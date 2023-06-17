Проверка Ельцин-центра, жалобы Путину и погоня за машиной с наркотиками – итоги недели от «Нового Дня»

На этой неделе спала жара, а вот горячие новости остались. Минюст объявил о проверке Ельцин-центра на признаки деятельности иностранного агента, подростка заподозрили обучении подготовке терактов, а по Екатеринбургу гаишники гонялись за лихачом, в машине которого нашли наркотики. Подробности – в итогах недели от «Нового Дня».

Заявление недели: «раздолбайство» в Сосьве

О крупнейшем пожаре в Сосьве, в котором сгорели около сотни домов, высказалась вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. «Например, когда весной загорелась Сосьва в Свердловской области, пожар начался на предприятии по переработке древесины – там опилки просто сжигали, и ветер разнес горящие опилки по всему поселку. И таких примеров множество, людей даже не пугает уголовная ответственность. Иначе как раздолбайством это не назвать», – заявила Абрамченко РИА «Новости».

Уголовка недели: обучал подготовке терактов

В Свердловской области силовики задержали 15-летнего парня, которого подозревают в планировали теракта. Правоохранители нашли у него инструкции по изготовлению взрывчатки и организации террористического акта, пишет «База».

Наблюдать за подростком начали несколько месяцев назад, провели обыски. Сейчас на него завели уголовное дело. Парень находится под подпиской о невыезде.

Скандал недели: учительница избила ребенка

В соцсети попало видео из ирбитской школы, где учительница толкала и грубо общалась со школьником. В описании к ролику говорится, что женщина – это педагог-организатор. Якобы ее дочь учится в той же школе, и подросток ее обижает. Делом заинтересовались следователи.

«Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ К России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику одной из школ в результате произошедшего конфликта с педагогом данного образовательного учреждения. В целях установления всех обстоятельств случившегося, по указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолия Дмитриевича Надбитова, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Конфликт недели: профсоюз «ВСМПО-Ависмы» пожаловался Путину на низкие зарплаты

На градообразующем предприятии Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» произошел конфликт между руководством и рядовыми сотрудниками. Представители коллектива заявляют, что руководство игнорировало требования профсоюзных организаций об индексации заработной платы на уровень индекса цен или инфляции по итогам 2022 года, хотя это было прописано в коллективном договоре и отраслевом соглашении.

Это привело к тому, что с предприятия начали увольняться сотрудники, вырос дефицит кадров. На минувшей неделе профсоюз начал собирать подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Проверка Ельцин-центра

Минюст РФ начал проверку Ельцин-центра на признаки деятельности иностранного агента. В ЕЦ прокомментировали это так: «Вся наша деятельность – и содержательная и финансовая – осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим уставом. Все финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте президентского центра».

Фото недели: обмелевший Верхне-Шайтанский пруд

На этой неделе «Новый День» опубликовал фото обмелевшего Верхне-Шайтанского пруда. В мэрии Первоуральска рассказали, что такая ситуация возникла из-за малого количества осадков.

Но сейчас вода прибывает.

Видео недели: погоня за автомобилей с наркотиками

ГИБДД поделилась видео погони за лихачом. В машине нашли наркотики.

Полицейские ловят лихача с наркотиками

Екатеринбург, Владислав Тринько

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