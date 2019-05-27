Что выберет Куйвашев: переобувание в воздухе или ролевые игры?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев к моменту обнародования альтернативных площадок для размещения храма святой Екатерины оказался в очень сложном положении. Помимо глобальных задач – как урегулировать конфликт, не растеряв своих привычных инвесторов, не поссорившись с РПЦ и не спровоцировав возмущение общественности, перед Куйвашевым стоит короткая, но главнейшая в вопросе «храм – сквер» задача: решить судьбу площадки, ставшей причиной раздора. Сейчас это ключевая интрига – останется ли в силе заявление губернатора об отказе от этого участка.

На прошлой неделе, 23 мая, губернатор прокомментировал результаты опросы ВЦИОМ, по итогам которого 74% респондента назвали сквер у драмтеатра неудачным местом для храма. Словно позабыв, кто был первым сторонником этого варианта, Куйвашев написал в соцсети: «Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма».

Внезапно назначенный «крайним» Александр Высокинский дал понять, что не совсем согласен с отведенной ему ролью. В ходе пресс-подхода после встречи с православной общественностью он отметил, что сквер как место размещения храма тоже должно остаться в списке возможных, который будет предложен гражданам для обсуждения. И он готов обсуждать это с главой региона Евгением Куйвашевым. «Я на сегодня вычеркивать эту площадку не готов. А иначе мы начинаем влиять на результаты опроса. Ключевую площадку, с которой все началось, мы ее сразу устраняем, – сказал Высокинский. – Но еще раз подчеркну, что итоговое решение принимает дума. Я могу свою позицию доводить и до думы и до Евгения Владимировича. Об этом нужно договариваться».

Не поддержал губернатора и его политический заместитель Сергей Бидонько, прокомментировавший ситуацию со «скверным храмом» 24 мая в радиоэфире «Эха Москвы»: «Наверное, все-таки было бы правильнее оставить все площадки, которые предлагают люди. Мы не должны ограничивать права людей высказать свое мнение, раз зашли в эту процедуру», – заявил он.

Отметим, что на последнюю встречу городской думы и общественности представители «Фонда святой Екатерины», явно считающие себя обманутыми в лучших чувствах, не явились. Сегодня УГМК и РМК распространили совместное заявление, в котором заявили, что впредь вообще не намерены участвовать в выборе места для храма: «УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства», – говорится в заявлении медников. Имя губернатора там даже не упоминается. Никакой информации о предстоящей в скором времени встрече Куйвашева с главой города или с епархией нет.

Политолог Константин Калачев находит историю с различием во мнениях между губернатором и мэром очень любопытной – «если только это не постановка и не игра в доброго и злого полицейского». Эксперт отмечает, что отстаивание точки зрения Куйвашева – против храма в сквере – может принести ему дополнительные очки в глазах избирателей. С другой стороны, Высокинский, не прошедший через прямые выборы, в меньшей степени интересуется, что о нем подумают рядовые граждане, и в большей – «сильные мира сего». Формально ответственность лежит на мэре, так как вопрос выбора места строительства, как уже неоднократно подчеркивалось, является компетенцией муниципальной власти, но все не так просто. «Официально муниципальная власть отделена от государственной, но на практике никто в это не верит – область все равно дает городу советы», – отмечает Калачев. Возникает вопрос – насколько работает в Свердловской области вертикаль власти и насколько город готов прислушиваться к области. А «башен в Кремле много», – добавляет Калачев. И если в одной выступают за жесткую вертикаль, то в другой – за максимальный учет мнения населения.

Список площадок под строительство должен появиться на этой неделе. И наличие либо отсутствие сквера в качестве возможной площадки будет говорить о многом. Впрочем, для свердловских властей прием «избирательной памяти» не в новинку.

Как уже неоднократно писал «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев умеет подстраиваться под любые обстоятельства, что он наглядно доказал, например, в ситуации с внезапной отставкой премьера области Дениса Паслера в сентябре 2016 года. «Данный шаг позволит укрепить политический курс президента России, обеспечить успешное исполнение майских указов президента, достижение реального повышения качества жизни уральцев», – так объяснил правительственную реформу в регионе Куйвашев. Хотя на итоговой пресс-конференции в декабре 2015 года увлеченно рассказывал, что в Свердловской области так «исторически сложилось», что есть и правительство, и администрация губернатора. «Пока от этой схемы мы отходить не будем», – говорил тогда глава региона.

Другой пример: летом 2015 года в заксо поступил странный во всех отношениях законопроект о переименовании должности главы Екатеринбурга Евгения Розймана. Закон был принят в один день сразу в трех чтениях – в основном за счет парламентского большинства «Единой России». Затем начали происходить удивительные вещи. На следующее утро губернатор Евгений Куйвашев впервые наложил вето на решение заксо. Спустя еще три дня единороссы согласились с действиями главы региона (пытаясь сделать вид, что не обиделись). Спикеру заксо Людмиле Бабушкиной пришлось выкручиваться и объяснять журналистам непостоянство народных избранников: «У депутатов было такое видение событий. Оно не совпало с мнением главы региона. После проведения переговоров депутаты согласились с позицией губернатора».

Екатеринбург, служба информации

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