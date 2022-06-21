Почему выборы такие дорогие и зачем на них ходить. Интервью с председателем свердловского избиркома Еленой Клименко

Выборы губернатора в Свердловской области пройдут в один день и без электронного голосования. Также в регионе состоятся местные кампании еще в 50 муниципалитетах. «Новый День» поговорил с председателем областного избиркома Еленой Клименко о бюджетных тратах на организацию выборов и о том, что делать со снижающейся явкой.

– Бюджет выборов составит чуть более 390 миллионов рублей. Могут ли увеличиться траты в будущем?

– Если смотреть по расходам, то на кампанию 2022 года мы запланировали даже меньше денежных средств, чем в 2017 году, а тогда также были однодневные выборы губернатора, совмещенные с муниципальными выборами. Если разделить весь запланированный бюджет на количество избирателей в Свердловской области, мы получим около 120 рублей на человека. А если явка составит 50% – то на одного избирателя приходится примерно 200 рублей. В эту сумму входит все – организация работы участковых комиссий, печать информационных плакатов и бюллетеней, собственно проведение дня голосования. На мой взгляд, это обоснованные траты. Свердловская область большая, следовательно, и выборы здесь стоят дороже. В утвержденной смете мы даже не закладываем премии членам комиссий. Вот смотрите. Всего в региональной системе избирательных комиссий работает 25 тысяч членов УИК. На оплату их труда заложено 219 миллионов рублей. То есть условно один член комиссии получает около 8 тысяч рублей за работу на выборах. Члены территориальных комиссий за три месяца работы получают 30 тысяч рублей. На мой взгляд, в избирательной системе работают люди, которые прежде всего любят свое дело.

Что касается возможных трат на противоэпидемические меры. В прошлом году на маски, защитные халаты, дезинфекцию участков деньги давал федеральный бюджет. В этом году в смете мы учли расходы только на антисептики. Если понадобится срочно закупить маски, откажемся от других организационных трат. Все как и в обычном бюджете – деньги можно перераспределять, не меняя общей суммы. Сейчас законодательство позволяет делать закупки у единственного поставщика, и в случае необходимости мы сможем быстро обеспечить избирательные комиссии защитными средствами.

– КОИБы будут задействованы на выборах?

– Еще недавно Свердловская область была лидером по количеству КОИБов. Но часть техники устарела, и ее пришлось списать. Сейчас у нас порядка 380 комплексов. На выборах будут применены 365, остальные останутся в резерве. Комплексы появятся на избирательных участках в Екатеринбурге, Новоуральске, Полевском и Нижнем Тагиле – в тех городах, где они и хранились. Перевозка комплексов транспортом тоже требует расходов, поэтому от таких трат мы отказались. Все КОИБы отечественной сборки, никаких сложностей с их комплектацией сейчас нет.

– Явка на выборы год от года снижается. Особенно это заметно по муниципальным кампаниям. Как можно бороться с этим трендом?

– Я не соглашусь. Это заблуждение, что люди не заинтересованы в выборах представительных органов власти. Оно основано на домыслах. Плюс картину портят дополнительные выборы депутатов на местном уровне, но тут есть объяснение. Чем меньше кампания, тем меньше о ней говорят. Часто избирком информирует о довыборах точечно – приглашения, объявления на подъездах. Возможно, не всегда эта информация доходит до избирателя. Но это не говорит о том, что люди не ходят на местные выборы. Наоборот, по нашей статистике мы видим, что в 2017 году в тех муниципалитетах, где были совмещены губернаторские и местные выборы, явка была выше. Думаю, что и в этом году будет так же.

– В прошлом году мы проводили уличный опрос, и большинство людей ответили, что выборы им неинтересны. Молодежь прямо заявляет, что голосовать не имеет смысла, потому что «за них все решили». Как быть с этим?

– А кто изначально формирует им такое мнение? Если каждый день из рупора будет доноситься, что выборы предсказуемы и зачем на них ходить – то люди и начнут в это верить. Я считаю, что нужно максимально просто и доступно объяснять гражданам, как устроен избирательный процесс. Показывать, что система выборов в Свердловской области работает прозрачно. Да, в нашем бюджете не так много денег на популяризацию выборов. Но мы со своей стороны стараемся объяснять каждый шаг избирательных комиссий, чтобы не возникало кривотолков у избирателей, наблюдателей и кандидатов. Мое убеждение: если что-то непонятно – спроси. Я не согласна с утверждением, что «на выборах все решено». Каждый может прийти и высказать свою гражданскую позицию на избирательном участке. У нас есть множество примеров на территории России, когда выборы проходили не столь, скажем так, предсказуемо. Задача избиркома – повышать правовую культуру граждан, и мы готовы объяснять, почему выборы – это нужно и важно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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