Вспомним все: видеоитоги года от РИА «Новый День»

Уходящий 2018 год стал очень насыщенным для Екатеринбурга. Редакция РИА «Новый День» предлагает зрителям и читателям вспомнить вместе самые волнующие его моменты.

Вспомним 2018-й

Снос екатеринбургской телебашни

Одним из самых драматичных событий года стал снос знаменитой недостроенной телебашни. То, что объект снесут, было ясно давно, чуть ли не каждую неделю появлялись слухи о возможной дате, несмотря на протесты части горожан. Наконец, стало ясно: взрыв произойдет утром 24 марта. В ночь на 23 марта троим противникам сноса удалось проникнуть на башню, они подняли российский триколор. Но их теплые вещи остались внизу, и во второй половине дня ребятам пришлось спуститься. Настал день сноса. С семи утра движение на дорогах вокруг телебашни уже перекрыли. В метро давка была сильнее, чем в рабочие дни. Мы вели трансляцию взрыва и запечатлели падение знаменитого недостроя.

«Экспо-2025»: опять не получилось

В 2018 году Екатеринбург проиграл право на проведение всемирной выставки «Экспо». Победу одержала Осака (Япония). За этот город отдали голоса 92 делегата, Баку выбыл после первого тура. Российскому же претенденту достался 61 голос. Напомним, это уже второе поражение Екатеринбурга в борьбе за право проводить всемирную выставку. В 2013 году город претендовал на проведение «Экспо-2020», но уступил Дубаю. На мероприятия, посвященные продвижению заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025», ежеквартально выделялись десятки миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Общественники уже попросили прокуратуру проверить обоснованность расходов губернатора Евгения Куйвашева и его подчиненных во время поездки в Париж в октябре 2018-го.

Выборы президента Российской Федерации

Президентская кампания стартовала в Екатеринбурге еще в декабре прошлого года. В ходе нее Урал посетили почти все кандидаты на пост главы государства, кроме Владимира Путина, – Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Борис Титов, Григорий Явлинский. В сам день выборов явка избирателей в Екатеринбурге составила порядка 60%, из них за Владимира Путина проголосовало более 70%. В целом по области явка была несколько выше – 62,35%.

Траур по жертвам страшного пожара в Кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

В конце марта жители Екатеринбурга вместе со всей страной скорбели по жертвам страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Стихийный мемориал возник у фонтана «Каменный цветок» – люди приносили живые цветы, свечи и детские игрушки. «Это и наши дети», – говорили екатеринбуржцы.

Отмена мэрских выборов

Одним из главных политических событий года в Екатеринбурге стало принятие областного закона о замене прямых выборов главы избранием по конкурсу. Накануне принятия закона, 2 апреля, противники отмены выборов провели митинг на площади Обороны. Собралось около 2 тысяч человек. После часа выступлений была принята резолюция, в которой участники потребовали не принимать законопроект и отправить в отставку губернатора Куйвашева. Но принятию закона это не помешало. В знак протеста 22 мая мэр Евгений Ройзман объявил, что уходит в досрочную отставку. Следующим главой города стал Александр Высокинский, избранный в сентябре уже не горожанами, а гордумой по представлению конкурсной комиссии.

ЧМ-2018: футбольный карнавал в Екатеринбурге

Летом Екатеринбург стал одной из столиц чемпионата мира по футболу, приняв четыре матча. На несколько недель город стал абсолютно интернациональным: сюда съехались болельщики из Франции, Египта, Уругвая, Перу, Мексики, Швеции, Японии, Сенегала. Больше всех уральцам запомнились перуанцы, которые перед матчем (к сожалению, неудачным для них), устроили настоящий праздник на грани карнавала на улицах уральской столицы.

Митинги против пенсионной реформы

Праздник футбола подошел к концу, и почти сразу свердловчане столкнулись с новой проблемой: повышением пенсионного возраста. В Екатеринбурге и других городах области прошли митинги протеста против реформы, которые, впрочем, ни на что не повлияли. Одна из самых крупных акций состоялась в день выборов в городскую думу 9 сентября. Несколько десятков человек были задержаны полицией.

Первый конфуз новой городской думы

Избранная в сентябре новая гордума Екатеринбурга не стала долго ждать, прежде чем попасть в неприятную историю. Уже в декабре депутаты решили повысить зарплаты городским чиновникам и премии тем из народных избранников, кто работает в думе на освобожденной основе. Решение своей очевидной неуместностью вызвало ужас в федеральном руководстве «Единой России», после чего депутаты мгновенно передумали и заявили, что вообще-то они и не собирались этого делать.

А рядовые жители Екатеринбурга вместе с редакцией РИА «Новый День», встречая наступающий новый год, желают друг другу здоровья и любви.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 29.12.18

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