Пятница, 30 июня 2017, 18:36 мск

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Екатеринбург

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Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru подводит итоги последней июньской недели. Погода выдалась переменчивой: дожди сменялись солнцем и обратно. Повестка так же оказалась разнообразной – бойцы с коррупцией из МВД фигурируют в деле о взятке, мэр Екатеринбурга обвинил Сталина в пожирании детей, столице области задали новый вектор по обновлению фасадов, а танцующий мишка из заповедника нашел себе подругу. Подробнее о ключевых событиях недели читайте в нашем еженедельном обзоре.

Тема недели

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Которую неделю в Екатеринбурге обсуждают затею мэрии с обновлением фасадов за счет горожан. , какие улицы в первую очередь затронет «реновация» и нашел здания, которым она точно не поможет. Это в том числе дома, ожидающие расселения, наполовину снесенные здания на окраинах и полуразрушенные стены в самом центре города. А некоторые », чтобы не смущать гостей мундиаля.

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Но, кажется, в мэрии наконец поняли неосуществимость своих замыслов. Глава администрации Александр Якоб дал отсрочку и признал: «Привести ». Горожанам все равно придется делать паспорта фасадов за свой счет, но без спешки. Кстати, начать паспортизацию Якоб пообещал со зданий, которые принадлежат муниципалитету, чтобы буквально показать пример. «Мы станем примером для всех остальных зданий. Чтобы собственники поняли, как можно капитализировать свое жилье, когда оно выглядит красиво, с одинаковыми балконами и вывесками магазинов», – заключил чиновник и умолчал, что горожане все будут делать за свой счет, а администрация – за бюджетный.

И на этой же неделе вышло постановление, касающееся . Ларьки к ЧМ-2018 года коммерсанты будут приводить в должный вид на собственные средства и по утвержденным эскизам.

Фото недели

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге заодно должен кардинально измениться вид центра города. Проекты реновации общественных пространств презентовал бывший главный архитектор Екатеринбурга, а теперь представитель бюро In.Form Тимур Абдуллаев. В целом его идея сводится к расширению прогулочных зон, строительству велодорожек, усечению проезжей части и сокращению парковок. В том числе должна исчезнуть парковка с главной площади города. .

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Видео недели

голодовка

– женщина требует исполнить решение суда, обязывающее местные власти переселить ее из аварийного дома. Из-за невыносимых условий в разрушенном доме она вынуждена жить в машине. У нее есть решение суда, обязывающее местные власти предоставить ей жилое помещение, но у властей нет денег. На третий день голодовки , однако Светлана Букова до сих пор отказывается от еды и подготовила новый плакат – «Путин, помоги!». В итоге на пятый день головки удалось достичь некого консенсуса: администрация Невьянска выплатит компенсацию. Но так как в городе денег так и не прибавилось, поехал просить денег у областных властей.

Заявление недели

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе скандальным высказыванием отличился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кандидат в губернаторы, , пытается стать популярным видеоблогером. В очередном выпуске своего шоу он раскритиковал идею установки в московской государственной юридической академии памятной доски Иосифу Сталину, отметив, что нормальные люди не будут общаться с наркоторговцами, педофилами и людоедами. К последним мэр уральской столицы почему-то отнес и Сталина, добавив, что . Историк для NDNews.ru проанализировал высказывание мэра и намекнул, что автором тезиса о «десятках миллионов жертв коммунизма» был Геббельс и .

Скандал недели

В Екатеринбурге по подозрению в совершении уголовного преступления задержаны несколько высокопоставленных сотрудников полиции. . Фигурируют они в деле о взятке. В кабинетах силовиков уже проведены обыски сотрудниками ФСБ. По инсайдерской информации, операция ФСБ стала следствием задержания чиновника из Росприроднадзора, вымогавшего взятку у одного из предпринимателей. Бизнесмен сам пришел с заявлением о вымогательстве в полицию. Сыщики начали «прорабатывать» мздоимца и вскоре, как говорят чекисты, сами попали под «уголовку». Якобы на каком-то этапе коммерсант сообщил о «сделке» в органы ФСБ, заявив, что полицейские сами заставляют его дать взятку чиновнику.

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня решался вопрос о мере пресечения для силовиков. Замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики . Следователи просили такой меры пресечения для всех 4 задержанных сотрудников МВД.

Милота недели

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе уральцев позабавил . Ранее он попал на записи камер во время танцев – мишка терся о дерево спиной, а войдя в раж, начал его обнимать, тереться щеками, царапать и даже кусать. Танцы не прошли напрасно – .

NDNews.ru желает читателям отличных выходных. Жителям столицы Урала будет, где отметить – продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов и пройдет традиционный фестиваль джаза под открытым небом от клуба EverJazz. Велосипедистов приглашают на квест по истории Городского пруда, а любителей поесть – на фестиваль окрошки. Не забывайте заглядывать на сайт агентства, редакция обещает интересные материалы и видео, которое точно стоит посмотреть в выходной день.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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