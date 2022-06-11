Губернаторские выборы, выход из Болонской системы и казус с паспортом – итоги недели РИА «Новый День»

В Свердловской области назначили губернаторские выборы, и этот факт будет влиять на жизнь региона в ближайшие три месяца. О других не менее важных и интересных событиях – в обзоре «Нового Дня».

Выборам быть

Заксобрание Свердловской области назначило выборы губернатора – они состоятся 11 сентября. Электронного голосования в регионе не будет, а общая стоимость организации кампании оценивается в 390 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – расходы на оплату труда членов территориальных и участковых комиссий. Председатель областного избиркома Елена Клименко также намекнула, что выборы могут быть многодневными. Такой формат вряд ли намного увеличит их бюджет, зато создаст дополнительные риски для применения админресурса.

Основным кандидатом от власти на выборах будет, конечно, действующий губернатор Евгений Куйвашев. Сначала он должен победить на праймериз «Единой России», где ему подыскали удобного спарринг-партнера. Сама процедура уже давно воспринимается в партии как обуза, но отказаться от нее единороссы не могут. Известны и другие «настоящие» соперники Куйвашева, которым согласовали прохождение муниципального фильтра. Официальное выдвижение кандидатов начнется завтра. Нынешние губернаторские выборы будут пятыми в истории Среднего Урала. Как проходили прошлые кампании, можно почитать здесь.

«Нас там не было»

Удивительное заявление сделал президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий в Екатеринбурге. Оказывается, Россия никогда не вступала в Болонскую систему, то есть, не подписывала официальных документов о присоединении. И хотя в Болонском процессе российские вузы находились больше 15 лет, сейчас их исключение не означает какой-то революции в высшем образовании. Для нынешних абитуриентов и студентов ничего не изменится. Но в будущем вузы будут делать упор на фундаментальность.

Санкции ударили по мусору

В Свердловской области обозначилась проблема – как заменить импортные мусоровозы. Отечественные аналоги обходятся дороже в обслуживании и работе, но на них все равно придется перейти в течение ближайших пяти лет. Уральские регоператоры пока не торопятся. Авторынок тоже лихорадит. «Средний чек» на ввоз автомобилей из-за рубежа вырос в полтора раза. Как долго продлится санкционный кризис, никто не может предсказать. Поэтому можно оглянуться назад и вспомнить, как Россия проходила прошлые экономические кризисы в ретроспективе «Нового Дня».

Казус с паспортом

Екатеринбуржец столкнулся с внезапной проблемой при плановой замене российского паспорта в 45 лет. В отделе МВД ему отказались возвращать документ, потому что местом рождения указана Украина. Сотрудников не убедил тот факт, что мужчина всю жизнь прожил в России, имеет здесь жилье, семью и детей. В итоге паспорт горожанину вернули после некой проверки. На каком основании она проводилась, в МВД так и не пояснили.

Издевательства в детдоме

В Каменске-Уральском правоохранительные органы проверяют интернат «Красногорский» после того, как один из сотрудников учреждения сообщил о случаях издевательств над воспитанниками. Со слов очевидца, в качестве наказания детей лишают еды, прогулок и запирают в туалете. Руководство детдома закрывало на это глаза. Теперь эти факты проверяют полиция и прокуратура.

Кабец vs Соловьев

Мэр Первоуральска Игорь Кабец неожиданно для себя стал новой мишенью телеведущего Владимира Соловьева. Градоначальник запостил в соцсетях мем, на которой изображен губернатор Евгений Куйвашев в образе джедая, отрубающего световым мечом голову ситху Соловьеву с раздвоенным змеиным языком. Пропагандист расценил картинку как угрозу убийством и задался вопросом, надо ли ему писать заявление в прокуратуру на Кобца.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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