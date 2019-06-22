Путин, бесы и тонны отходов: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» по традиции подводит итоги уходящей недели. Повестка выдалась весьма оживленной: чиновники пытались не попасть в немилость президента на прямой линии, скончался экс-глава СвЖД, Первоуральск увяз в череде скандалов, а Екатеринбург стал «городом бесов».

Тема недели: прямая линия с президентом

Владимир Путин на этой неделе провел ежегодную прямую линию. Как водится, готовиться к ней начали заранее – люди писали вопросы и снимали видео о наболевшем, а власти на местах пытались купировать самые острые проблемы, пока о них не рассказали в прямом эфире президенту.

Свердловская область исключением не стала. Свои обращения записали работники Баранчинского электромеханического завода, которым не платят зарплату; жители Полевского, которых травит РМК; люди из Красноуфимска, протестующие против строительства мусорного полигона; тагильчане, которые тоже недовольны мусорной реформой; в Асбесте жаловались на ветхое жилье. Наконец, обратились к Владимиру Путину и мусульмане Екатеринбурга, которые добиваются строительства соборной мечети в уральской столице. Власти пытались предупредительно реагировать. Например, в первоуральской больнице срочно отремонтировали страшные палаты – тем более что эта тема уже попадала в сюжеты федеральных каналов.

Успеть до эфира с Путиным – срочный ремонт в больнице

Вопрос от Среднего Урала на прямой линии прозвучал – в эфир попали жители Нижней Салды и их помойка. «Мусорная реформа не работает, вот во что превратился чистый молодой район», – заявили уральцы и продемонстрировали горы мусора. «Надо внимательно посмотреть на эти картинки. Много таких вещей. Надеюсь, удастся навести порядок в ближайшее время. Вроде непривлекательная тема, мусор, но я буду поглядывать», – прокомментировал президент.

Местные власти отреагировали практически сразу – заявили, что в Салду поедет замминистра ЖКХ Егор Свалов. Правда, с выездом торопиться не стали, чиновник должен был ехать с инспекцией на следующий день утром. Быстрее его в Нижней Салде оказался депутат Госдумы Андрей Альшевских – спустя несколько часов после окончания прямой линии. К тому моменту от свалки не осталось и следа. Таким образом Путин помог прибрать мусор в одном небольшом городке.

Событие недели: конфликт в Грузии

Вечером 20 июня в центре грузинской столицы начались массовые протесты. Поводом стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера грузинского парламента. К слову, этот депутат успел прославиться и в Екатеринбурге – из-за событий в сквере у театра драмы. На встрече с депутатами екатеринбургской гордумы он увязал события в сквере с майданом на Украине и Арабской весной.

Конфликт в Грузии уже сказался на туристах. Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании не смогут летать в эту страну с 8 июля. «Уральские авиалинии» и «Победа», летающие из Кольцово в Тбилиси и Батуми, уже сделали заявления о возврате билетов.

Цифра недели: сколько еды смешали с землей

В этом году исполнится пять лет с того момента, как президент России Владимир Путин подписал указ о продуктовом эмбарго: ввозить сельхозпродукцию, в том числе продукты питания, из стран, которые ввели экономические санкции в отношении РФ, нельзя.

Только на Среднем Урале за пять лет санкций было уничтожено порядка 104,5 тонн еды.

Заявление недели: Куйвашев связал смерть Миронова с давлением силовиков

В понедельник в Подмосковье скончался экс-начальник СвЖД Алексей Миронов, рядом с его телом нашли ружье. Он обвинялся по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере» и незадолго до трагедии был освобожден от домашнего ареста под залог. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал соболезнования в «Инстаграмме», весьма жестко высказавшись о силовиках.

«Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений. Борьба с коррупцией – важная задача нашего общества, но она не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь», – заявил Евгений Куйвашев.

Скандал недели: сотрудница администрации Первоуральска набрала кредиты на паспорта коллег

Одной из сотрудниц мэрии Первоуральска стали поступать сообщения от коллекторов с требованием погасить кредит, которого она не брала. Выяснилось, что она не единственная, кто оказался в такой ситуации. Как оказалось, на сотрудников администрации без их ведома были оформлены микрокредиты. Сотрудницу мэрии заподозрили в том, что она набрала кредитов в микрофинансовой организации на своих коллег.

Сотрудники мэрии внезапно стали должниками

Суммы займов варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. В схему оказались втянуты по крайней мере 80 человек. Глава Первоуральска Игорь Кабец рассказал РИА «Новый День», что внутренняя проверка по данному вопросу уже проведена, а ее результаты переданы правоохранителям. Уголовное дело пока не возбуждено, но директор МФО поспешил заверить, что долги аннулируют и в кредитной истории пострадавших этого случая не окажется.

Видео недели: 9 миллионов тонн отходов химпредприятия с высоты птичьего полета

Отвалы на окраине Первоуральска

И снова Первоуральск. В микрорайоне Магнитка съемочная группа РИА «Новый День» подняла в воздух дрона, чтобы запечатлеть виды города. В кадр попала и территория предприятия АО «Русский Хром 1915». А именно, ярко-желтого цвета вода и отвалы с отходами, содержащие трех- и шестивалентный хром. Пейзажи химпредприятия и города – в видео «Нового Дня».

Желтая река бежит в сторону Чусовой

Фото недели: суперпсы

Возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге прошло празднование Дня создания кинологической службы в МВД России. Служебные собаки продемонстрировали мастерство поиска взрывчатых и наркотических веществ, задержания преступников, вооруженных пистолетами, и выборку вещи по индивидуальному запаху. Собака-супермен, загадочная милаха, улыбающийся ротвейлер – смотрите наш фоторепортаж.

Тренд недели: город бесов

События в сквере до сих пор не отпускают Екатеринбург. Эта неделя прошла под знаменем города бесов – такое определение дал журналист Владимир Соловьев еще в мае, а в понедельник на въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Ее оперативно сняли по требованию ГИБДД. После губернатор Евгений Куйвашев предложил переименоваться в "город храбрых" – и такие таблички на въездах тоже установили. Но их быстро сняли. А после «город бесов» начал распространяться и в центре Екатеринбурга – на скамейках, стенах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.19

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