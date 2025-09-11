Полгода Паслера: что изменилось

Заметные перемены в политической жизни Урала начались еще в конце 2024 года с приездом нового полпреда Артема Жоги. Однако куда более серьезные сдвиги последовали через несколько месяцев – с появлением в регионе Дениса Паслера. «Новый День» напоминает, как это было.

В феврале в федеральных СМИ появилась публикация о скорой отставке губернатора Евгения Куйвашева со ссылкой на источники в администрации президента. Поначалу это не было воспринято всерьез. «Новый День» подсчитал, что за 12 лет губернатора «увольняли» больше сотни раз. Однако на сей раз слухи оправдались – 26 марта Куйвашев ушел в отставку, а Денис Паслер был назначен врио губернатора. Через два дня

произошло его официальное представление в Екатеринбурге при участии уволившегося Евгения Куйвашева и полпреда президента Артема Жоги. С тех пор бывший губернатор практически пропал из поля зрения, о новом месте его работы ничего не известно. Тогда как врио за прошедшие без малого полгода успел многое.

Кадровые перестановки

В первые дни своей работы Денис Паслер заявил, что «присмотрится» к команде, которая досталась ему от предшественника, и не будет делать резких движений. В течение первого месяца свои посты покинули всего несколько чиновников: замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и директор департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев.

Своим заместителем по социальной работе и министром здравоохранения Паслер назначил коллегу по Оренбургу Татьяну Савинову. ДИП тоже возглавил человек из Оренбурга – Инна Аверкова. Новым директором департамента противодействия коррупции стал бывший прокурор Кировской области Андрей Оборок.

Немного позже, в июне, Паслер уволил министра инвестиций и развития Вадима Третьякова. Этому предшествовала строгая критика: «Выяснилось: часть из озвученных инициатив либо не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы. Когда мы говорим о работе министерства – важно не создавать иллюзию активности, а действительно вести процессы, быть в курсе каждого шага инвестора», – заявил Паслер. Полномочия экс-министра перешли к заместителю губернатора Дмитрию Ионину.

Большие разборки в маленьких городах

Последние месяцы работы губернатора Куйвашева ознаменовались внутренними конфликтами в ряде уральских муниципалитетов. В Березовском гордума отказалась переизбирать мэра Евгения Писцова, Дегтярск оказался обезглавлен из-за уголовного дела на мэра и его заместителей, в Пышме конкурс затянулся на два года, в Североуральске – родном городе Паслера – люди были недовольны главой из-за проблем с водоснабжением.

С приходом Паслера ситуация в Березовском разрешилась. По итогам повторного конкурса Евгений Писцов четвертый раз подряд торжественно вступил в должность главы.

В Дегтярске и Пышме были избраны новые главы.

16 июля ушла в отставку глава Североуральска Светлана Миронова, которую врио губернатора обвинил в нежелании решать проблемы горожан. Сейчас там проходит конкурс по избранию нового мэра.

Разрыв концессии на строительство мусорного полигона

28 июня Денис Паслер заявил, что строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Сысертском районе не будет. «Мусоросортировочного завода в Сысертском районе не будет. Точка. Последние три месяца я изучал документы по проекту, проводил консультации со специалистами. Сегодня детально обсудили эту тему с депутатским корпусом и муниципалитетом. Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным. Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать. Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей», – сказал он. Напомним, потенциальное строительство полигона вызвало массовые протесты.

Экономические начинания

В экономике региона также произошло несколько важных событий. Так, был заложен первый камень в основание нового энергоблока на Белоярской АЭС. Компания ЕВРАЗ объявила, что зарегистрирует новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле. Это позволит увеличить налоговые поступления в региональный бюджет. 16 июля был открыт новый участок автомобильной дороги М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит. Это 275 км логистического коридора, который должен связать Москву и Петербург с Уралом.

Кроме того, 9 сентября началась реконструкция трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе села Логиново, где десятилетиями скапливались огромные пробки.

Продолжается строительство кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета. Денис Паслер сообщил Михаилу Мишустину, что до конца этого года планируется завершить строительство трех новых учебных корпусов.

Для школьников – бесплатно

Пожалуй, одним из самых приятных сюрпризов последнего полугодия стало введение в Екатеринбурге бесплатного проезда на общественном транспорте для школьников. Как заявил врио губернатора, в перспективе это может быть введено и в других городах региона. Впрочем, механизмы финансирования такой льготы пока не понятны.

До вечера 14 сентября работу врио губернатора предстоит оценить жителям Свердловской области. Их явка и результаты голосования станут первой объективной оценкой уже произошедших и только начинающихся изменений в жизни области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

