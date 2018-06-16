Нашествие иностранных болельщиков, скандал на матче ЧМ и предвыборные муки – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбург пришел мировой футбол и полностью захватил новостную повестку. Как город справился с первым матчем Чемпионата мира, что увидели иностранные болельщики в парке им. Маяковского и почему реконструированный Центральный стадион не смог собрать аншлаг – в традиционных итогах недели от редакции РИА «Новый День».

Событие недели: Екатеринбург принял первый матч ЧМ-2018 и удивил весь мир полупустыми трибунами

В пятницу в городе состоялся первый из четырех футбольных матчей, на подготовку к которым ушло несколько лет и миллиарды рублей. На поле реконструированной «Екатеринбург Арены» сыграли сборные Египта и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу, стартовавшего в России. Увидеть вживую звездных игроков можно было на открытых тренировках и около отелей, куда заселились команды.

Но главным событием, безусловно, был групповой матч. Победу в нем одержал Уругвай, чему наверняка порадовались уральские болельщики, сделавшие ставки в букмекерских конторах. Но, увы, неприятным сюрпризом стали частично незаполненные трибуны стадиона во время игры. На футбол пришли 27 тысяч болельщиков, тогда как билетов, по данным оргкомитета «Россия-2018», было продано 32 тысячи. Куда подевались пять тысяч зрителей, осталось неизвестным.

Предположения о не долетевшем чартерном рейсе из Уругвая и просто испугавшихся холодной уральской погоды фанатов кажутся несостоятельными. Более вероятна версия, что центральные места и спонсорские ложи (а именно они и были пустыми) держали до последнего, чтобы отдать каким-то важным персонам и гостям. Так или иначе, ФИФА и оргкомитету придется дать какое-то объяснение случившемуся. В организации уже заявили, что разберутся с причинами низкой явки на матч в Екатеринбурге.

А местные власти поспешили снять с себя ответственность. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в этой ситуации не обладает полномочиями, так как билетами занимаются исключительно ФИФА. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что мэрия направит официальный запрос в международную федерацию футбола, чтобы выяснить, почему на стадионе осталось свободными несколько тысяч мест.

Видео недели: нашествие иностранных болельщиков

На этой неделю в уральскую столицу прилетели несколько тысяч египетских и уругвайских болельщиков. Несмотря на прохладную погоду, настроение у гостей было отличное. Они с удовольствием гуляли по центру города, распевали песни и фотографировались с горожанами. Апогеем праздника стало шествие фанатов к «Екатеринбург Арене» в день матча Египет-Уругвай.

Шествие фанатов

Фото недели: странные персонажи рядом в фан-зоной в ЦПКиО

Вместе со стартом ЧМ-2018 открылась фан-зона в парке имени Маяковского. Площадка успешно прошла тест-драйв во время трансляции матча-открытия между Россией и Саудовской Аравией. Посмотреть футбол пришли почти 20 тысяч человек, которые остались довольны, несмотря на некоторые просчеты организаторов с едой и курилками. Однако территория парка за пределами фан-зоны производит унылое впечатление.

Больше всего редакцию «Нового Дня» поразила композиция из странных персонажей, которая больше отпугивает, а не привлекает посетителей парка.

Тренд недели: депутаты не могут определиться с выборами мэра Екатеринбурга

Из-за большого футбола политическая повестка в городе приутихла, но все-таки заслуживает внимания. В среду комиссия по МСУ гордумы Екатеринбурга в очередной раз устроила бунт и отклонила готовый проект конкурса по избранию главы города. Причиной стало недовольство депутатов персональным составом муниципальной «тройки», которая будет проводить отбор кандидатов в мэры. Тем не менее, этот вопрос будет вынесен на последнее заседание думы. Внезапно и областной парламент решил вернуться к законопроекту о возвращении прямых выборов мэра уральской столицы. Законопроект рассмотрят в заксо 26 июня, за неделю до этого – на профильном комитете.

Все это происходит на фоне судебного процесса по иску юриста Валерия Андреева, требующего признать реформу системы власти в Екатеринбурге нелегитимной. Поскольку инициатором отмены выборов был губернатор Евгений Куйвашев, истец требует от него объяснений.

Политические партии понемногу раскачиваются к сентябрьским выборам в гордуму Екатеринбурга. «Яблоко» уже определилось с тройкой лидеров для избирательной кампании, остальные пока думают.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.18

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