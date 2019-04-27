Приговор подросткам-убийцам и нищенские зарплаты врачей – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя уместила в себе несколько резонансных событий. В Березовском завершился громкий суд над подростками, забившими насмерть парня-инвалида, в Серове разгорается скандал из-за нищенских зарплат детских врачей, а в Екатеринбурге власти все-таки повысили стоимость проезда в метро. При этом чиновникам запретили «бронзоветь», то есть игнорировать жалобы населения. Подробности – в нашем обзоре.

Событие недели: в Березовском вынесли приговор несовершеннолетним убийцам инвалида

В Березовском суде завершился громкий процесс по делу об убийстве 20-летнего Дмитрия Рудакова. Четверо подростков, обвиняемые в жестокой расправе из хулиганских побуждений, получили от 8,5 до 9 лет 9 месяцев лишения свободы каждый в зависимости от участия в преступлении. Главным доказательством в уголовном деле стало видео, которое подростки сняли во время издевательств над погибшим.

На вопросы журналистов подсудимые и их родители отвечать не стали. Мама убитого Дмитрия Елена Рудакова считает наказание справедливым. С ее мнением согласны жители Березовского.

Приговор подросткам. Реакция горожан

Скандал недели: детские врачи в Серове взбунтовались из-за нищенской зарплаты

Сотрудники детского отделения больницы в Серове рассказали «Новому Дню», как им приходится выживать на 11 тысяч рублей и работать без необходимых медикаментов и перчаток. По бумагам в больнице все благополучно – в отчетах значатся другие зарплаты, около 35 тысяч рублей, никакие жалобы в инстанции не помогают. Главврач наотрез отказался комментировать журналистам ситуацию.

Зато после визита СМИ сотрудников больницы начали вызывать по одному в кабинет руководителя для форменного допроса: зачем и по какому праву они рассказали о внутренних проблемах приехавшим из Екатеринбурга журналистам. От медиков теперь требуют подписать приказ о запрете общения с представителями средств массовой информации, потому что это является разглашением «врачебной тайны».

После скандала в больнице началась проверка – пока внутренняя. Но ситуацией уже заинтересовался московский профсоюз «Альянс врачей». В минздраве Свердловской области обещали дать комментарий позднее.

Заявление недели: уральский полпред запретил чиновникам «бронзоветь»

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов предупредил чиновников, что отказ от диалога с гражданами теперь может стоить им карьеры. Свое заявление он сделал на собрании с политическими партиями.

«Тот, кто не выполняет своих обязанностей, увидит реакцию в свой адрес. Мы же видим, когда зачастую на многомиллионную аудиторию прямой линии с президентом выносятся вопросы, прямо скажем, местного значения. И региональные, и муниципальные чиновники несут за это ответственность. Не умеете, не справляетесь – уходите», – подчеркнул Цуканов.

По его словам, люди приходят на приемы в администрацию, к главам, другим чиновникам, чтобы решать свои проблемы, и когда они не могут достучаться до органов местной и региональной власти, им ничего не остается, как выходить с протестом. Поэтому чиновникам «не нужно бронзоветь».

Казус недели: журналистам обещали показать построенный конгресс-холл, но передумали

Анекдотичная ситуация произошла с новым конгресс-холлом «Екатеринбург-Экспо», который был построен за 9,5 миллиардов бюджетных рублей. Там решили провести выездное заседание комитета по энергетике областного союза промышленников и предпринимателей. А чтобы заинтересовать прессу, представители компании PitON пообещали провести экскурсию для журналистов по объекту, который откроется только в августе. Но организаторы внезапно отменили пресс-тур, сославшись на распоряжение министра ЖКХ Николая Смирнова. Причем сам чиновник оказался не в курсе и очень удивился.

«Ни я, ни другие сотрудники министерства не создаем никакие ограничения для СМИ – мы так не поступали и делать этого не собираемся. Наоборот, всегда открыты для общения с прессой», – прокомментировал Смирнов «Новому Дню».

Цифра недели: стоимость проезда в метро все-таки повысили

Свердловское правительство одобрило повышение тарифа на проезд в екатеринбургском метрополитене. Цена на одну поездку поднимется с 28 до 32 рублей. Свое решение власти объяснили тем, что в новый тариф заложена инвестиционная составляющая. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования в «Областной газете».

С ростом цен согласились коммунисты. 29 апреля представители КПРФ намерены провести митинг у здания ЕМУП, заявлено 100 человек.

Тренд недели: подростки получают травмы в заброшенных зданиях, кафе и просто на улице

На этой неделе случилось несколько происшествий с подростками, в результате которых тинейджеры получили травмы.

Так, во вторник вечером на компанию школьников, ужинавших в кафе KFC в торговом центре на Уралмаше, упала массивная деревянная конструкция. Пострадали семь человек, но госпитализации не потребовалась. Подростков осмотрели на месте врачи скорой помощи.

В тот же день был еще инцидент – на гулявшего по тротуару мальчика упал дорожный знак. Ребенка доставили в больницу с ушибленной раной теменной области. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Гораздо более серьезные последствия были в Первоуральске, где несовершеннолетние гуляли в заброшенном здании школы-интерната. На 16-летнего подростка рухнула бетонная балка, из завалов его извлекли спасатели. У школьника перелом костей таза, он был прооперирован в местной больнице. Сейчас злополучное здание обнесено бетонным забором. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ и выясняют обстоятельства случившегося. Очевидцы рассказывают, что в день инцидента изнутри заброшенного здания доносились взрывы петард и грохот. По их версии, компания подростков, среди которых был пострадавший, пинали стены разваливающегося строения.

Видео недели: кто охраняет заброшенную больницу в Зеленой Роще

Съемочная группа РИА «Новый День» лично проверила, как охраняют заброшенную больницу в Зеленой Роще. На оплату работы ЧОПа из областного бюджета было выделено 530 тысяч рублей. Но разваливающее здание не производит впечатление охраняемого объекта. Как оказалось, больницу от набегов стережет всего один охранник, а помогают ему пара-тройка волонтеров. Но сил явно недостаточно, так как на заброшенной территории чуть ли не ежедневно можно встретить гуляющих школьников без сопровождения взрослых.

Кто живет в заброшенной больнице

Фоторепортаж недели: молодежный «Авто» взял серебряные медали МХЛ

В Екатеринбурге решилась судьба Кубка Харламова в десятом сезоне Молодежной хоккейной лиги. В седьмом матче финальной серии сразились местный «Авто» и ярославский «Локо». Хозяева, увы, уступили со счетом 0:1 и не смогли стать чемпионами. Расстроенные хоккеисты не могли сдержать слез разочарования, но болельщики в переполненном КРК «Уралец» их поддержали. «Авто» впервые в своей истории добился серебряных медалей МХЛ, раньше команда не могла пробиться дальше второго раунда. Кроме того, вратарь уральской молодежки Владимир Галкин был признан самым ценным игроком в плей-офф турнира.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.19

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