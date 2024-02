Россиян отрезали от QIWI-кошельков, банки КНР и ОАЭ остановили расчеты с Россией, на Москву обрушили новые санкции – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящей рабочей неделе было меньше привычного рабочих дней, но полно различных запретов. Часть из них – санкции из-за смерти экстремиста Навального – еще обсуждаются, некоторые, как в 13-м пакете антироссийских санкций, уже согласованы. Но самым волнующим россиян оказался запрет на вывод средств с QIWI-кошельков в связи с отзывом лицензии у КИВИ банка.

Шок недели – ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ банка

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Перестала работать платежная система Contact, позволявшая совершать переводы за границу, поскольку ее оператором был лишенный лицензии банк.

Пополнение и вывод денег с QIWI-кошельков стали недоступны, и это повергло в панику активно использовавших эту функцию граждан, бизнес и учреждения. Контрольным ударом стало заявление ЦБ РФ о том, что страхование вкладов не распространяется на QIWI-кошельки и на компенсацию рассчитывать не стоит.

Безрыбье недели – Россия запретила Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море

Госдума РФ денонсировала соглашение от 1956 года с Великобританией и Ирландией, позволявшее иностранцам ловить рыбу в водах Баренцева моря. Около 40% рыбного рациона британцев состояло из выловленной в российских водах трески, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Он посоветовал жителям королевства «поумнеть».

Отказ недели – банки КНР и ОАЭ перестали принимать платежи из России

Три крупнейших банка Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China перестали принимать платежи от банков в России, попавших под санкции.

Аналогичное решение принял ряд кредитных организаций в ОАЭ. Из-за риска вторичных санкций со стороны Запада банки в Эмиратах закрывают счета компаний с владельцами-россиянами.

Договоренность недели – послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза договорились о положениях 13-го пакета антироссийских санкций, которые вступили в силу к годовщине начала СВО 24 февраля. В новые санкционные списки вошли более 140 компаний и частных лиц российского ВПК, которые производят ракеты, беспилотники, зенитно-ракетные системы, высокотехнологичные компоненты для вооружения.

Обвинение недели – Запад обвинил Кремль в смерти экстремиста Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил, что президент РФ Владимир Путин и «его режим» будут привлечены к ответственности за смерть признанного в России террористом и экстремистом Алексея Навального.

МИД Швеции призвало ЕС ужесточить антироссийские санкции под предлогом смерти оппозиционера. Идею поддержали в Белом доме США и подготовили крупный пакет ограничений.

Перспектива недели – Брюссель велел Киеву не ждать соглашения о приеме в ЕС

Киев не увидит предварительный документ о принятии Украинв в ЕС даже летом 2024 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, работа над рамочным проектом договора продолжается, при этом, существуют «разные позиции» среди членов блока.

Подлость недели – США снова заблокировали решение СБ ООН по Газе

США вновь использовали свое право вето на заседании Совбеза ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Предложенная Алжиром резолюция с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа оказалась заблокирована. Штаты стали единственными, проголосовавшими против.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал блокировку резолюции «очередной черной страницей в истории Совбеза ООН».

