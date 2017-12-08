«Горе-мать года», долгожданный снегопад и олимпийское разочарование, – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги уходящей недели. В традиционном пятничном обзоре – униженные олимпийцы, новая горячая точка на карте Свердловской области и сразу две мамаши, которые вряд ли удостоятся титула «Мать года».

Тема недели

Самой обсуждаемой новостью этой недели (конечно, помимо решения Владимира Путина баллотироваться в президенты) стало решение МОК о недопуске России на Олимпиаду в Корее. Отечественным спортсменам разрешили принять участие в соревнованиях, но только под нейтральным флагом. За одну ночь хэштег #NoRussianNoGames выбился в лидеры соцсетей, поддержали его и в Свердловской области – в Первоуральске и в Камышлове.

Решению МОК посвятил стихи екатеринбургский рэпер Наум Блик:

Больше жести, больше ада,

Мимо нас Олимпиада.

С громким криком «Прокачу»

Подменял Мутко мочу», – написал он.

Надо сказать, что вообще страна поделилась на два лагеря. Представители первого настаивали на том, что россиянам стоит поехать в Пхенчанг и показать всему миру, что Россия может побеждать и без допинга. Вторые заявляли, что нечего унижаться, и надо объявлять бойкот МОК. О фактах демонстративного отказа от участия в Играх за все время существования олимпийского движения в эти дни вспоминали многие – историк Андрей Ермоленко в колонке на сайте «Нового Дня», например, припомнил, как общественность пыталась бойкотировать Олимпиаду в гитлеровском Берлине, но МОК отчего-то не посчитал нужным обращать на это внимание. Политологи и эксперты также заявляли, что нынешнее решение МОК – это «попытка Запада наказать Россию» и «происки Госдепа».

Вообще на тему того, стоит ехать или не стоит, высказывались многие – например, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, который присоединился к стану первых. «Новый День» же предложил своим читателям также высказаться на горячую тему, на сайте идет голосование.

Точка в споре «ехать или не ехать» еще не поставлена. Кремль как будто дал добро на то, чтобы спортсмены отправились в Корею и показали класс, однако расплывчатость формулировок наводит на мысли, что четкого решения пока нет и наверху. Так что претенденты на путевку в Пхенчанг – а среди них есть и молодые, пока неизвестные, и именитые спортсмены, например, биатлонисты Шипулин и Глазырина, – замерли в ожидании. Как и их болельщики.

Заявление недели

В Свердловской области появилась еще одна горячая точка – жители самого северного города региона, Ивделя, несколько месяцев назад рассказали о проблеме отравления воды в местных реках. Из них осуществляется забор для водоснабжения города. По данным активистов, в реки Ивдель и ее притоки (ручей Красная Водица, реки Тальтии, Банной и Черной) идет водосброс с промпредприятий, которые входят в холдинг УГМК, из-за чего в водоемах вымерла рыба, а около водных артерий перестали водиться животные. Свыше 16 тысяч жителей Ивделя теперь вынуждены делать запасы на родниках или покупать воду в бутылках, поскольку в водопроводной нормы ПДК превышены в разы. При бездействии властей и промышленников жители, которые поставлены в отчаянное положение, озвучили готовность к крайним мерам.

«Вот мы видим все эти отписки и какое-то нейтральное отношение к проблеме местных властей. Нам что, трассы перекрывать, объявлять голодовки? Видимо, только так можно привлечь внимание федеральных властей. А хотят ли они в 2018 году, когда будут выборы президента, такой скандал на Урале?» – отметил в разговоре с нашим агентством еще один местный житель Егор Искаков.

Скандал недели

Еще одна проблемная территория – это Белоярский городской округ, где на этой неделе внезапно выяснилось, что в местной больнице творится что-то странное. Оказалось, например, что медучреждение задолжало денег поставщику бензина, и новых средств на ГСМ нет, а, значит, машины «скорой помощи», прикрепленные к больнице, не смогут поехать на вызов даже к экстренным пациентам.

Жители Белоярского высказывают мнение, что эта ситуация и серьезные сокращения медицинских специалистов, проведенные в больнице, в том числе в отделениях общей врачебной практики – звенья одной цепи и начались после смены руководства ЦРБ.

Треш недели

Сразу два резонансных уголовных дела, связанные с горе-матерями, получили развитие на этой неделе. В частности, выяснилось, что наконец-то завершена психиатрическая экспертиза в отношении учительницы из Первоуральска, которой дали в опеку девочку с особенностями развития. Женщину признали невменяемой. Напомним, весной этого года в Сеть «утекло» видео, на котором педагог лупит ребенка ремнем. Девочку почти сразу изъяли и передали в детский центр, а после – отдали под опеку другой семьи. Уголовное же дело, возбужденное в отношении первой опекунши, уходит в суд. На следующую неделю в Первоуральске должно состояться первое заседание.

Вторая тема, прогремевшая в Свердловской области и России еще сильнее – это история матери, которая травила детей крысиным ядом. В пятницу состоялось финальное заседание суда, на котором Елене Кордюковой огласили приговор. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 18,5 лет в колонии общего режима.

Приговор

Подсудимая заявила, что будет обжаловать приговор. Напомним, по мнению следствия и суда, женщина давала своим детям препарат варфарин. Двое детей умерли, третьего удалось спасти – врачи заподозрили неладное при госпитализации мальчика, и после анализов обнаружили антикоагулянт в крови ребенка. Стоит добавить, что близкие Елены, в том числе ее муж Андрей, не верят в то, что она намеренно убивала детей.

Фото недели

В четверг вечером Екатеринбург, как и обещали синоптики, начало засыпать снегом. На фоне долгого затишья по осадкам горожане сначала восприняли это позитивно – появилось новогоднее настроение, но в пятницу утром выяснилось, что дорожная ситуация из-за снегопада сильно ухудшилась. Особенно на междугородних трассах.

Так, в ДТП под Невьянском погибли два человека. Водитель не справился с управлением, машину перевернуло и выбросило в кювет, погиб и сам управлявший автомобилем, и его пассажир. Сразу несколько аварий произошло и на других дорогах. На Московском тракте, например, в ДТП угодила машина скорой помощи, ее протаранила легковушка, а пока оба водителя выставляли знаки, в автомобиль с пациентом и врачами врезалась фура. Всех пострадавших пришлось экстренно госпитализировать.

Добавим, что на выходные прогноз неутешительный – снегопады продолжатся, поэтому в ГИБДД порекомендовали водителям без лишней надобности не выезжать за пределы города.

Видео недели

Жители Екатеринбурга рассказали журналистам о разгорающемся скандале вокруг муниципальной земли, проданной под индивидуальную застройку. Мэрия пытается отменить три десятка сделок, утверждая, что построенные горожанами дома – времянки, возведенные только для того, чтобы воспользоваться льготными ценами. Если суды встанут на сторону чиновников, владельцы участков задним числом окажутся должны за аренду земли сотни тысяч рублей.

Горожане показали свои дома, в которых они живут и вообще времянками их не считают. Подробности на видео.

Времянки или нет

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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