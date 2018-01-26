Миллиарды на болоте, ряженые с нагайками на льду и потоп на уход Ковальчика, – итоги недели РИА «Новый День»

Редакция РИА «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги очередной недели. Все самое интересное, скандальное и удивительное, словом, то, чем запомнятся эти дни – в обзоре агентства.

Тема недели

Больше всех на этой неделе обсуждали резкое похолодание. Казалось бы, уральцев не должна сильно беспокоить температура в -25 градусов в январе, но из-за сильного ветра казалось, будто в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Региональному управлению МЧС России пришлось разворачивать 17 мобильных пунктов обогрева на трассах.

В очередной раз выручать водителей пришлось и полицейским. На дороге под Ирбитом сотрудники ГИБДД спасли двоих мужчин, замерзавших в сломавшейся «Газели». К счастью, похолодание к концу недели стало постепенно спадать.

Скандал недели

Морозная погода и сильный ветер не стали препятствием для автогонщиков, которые проводили очередные соревнования на льду озера Балтым. Помешали им другие обстоятельства – чиновники минприроды области, которые решили запретить мероприятие. А для того, чтобы добавить веса своим аргументов, они взяли с собой мужчин в папахах и с нагайками. До драки не дошло, хотя одному из фотографов угрожали сломать руки, а другому – сломали камеру. Позднее минприроды пришлось объяснять, почему они ополчились на автогонщиков. Выяснилось, что из-за несоблюдения последними пунктов Водного кодекса РФ, который запрещает заезжать на автомобилях в водоохранную прибрежную зону. За это организаторов гонок оштрафовали, а вот о наказаниях для боевых отрядов минприроды, которые тоже прибыли на машинах, почему-то ничего не было сказано.

Скандал на Балтыме

К середине недели в истории нашелся след УГМК – оказалось, что на берегу Балтыма живет один из высокопоставленных сотрудников медной компании Сергей Ратманов, который и добивался запрета гонок. Пикантная деталь – коттедж его оказался построен прямо в водоохранной зоне. Также стало известно, что и ранее Ратманов пытался бороться с гонщиками, но проверки минприроды и прокуратуры показывали – нарушений нет. Остается загадкой, как получилось так, что спустя годы нарушения все же нашлись. Так или иначе, но в четверг на Балтыме появились бетонные блоки, чтобы ограничить въезд рейсеров на лед. Правда, непонятно, остановит ли это их.

Видео недели

На этой неделе Екатеринбург столкнулся с серьезным коммунальным ЧП – на улице Белинского произошел прорыв водовода диаметром 500 мм. Разлив воды был настолько сильным, что очевидцы сравнивали его с фонтаном, а воду с Белинского, Энгельса и Розы Люксембург пришлось несколько часов откачивать специальным службам. На несколько часов движение по улице в районе аварии было парализовано. Встали не только автомобили, но и троллейбусы, причем из подтопленных машин людей вызволяли сотрудники ГИБДД, а пешеходы переносили друг друга через улицу на руках. О причинах порыва так и не было сообщено. Но водоизвержение стало красивым завершением директорства Александра Ковальчика в Водоканале.

Потоп

Назначение недели

На следующий день после потопа стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил-таки главой минэкономики региона Александра Ковальчика, который лучше всех других претендентов написал специальный тест, презентовал проект по развитию экономики области и прошел собеседование с непосредственным начальником.

В Водоканале Ковальчик успел проработать 10 лет, и не проходило и года, чтобы обходилось без скандалов. Начиналось все с повышения тарифов и нарушения использования ресурсов водохранилищ, привело к авариям и даже аресту директора МУПа, а закончилось – личным распоряжением Путина, без которого с Водоканалом и его отходами, незаконно складируемыми в лесу, не могли справиться даже силовики. Временно возглавлять МУП будет выходец из ФСБ Сергей Рахманов.

Заявление недели

Настоящим ударом для всех поклонников спорта стало решение МОК не пускать на Олимпиаду в Южной Корее биатлониста Антона Шипулина, который, как оказалось, и сам был шокирован этим известием. Пару дней он хранил молчание, а после сделал заявление: «Появилась мысль все бросить и уехать домой. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся», – написал он в своем инстаграме.

Фото недели

На этой неделе горожане обратили внимание на новую конструкцию, появившуюся на болоте возле выставочника «Екатеринбург-Экспо». Выяснилось, что это пресловутый конгресс-холл, на который из бюджета области тратят 2 млрд рублей, полученных от продажи регионального пакета акций аэропорта Кольцово. Новостройка на Россельбане нужна свердловским властям, чтобы не упасть в грязь лицом, если вдруг в Екатеринбург с концертом нагрянет Стинг, Элтон Джон или другая звезда.

«В Москве есть «Крокус-сити», а у нас нет возможности выполнять райдеры звезды, поэтому у нас должно быть веское основание, зачем им заезжать в Екатеринбург в рамках своих концертных туров, тратить время на то, чтобы везти сюда оборудование. У той же Мадонны концертного оборудования – целый трейлер», – объясняют в правительстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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