплатил за путевку, придется доплатить от 20 тысяч за человека.

Ощущение недели – весна идет

Весна в этом году не спещит на Урал, но все спецслужбы уже готовятся к сезонным катаклизмам. Торфяные пожары, например, уже начались – их зарегистрировали семь. А вот лесных пока, к счастью, не было. Но за лето в Свердловской области может быть до 900 возгораний. Поэтому скоро установят особый противопожарный режим и запретят людям ходить в лес и жечь костры.

Лед на реках вскроется уже на следующей неделе и к середине-концу апреля начнется паводок. На севере области снега выпало на 10-40% больше, чем обычно, поэтому там могут возникнуть проблемы. Всего в зоне риска 13 муниципалитетов.

А вот клещи еще не проснулись. Хотя к 8 апреля 2021 года покусанных было уже более 400. Кстати, обратите внимание, если вас укусит клещ, иммуноглобулин вы не получите до тех пор, пока клеща не исследуют в специальной лаборатории.

Потеря недели – смерть Жириновского

6 апреля скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который долгое время боролся с тяжелыми последствиями болезни. «Новый День» вспомнил самые эксцентричные истории, которыми запомнился Владимир Вольфович жителям Свердловской области.

Видео недели

В Екатеринбурге начались репетиции парада Победы. Первая прошла 5 апреля. Танки и бронетехника пока ездят только по Вторчермету. Тренировки в центре города начнутся ближе к маю. Кстати, «Бессмертный полк» после двухлетнего коронавирусного перерыва тоже будет. В нем примут участие 150-170 тысяч человек.

Тренировка парада Победы

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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