Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, делясь собственным видением основных событий. Среди информационных поводов можно отметить отставку Евгения Липовича на фоне скандала с проектом новой транспортной схемы, активно муссирующиеся слухи об уходе с поста губернатора Евгения Куйвашева, очередное обрушение старинного здания в Ирбите, а также жуткую гибель девочки в уральской деревне, которая стала жертвой охотничьих собак. Подробности – в традиционном обзоре нашего агентства.

Тренд недели

Одной из главных тем последних дней стала серия отставок глав регионов. Сначала покинул свой пост губернатор Пермского края Виктор Басаргин, за ним последовал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Политологи не исключают, что Евгений Куйвашев может повторить их судьбу – его шансы оцениваются как 50 на 50 в свете того, что он вошел в неофициальный список кандидатов на вылет.

Свердловский истеблишмент включился в режим ожидания. Выдвигаются самые фантастические версии того, какого кандидата согласует Кремль. Источники в администрации президента утверждают – торг еще идет. Наблюдатели полагают, что рокировок не предвидится – Куйвашеву все-таки дадут карты в руки, но против него выйдет тяжелая артиллерия, поскольку Москве нужны настоящие выборы на Урале. Не исключено также, что Кремль выставит в качестве основного кандидата на выборах губернатора Свердловской области нынешнего полпреда Игоря Холманских.

Заявление недели

Минувшая неделя стала последней для Евгения Липовича в качестве вице-мэра Екатеринбурга. Он написал заявление об отставке на фоне скандала вокруг новой транспортной схемы, которую власти города планировали внедрить 1 июля 2017. Реформа вызвала ожесточенные дискуссии в обществе – против нее, в частности, высказались глава ГИБДД области Юрий Демин и депутаты гордумы. В день отставки Липовича сити-менеджер Александр Якоб заявил о переносе сроков внедрения новой маршрутной схемы на 2019 год.

Евгений Ройзман пояснил, что такое решение принято в связи с давлением на мэрию со стороны областных властей. Транспортный комитет при этом в последнюю очередь узнал о переносе реформы. Впрочем, ряд транспортных изменений все же ждет горожан этим летом – речь идет об автобусном сообщении.

Треш недели

Жуткую историю преподнесла деревня Пальмино Таборинского района, где в воскресенье на детской площадке у местного ДК две охотничьи собаки, на которых не были ни намордников, ни поводков, загрызли насмерть 7-летнюю девочку. В момент трагедии 31-летняя мать малышки была в роддоме, некоторое время назад она родила третьего ребенка. Отец погибшей девочки находился на заработках. За детьми в отсутствие родителей приглядывали бабушка и дедушка.

Дальнейшие события развивались уже в начале этой недели. Следователи задержали двух владельцев псов – Александра Фомина и Эдуарда Канифина, суд отказался заключать их под стражу. По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Канифину уже предъявили обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, процессуальные действия с Фоминым состоятся в ближайшее время.

Скандал недели

Организаторы международного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге (среди которых – региональное министерство социальной политики) шокировали общественность стоимостью участия в мероприятии – билеты стоят от 7,5 тысяч рублей. Судя по всему, инвалидам нужно искать спонсоров, чтобы принять в нем участие. Активисты высказали мнение, что конгресс соберет только «системных» людей – сотрудников региональных обществ инвалидов, которым билеты оплатит государство. В департаменте информполитики свердловского губернатора удивились возмущению инвалидов, подметив, что в европейских странах оргвзносы составляют от 100 до 500 евро.

Между тем, вопросы у потенциальных участников конгресса есть не только по стоимости участия в событии, но и по его наполнению. В программе форума – развлекательные мастер-классы, экскурсии, концерты, душевные вечерние программы, но нет ни одной деловой площадки, – поделилась в соцсети своим мнением руководитель проекта «Доступная среда» Ольга Небесная.

Видео недели

На Среднем Урале простились с ополченцем из Донецка Дмитрием Станкевичем (имел позывной «Децл»), который воевал в батальоне «Сомали» под командованием Михаила Толстых. Молодой человек погиб в бою 31 января, при каких обстоятельствах, в ДНР не сообщают. Борт с грузом-200 прибыл в аэропорт Кольцово, затем тело молодого человека отправили в Верхнюю Пышму, где у него остались жена и дочь.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gk7qnhfQm5o&rel=0">Video</a> Груз-200 из ДНР

Фото недели

6 февраля в Ирбите обрушился третий за месяц и пятый по счету с лета 2016 года старинный дом. Такого в Свердловской области еще не было. Под угрозой разрушений, говорят наблюдатели, еще порядка 30 исторических зданий, которые нуждаются в ремонте. Местные власти принимают программы по сохранению исторической части города, но не находят поддержки, в том числе финансовой, со стороны облправительства. В результате Ирбит, некогда известный на всю царскую Россию и Европу своей масштабной ярмаркой, превращается в руины. В свете последних печальных событий NDNews.ru составил хронику гибели города.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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