Последняя неделя июня была омрачена двумя крупным трагедиями в Севастополе и Дагестане. Специалисты и политики увидели связь между этими событиями, ведущую в сторону Запада. Но для многих россиян уходящая неделя запомнится еще и возвращением 90 российских военных из украинского плена, а также принятием долгожданного решения об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Трагедия недели – более 150 человек погибли и пострадали от удара ВСУ по Севастополю

Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетной частью, и одна ракета взорвалась над пляжем. Погибли двое взрослых и двое детей, пострадали более 150 человек.

МИД России объявил американскому послу, что возлагает на США равную с Украиной ответственность за гибель мирных граждан из-за поставок оружия. В ответ на это Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи для киевского режима на 150 млн долларов, куда включил ракеты для РСЗО HIMARS. Хотя даже в американском Конгрессе раскритиковали украинский удар по Севастополю с применением ракет АТACMS.

Возвращение недели – 90 россиян вернулись из украинского плена

России удалось вернуть 90 своих военнослужащих из украинского плена. Минобороны РФ объявило о результатах переговоров вечером 25 июня. Объединенные Арабские Эмираты вновь выступили посредником в сделке, которая помогла вернуть на Родину россиян, которым в плену грозила смертельная опасность.

ЧП недели – серия терактов с убийством священника произошла в Дагестане

Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате атаки погиб 21 человек, из них 16 – сотрудники полиции. Нападавшие убили священника отца Николая и подожгли здания синагоги и церкви.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил, что теракты в Севастополе и Дагестане могут быть связаны между собой. Однако, Совет Безопасности ООН выпустил заявление для прессы, в котором осуждается «гнусная» террористическая атака в Дагестане, но ничего не сказано об ударе Украины американскими ракетами по мирным жителям в Севастополе.

Потеря недели – Минфин допустил, что Россия не сможет вернуть замороженные Западом активы

Заблокированные Западом российские активы останутся для Москвы недоступны очень надолго или навсегда, допустили в Минфине РФ. Специалисты уверены, что в обозримом будущем Запад не вернет эти деньги. В то же время, прямая конфискация замороженных средств может стать «стратегической ошибкой», предупредили в министерстве.

Переговоры недели – Брюссель дал Киеву 10 лет на вступление в ЕС

Переговоры о принятии Украины в Евросоюз стартовали 25 июня. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова объявила, что Киеву дали 10 лет, чтобы стать полноправным членом блока. Дипломат считает, что экономические проблемы и коррупция в стране не помешают получению нового статуса. Матернова также допустила, что вступление Украины в ЕС может случиться и до конца десятилетия.

Объявление недели – МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Судьи обосновали свое решение тем, что военные чиновники причинили «чрезмерный вред гражданскому населению и ущерб гражданским объектам». МУС отметил, что действия Шойгу и Герасимова могут признать военными преступлениями, повлиявшими на безопасность людей.

Решение недели – Госдума одобрила индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты не увеличивали с 2016 года, и депутаты одобрили выплату компенсации за недоплаченные пенсии с того момента. Документ начнет действовать с 1 февраля 2025 года и затронет порядка 7,87 млн работающих пенсионеров.

Заявление недели – Зеленский не хочет затягивать конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский после регулярных заявлений о невозможности мирных переговоров с Россией сделал неожиданное объявление. Глава киевского режима обратил внимание на потери ВСУ и решил, что план урегулирования должен быть готов в ближайшие месяцы.

«У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», – сказал Зеленский.

© 2024, РИА «Новый День»

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