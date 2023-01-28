Рост коммунальных платежей и отмена депутатских деклараций – итоги недели РИА «Новый День»

На этой неделе жители Свердловской области столкнулись с неприятным сюрпризом – взносы за капремонт существенно выросли, а выгодный тариф за электроэнергию отменен. Екатеринбургская дума вышла с каникул и сразу приступила к наказанию депутатов. Суды выносили решения по резонансным делам. Обо всем самом важном и интересном за неделю – в нашем обзоре.

Чехарда с тарифами на электроэнергию

В Свердловской области с 29 января отменяют тариф выходного дня на электричество, который позволял уральцам существенно экономить. Теперь у всех потребителей будет действовать одноставочный тариф, а чтобы оставить начисления за дневное и ночное потребление (без учета выходных и праздничных дней), придется перепрограммировать счетчик. Какой тариф теперь выгоднее – объяснили специалисты.

Взносы за капремонт выросли на 40%

Еще одна неприятная новость для свердловчан. Ежемесячный платеж за капремонт резко увеличился из-за повышения ставки до 14,81 рубля за 1 кв. м жилья. В региональном фонде капремонта заявили, что размер взноса был проиндексирован «с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов и увеличения затрат на оплату труда, эксплуатацию строительных машин, техники и тому подобное».

Штраф директору МИЕ за пост в соцсети

Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев оштрафован на 30 тысяч рублей за пост в социальной сети. По мнению суда, сообщение из двух слов, которое он разместил 24 февраля 2022 года, дискредитирует Вооруженные силы России. Сам Пушкарев отрицал свою вину.

Опальный экс-священник и его пиарщик получили реальные сроки

Бабушкинский суд Москвы 27 января вынес приговор бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию (Николаю Романову). Он признан виновным в разжигании вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ) и отправится в колонию на 7 лет. По той же статье осужден пиарщик Сергия Всеволод Могучев, который выкладывал экстремистские проповеди на YouTube. Он приговорен к 5 годам заключения.

Депутат лишился руководящих постов в Екатеринбургской думе

Екатеринбургская дума вышла с каникул и первым делом наказала депутатов за ошибки в декларациях. Алексей Холодарев, который публично критиковал спецоперацию на Украине, лишился постов зампредседателя в двух думских комиссиях. Константин Киселев отделался предупреждением.

К слову, в России принят закон, разрешающий депутатам всех уровней скрывать декларации. Это решение позволит народным избранникам «не раздражать население» своими доходами, считают опрошенные «Новым Днем» политологи.

В свердловских больницах будут работать врачи из ДНР и Херсонской области

Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. В прошлом году в Свердловской области начали работать 140 врачей, которые прибыли из стран ближнего зарубежья. Также к работе могут приступить медики, приехавшие из Донецкой, Луганской республик и Херсонской области. Миграция – один из способов решить кадровую проблему в медицине, уверены областные власти.

300 фактов о Екатеринбурге

«Новый День» запустил спецпроект к грядущему юбилею Екатеринбурга. Каждый день до исторического дня рождения города – 18 ноября – мы будем публиковать интересные факты из истории и настоящего уральской столицы. Знали ли вы, что после Октябрьской революции Екатеринбург могли переименовать в Местиград или Реваншбург? А что давным-давно на его месте было море? У нас осталось еще 294 любопытных факта, не пропустите!

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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