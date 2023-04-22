Кибердружины, собаки и никакого «Бессмертного полка» – итоги недели от РИА «Новый День»

Завершилась очередная рабочая неделя. Для жителей Свердловской области она запомнится, прежде всего, заявлениями об отмене «Бессмертного полка» и о создании кибердружины. В числе других самых обсуждаемых событий – странная голова на пруду и трагедия, которая произошла в Оренбуржье.
Заявление недели: «Бессмертного полка» не будет
В этом году в День Победы акция «Бессмертный полк» в привычном виде проходить не будет. Отменить ее решили из-за боязни провокаций. Политолог Илья Ананьев объяснил, почему это правильное решение.
При этом парад в День Победы отменять не будут.
Событие недели: кибердружины для защиты православных
В Свердловской области снова собирают кибердружины, которые будут вести бои в интернете. Набор добровольцев ведут представители регионального отделения ОНФ. Авторы инициативы предлагают защищать православных, но далеко не все задания связаны именно с этим.
Трагедия недели: почему закон Бурматова не работает
Жуткое событие произошло в Оренбургской области: стая бродячих собак насмерть загрызла мальчика. Причины случившегося обсуждались и в Свердловской области. Администрация Екатеринбурга выступила против действующей системы отлова, при которой собак чипируют и возвращают на улицу. Почему такой механизм не защищает человека, читайте в авторской колонке корреспондента «Нового Дня» Екатерины Норсеевой.
Фото недели: мусор в Исети
Ежегодно весной в Екатеринбурге чистят Исеть – и постоянно поднимают со дна горы мусора. Обычно это старые покрышки, стеклянные и пластиковые бутылки, одежда, обувь, иногда мебель и ветки деревьев. Теперь новая тенденция: в реке начали находить электросамокаты, которые сдают в аренду.
Видео недели: голова на пруду
Уже около недели на одном из пирсов Верх-Исетского пруда красуется металлическая голова младенца. Этот арт-объект называется «Индустриальный младенец». Съемочная группа «Нового Дня» выяснила, что думают горожане o работe художников.
Что думают горожане о голове младенца на ВИЗе
Екатеринбург, Светлана Загороднева
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