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NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 16:48 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе вся страна наконец-то увидела ту самую «Матильду», вокруг которой нагнеталась волна негатива последние несколько месяцев. В Екатеринбурге ажиотажа и ЧП на премьере не было. Также на этой неделе один депутат заявил, что мужчина с зарплатой менее 30 тысяч – не мужчина, а другой депутат попал в Госдуму. Что еще случилось в регионе за последнюю семидневку – в обзоре «Итоги недели» от РИА «Новый День».

Событие недели – премьера «Матильды»

На этой неделе наконец-то состоялась премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», шумиха вокруг которого не утихала последние полгода. Однако еще до премьеры стало понятно: «анти-пиар»-кампания, поднятая Натальей Поклонской, провалилась – в Екатеринбурге предпродажа билетов на премьеру . Но депутат не унималась: накануне выхода фильма Поклонская на площадке РИА «Новый День» выступила с обращением, в котором , глумлением над Холокостом и прочими ужасами.

Царские слезы. Рецепт выхода из френд-зоны. Рецензия Максима Бородина на фильм Алексея Учителя ''Матильда''

Впрочем, сама премьера «Матильды» прошла спокойно. В ККТ «Космос» на утренний сеанс – в основном пенсионеры и молодежь, потому что билеты были дешевле. Первая реакция зрителей : кто-то заявил, что фильм – крамола, кто-то нашел его красивым и интересным. Но большинство высказавшихся признали, что шумиха была излишней. Свое же мнение (осторожно, спойлеры!), которому показалось, что «Матильда» – фильм для женской половины населения. Про любовь и френдзону».

Зрители о «Матильде»

Кстати, на этой же неделе поджигателя ККТ «Космос» . Якобы мужчина, которого ранее замечали на митингах против «Матильды», не понимал что творит.

Заявление недели – про зарплату настоящего мужчины

Автором самого скандального заявления на этой неделе стал депутат городской думы Березовского Андрей Брусницин. На заседании БГД он высказался, что – цитата: «Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй». Эти слова депутат произнес в ответ на замечание коллег о том, что повышение тарифов на отопление для населения ударит по карману жителей. Все выступление можно .

Депутат о зарплатах

Сам Брусницын за 2016 год отчитался о доходе в размере 2,405 миллиона рублей.

После того, как пламенная речь депутата стала достоянием общественности, россияне организовали сбор подписей .

Назначение недели – Ионин в Госдуму

Еще один свердловский депутат на этой неделе «прославился» иначе: стало известно, что «Справедливая Россия» предложит ЦИК на вакантное место в Госдуме . Решение еще должны утвердить в Центральной избирательной комиссии РФ, но Ионин информацию о своем переходе подтвердил. «Переезд» в Госдуму должен состояться в следующую среду. Место Ионина в заксо должен занять Геннадий Ушаков.

Место Буркова в Госдуме займет свердловский депутат Дмитрий Ионин

Напомним, на протяжении последних дней по поводу судьбы вакантного мандата поступала противоречивая информация. Но обсуждались главным образом другие кандидаты: президент Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков, академик УрО РАН Валерий Черешнев.

Криминал недели – полицейских подозревают в убийстве

Самым обсуждаемым криминальным событием недели стало задержание троих полицейских в Нижнем Тагиле, которые подозреваются в убийстве задержанного Станислава Головко в ОП №17. Инцидент произошел в последних числах сентября. С множественными травмами головы мужчину доставили на «скорой» из отдела полиции «17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Третьего октября он скончался в больнице.

Задержан третий полицейский, причастный к гибели человека прямо в ОВД Нижнего Тагила

Первыми на этой неделе были задержаны сотрудники отдела полиции . В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (часть 4 статья 111 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» (часть 3 статья 286 УК РФ). Буквально через день было , подозреваемому в участии в групповом убийстве – оперуполномоченному ОП № 17 МУ «Нижнетагильское» Анатолию Быкову. Расследование продолжается.

Еще одну новость из мира криминала обсуждают сегодня: полицейские Екатеринбурге. 24-летнему ранее судимому екатеринбуржцу грозит реальный тюремный срок.

ЧП недели – туберкулез у коров

В начале недели жителей Свердловской области серьезно напугало сообщение о том, что у коров в регионе обнаружен туберкулез. Сообщалось, что . Вспышка туберкулеза среди крупного рогатого скота зарегистрирована впервые за 40 лет на Урале. В деревнях были выставлены посты для проверки машин – чтобы не допустить вывоза опасного груза. При этом местные жители в разговоре с РИА «Новый День» предположили, что это «происки конкурентов» и никакого туберкулеза нет.

Карантин на селе

Подтвердить или опровергнуть такое высказывание жителей сел не удалось до сих пор: по данным Россельхознадзора, ни у одной коровы в Алапаевском районе. На это нужно время.

Глава министерства АПК по Свердловской области Дмитрий Дегтярёв , но Россельхознадзор идею не поддержал: мясо не должно попасть на столы потребителей ни в каком виде.

Фото недели – хрен из Марокко

Охренеть: в Екатеринбург завезли марокканский хрен по удивительным ценам (ФОТО)

Удивительное своей абсурдностью фото прислали на этой неделе в редакцию РИА «Новый День» читатели. В одном из супермаркетов города продают . Горожанам показалось, что импортировать из жаркой арабской страны культуру, которая растет на всех огородах Урала почти как сорняк, – затея странная. Тем более цена овоща – почти 900 рублей за килограмм.

Видео недели – газонокосилкой по снегу

Косят снег

Самым курьезным видео недели стала работа коммунальщиков после первого обильного снегопада. Вместо того, чтобы разгребать сугробы, работяги предпочли . Конечно, убирать триммером пытались траву, которая спряталась под снегом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

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