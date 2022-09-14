Экс наркоборец, депутат и мэр Екатеринбурга Ройзман отмечает 60-летие – краткая биография

Сегодня исполняется 60 лет Евгению Ройзману, жителю Екатеринбурга с уникально богатой биографией. В 19 лет он был судим сразу по нескольким уголовным статьям, потом занимался бизнесом, потом – стал главой фонда «Город без наркотиков», затем пошел в политику. Выиграл две кампании: в Госдуму – в 2003 году и выборы мэра города – в 2013-м. Юбилей Евгений Вадимович встречает снова под следствием: ему запрещено пользоваться инернетом и мобильным телефоном, а также посещать публичные мероприятия. Ройзмана обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил России. Но сегодня мы решили вспомнить основные достижения политика, который, согласно его выражению, «не проиграл ни одних выборов».

Широкой общественности имя 37-летнего Евгения Ройзмана стало известно в 1999 году, когда был создан фонд «Город без наркотиков». В 2002 отметили трехлетие фонда. По словам самого Ройзмана, только за это время фонд совместно с полицией провел более 600 операций по задержанию наркоторговцев и упрятал за решетку нескольких крупных барыг. Также были созданы реабилитационные центры для наркоманов. Все это принесло Ройзману определенную известность, и он решил попытать себя в политике.

В 2003 году при поддержке профсоюза ГУВД области беспартийный на тот момент руководитель «Города без наркотиков» смог победить на выборах в Госдуму в Орджоникидзевском одномандатном округе, получив 40,35% голосов. Почетное второе место в его округе занял кандидат «против всех» с 16%. Одной из первых тем, которые поднял депутат Ройзман в Госдуме, стала задержка зарплаты сотрудникам полиции Екатеринбурга. 18 лет спустя круг замкнулся. Теперь уже полиция через суд требует от Ройзмана и других участников несанкционированных митингов 2021 года компенсировать ей расходы на выполнение своей работы на акциях протеста. Первое заседание по этому делу состоится 16 сентября.



К выборам в Госдуму 2007 года Евгений Ройзман подошел серьезно, решив занять одно из проходных мест в новой федеральной партии «Справедливая Россия». Она создавалась на базе трех других – «Родина», «Российская партия жизни» и «Партия пенсионеров». Функционером первой на Урале был Евгений Зяблицев, второй – Евгений Ройзман, третьей – Евгений Артюх. Конфликты в борьбе за власть были неизбежны, и 4 октября 2006 года они начались непосредственно в прямом эфире «Радио Урала» во время политических дебатов: Евгений Ройзман подрался с Евгением Зяблицевым. Драку в городе помнят до сих пор.

В марте 2007 года Ройзман возглавил отделение СР в Свердловской области. Он рассчитывал пойти в Госдуму от СР первым номером в тройке (вторым должен был стать бард Александр Новиков). Но решение высшего руководства страны похоронило амбиции Ройзмана. Криминальное прошлое Евгения Вадимовича не устроило российского президента Владимира Путина. Тогда меньше чем за два месяца до выборов в Госдуму Ройзман собрал журналистов и демонстративно объявил о своем решении покинуть ряды «Справедливой России».

Приближение выборов в ГД 2011 года Ройзман встретил уже в компании Михаила Прохорова, создавшего партию «Правое дело». Но в сентябре «прохоровцы» потеряли контроль над рабочими органами съезда партии, и попасть в Госдуму Евгений Ройзман опять не смог. По одной из версий, Прохоров потерял партию именно потому, что решил сделать одним из лидеров «Правого дела» Евгения Ройзмана, известного не только борьбой с наркоманией, но и уголовным прошлым.

В 2013 году Ройзман, вступивший к тому времени в партию «Гражданская платформа», решил бросить открытый вызов и городским, и областным властям – пойти на выборы мэра Екатеринбурга. В сентябре 2013 года он получил 33,31% голосов, а ставленник губернатора Куйвашева единоросс Яков Силин – 29,71%. Но спокойной жизнь Ройзмана на посту мэра не была.

Уже летом 2014 года однопартийца Ройзмана, депутата ЕГД Олега Кинева и двух его помощников арестовали по обвинению в убийстве пенсионерки Ольги Ледовской. Расчлененный труп женщины 1933 года рождения был обнаружен на 64-м километре Чусовского тракта. Ройзман заявил, что именно он забил тревогу, когда пропала старушка, неоднократно приходившая к нему на прием. Однако по другой версии, Кинев купил мандат депутата у Ройзмана за 5 миллионов рублей, но не смог вернуть долг, а мэр «поставил его на счетчик» и предложил преступную схему с квартирой старушки. Ройзман в ответ заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать, что не торговал депутатскими мандатами. В «Единой России» считали, что из-за скандала Ройзман должен уйти в отставку, но он этого не сделал. Кинев же был осужден.

Впрочем, пост главы города Ройзман действительно покинул досрочно, но совсем по другой причине. Одним из главных политических событий весны 2018 года в Екатеринбурге стало принятие областного закона об отмене прямых выборов главы города. Накануне принятия закона, 2 апреля, противники отмены выборов провели митинг на площади Обороны. После часа выступлений была принята резолюция, в которой участники потребовали не принимать законопроект и отправить в отставку губернатора Куйвашева. Но принятию закона это не помешало. В знак протеста 22 мая 2018 года Евгений Ройзман объявил, что уходит в досрочную отставку. С тех пор никаких значимых постов он не занимал. Добавим, что в 2017 года Ройзман пытался баллотироваться в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко», но не прошел муниципальный фильтр. В апреле 2021 года, перед очередными выборами в ГД, Ройзман заявил, что не пойдет на них.

Последние несколько лет Евгений Ройзман находится строго в оппозиции. В 2021 году он неоднократно посещал митинги в поддержку Алексея Навального, в 2022 году – уже несколько раз был оштрафован за посты в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. 24 августа 2022 года к Ройзману нагрянули силовики, а после нескольких часов обысков его увезли на допрос в ГСУ МВД. Стало известно о возбуждении уголовного дела за дискредитацию ВС РФ. 25 августа решался вопрос о мере пресечения. Ройзману запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Вечером после суда полиция на всякий случай выставила в центре города несколько автозаков на случай несанкционированных выступлений, но никаких громких акций протеста не случилось. Тем не менее, политологи высказывают разные версии о том, кто мог стать инициатором громкого дела.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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