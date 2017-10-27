Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе вся страна наконец-то увидела ту самую «Матильду», вокруг которой нагнеталась волна негатива последние несколько месяцев. В Екатеринбурге ажиотажа и ЧП на премьере не было. Также на этой неделе один депутат заявил, что мужчина с зарплатой менее 30 тысяч – не мужчина, а другой депутат попал в Госдуму. Что еще случилось в регионе за последнюю семидневку – в обзоре «Итоги недели» от РИА «Новый День».

Событие недели – премьера «Матильды»

На этой неделе наконец-то состоялась премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», шумиха вокруг которого не утихала последние полгода. Однако еще до премьеры стало понятно: «анти-пиар»-кампания, поднятая Натальей Поклонской, провалилась – в Екатеринбурге предпродажа билетов на премьеру ажиотажа не вызвала. Но депутат не унималась: накануне выхода фильма Поклонская на площадке РИА «Новый День» выступила с обращением, в котором сравнила фильм с пропагандой геноцида, глумлением над Холокостом и прочими ужасами.

Впрочем, сама премьера «Матильды» прошла спокойно. В ККТ «Космос» на утренний сеанс пришло всего 30 человек – в основном пенсионеры и молодежь, потому что билеты были дешевле. Первая реакция зрителей была неоднозначной: кто-то заявил, что фильм – крамола, кто-то нашел его красивым и интересным. Но большинство высказавшихся признали, что шумиха была излишней. Свое же мнение в рецензии высказал и корреспондент РИА «Новый День» (осторожно, спойлеры!), которому показалось, что «Матильда» – фильм для женской половины населения. Про любовь и френдзону».

Зрители о «Матильде»

Кстати, на этой же неделе поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова признали невменяемым. Якобы мужчина, которого ранее замечали на митингах против «Матильды», не понимал что творит.

Заявление недели – про зарплату настоящего мужчины

Автором самого скандального заявления на этой неделе стал депутат городской думы Березовского Андрей Брусницин. На заседании БГД он высказался, что – цитата: «Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй». Эти слова депутат произнес в ответ на замечание коллег о том, что повышение тарифов на отопление для населения ударит по карману жителей. Все выступление можно посмотреть на видео РИА «Новый День».

Депутат о зарплатах

Сам Брусницын за 2016 год отчитался о доходе в размере 2,405 миллиона рублей.

После того, как пламенная речь депутата стала достоянием общественности, россияне организовали сбор подписей за лишение Брусницина мандата.

Назначение недели – Ионин в Госдуму

Еще один свердловский депутат на этой неделе «прославился» иначе: стало известно, что «Справедливая Россия» предложит ЦИК на вакантное место в Госдуме депутата Свердловского законодательного собрания Дмитрия Ионина. Решение еще должны утвердить в Центральной избирательной комиссии РФ, но Ионин информацию о своем переходе подтвердил. «Переезд» в Госдуму должен состояться в следующую среду. Место Ионина в заксо должен занять Геннадий Ушаков.

Напомним, на протяжении последних дней по поводу судьбы вакантного мандата поступала противоречивая информация. Но обсуждались главным образом другие кандидаты: президент Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков, академик УрО РАН Валерий Черешнев.

Криминал недели – полицейских подозревают в убийстве

Самым обсуждаемым криминальным событием недели стало задержание троих полицейских в Нижнем Тагиле, которые подозреваются в убийстве задержанного Станислава Головко в ОП №17. Инцидент произошел в последних числах сентября. С множественными травмами головы мужчину доставили на «скорой» из отдела полиции «17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Третьего октября он скончался в больнице.

Первыми на этой неделе были задержаны сотрудники отдела полиции Ялунин и Панов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (часть 4 статья 111 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» (часть 3 статья 286 УК РФ). Буквально через день было предъявлено обвинение третьему полицейскому, подозреваемому в участии в групповом убийстве – оперуполномоченному ОП № 17 МУ «Нижнетагильское» Анатолию Быкову. Расследование продолжается.

Еще одну новость из мира криминала обсуждают сегодня: полицейские нашли мужчину, который 14 октября сообщил о минировании одного из торговых центров Екатеринбурге. 24-летнему ранее судимому екатеринбуржцу грозит реальный тюремный срок.

ЧП недели – туберкулез у коров

В начале недели жителей Свердловской области серьезно напугало сообщение о том, что у коров в регионе обнаружен туберкулез. Сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в пяти населенных пунктах Алапаевского района. Вспышка туберкулеза среди крупного рогатого скота зарегистрирована впервые за 40 лет на Урале. В деревнях были выставлены посты для проверки машин – чтобы не допустить вывоза опасного груза. При этом местные жители в разговоре с РИА «Новый День» предположили, что это «происки конкурентов» и никакого туберкулеза нет.

Карантин на селе

Подтвердить или опровергнуть такое высказывание жителей сел не удалось до сих пор: по данным Россельхознадзора, диагноз «туберкулез» пока не подтвержден ни у одной коровы в Алапаевском районе. На это нужно время.

Глава министерства АПК по Свердловской области Дмитрий Дегтярёв предложил выпустить из опасных коров консервы, но Россельхознадзор идею не поддержал: мясо не должно попасть на столы потребителей ни в каком виде.

Фото недели – хрен из Марокко

Удивительное своей абсурдностью фото прислали на этой неделе в редакцию РИА «Новый День» читатели. В одном из супермаркетов города продают хрен родом из Марокко. Горожанам показалось, что импортировать из жаркой арабской страны культуру, которая растет на всех огородах Урала почти как сорняк, – затея странная. Тем более цена овоща – почти 900 рублей за килограмм.

Видео недели – газонокосилкой по снегу

Косят снег

Самым курьезным видео недели стала работа коммунальщиков после первого обильного снегопада. Вместо того, чтобы разгребать сугробы, работяги предпочли «косить» снег газонокосилкой. Конечно, убирать триммером пытались траву, которая спряталась под снегом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

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