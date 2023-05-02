Куйвашев доложит Путину о помощи погорельцам из Сосьвы

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев должен доложить президенту Владимиру Путину, какие меры приняты для помощи людям, потерявшим дома во время крупного пожара в Сосьве.

Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Также на заседании обсудят развитие туристической отрасли.

Напомним, 26 апреля президент уже провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров. Следующий доклад был назначен на 2 мая.

Как уже сообщал «Новый День», к утру среды, 26 апреля, было уничтожено 92 жилых дома в Сосьве, сообщалось об одном погибшем. К вечеру число жертв возросло до двух: кроме 62-летнего мужчины погибла 90-летняя женщина.

Были повреждены электросети, а также часть инфраструктуры РЖД. Кроме того, во время пожара пришлось эвакуировать более 200 заключенных местной лечебной исправительной колонии, которых перевели в Нижний Тагил. Здание медчасти сгорело. Жители со всей Свердловской области в первый же день начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

26 апреля власти провели встречу с местными жителям, на которой обещали, что в ближайшее время выплатят каждому пострадавшему матпомощь по 10 тысяч рублей, а затем компенсацию за утраченное имущество – до 100 тысяч рублей на человека. На выплаты выделят 95 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области. Кроме того, в Сосьве в ближайшее время начнут строить 60-квартирный дом и индивидуальные модульные дома для тех погорельцев, которые решат остаться в поселке. Ремонт домов, которые после пожара можно восстановить, уже начался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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