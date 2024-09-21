Взрывы убили 32 человек в Ливане, ВСУ обстреляли Белгород, деньги для льготной ипотеки закончились – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя открыла новый этап в организации террористических атак после инцидентов в Ливане. Россиянам неделя запомнится досрочным завершением программы семейной ипотеки и обстрелом Белгорода, при котором пострадали 10 человек.

Трагедия недели – десятки людей убиты, тысячи ранены при взрывах в Ливане

В Ливане 32 человека погибли, 3250 пострадали в результате двух серий взрывов беспроводных устройств. Первая детонация коснулась пейджеров и продолжалась больше часа 17 сентября. Днем позднее сдетонировали рации, сотовые телефоны, ноутбуки и солнечные батареи. Среди погибших двое детей, 300 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ливанские силовики заявили, что атаку против членов «Хезболлы» организовала разведка Израиля. Посол Ирана Моджтаба Амани потерял глаз и поранил второй, когда его пейджер взорвался.

Тель-Авив не комментирует случившееся. Вашингтон заявил, что ничего не знал о планах организаторов атаки. Ливан предупредил об ответных мерах и подготовился к нападению Израиля.

Закрытие недели – банки почти выбрали лимиты по семейной ипотеке

Российские банки почти выбрали лимит средств на «Семейную ипотеку», и программа может закрыться на несколько месяцев раньше заявленного срока. Сбербанк прекратил прием заявлений с 18 сентября в связи с исчерпанием лимита. «Альфа-банк» использовал отведенные под программу средства на 98,4%, Россельхозбанк – на 98,4%, Росбанк – 91%. Официально программа «Семейная ипотека» должна была действовать до конца 2024 года.

ЧП недели – 10 человек пострадали при обстреле Белгорода

Ранним утром 16 сентября ВСУ обстреляли Белгород. Горожане проснулись от грохота взрывов, в домах дрожали и бились стекла, осколки попадали в стены и крыши, несколько домов загорелись.

Сразу после атаки сообщили о восьми пострадавших, позже из число уточнили – 10 человек. Семи потребовалось лечение в стационаре, двух поместили в реанимацию.

Прогноз недели – Зеленскому и его режиму предсказали скорый конец

На Западе и Украине активно заговорили о скором конце режима Владимира Зеленского. Затягивание конфликта с Россией может привести к перевороту, предупредил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон выдал более суровый прогноз: угроза нависла не только над режимом, но и над его главой. Эксперт заявил, что сами украинцы могут расправиться с президентом, и ему, вероятно, придется бежать из страны.

Перспектива недели – ООН описала трудности зимы на Украине

ООН оценила перспективы украинцев пережить зимние месяцы. Специалисты подсчитали, что гражданам грозят отключения электроэнергии до 18 часов, поскольку Украина потеряла около 9 гигаватт производственных мощностей или половину объема, необходимого в зимний период.

Европа уже решила сброситься на поддержку Киева в зимние месяцы: Берлин пообещал отправить Киеву 100 млн евро, Евросоюз – 160 млн евро. При этом, Брюссель решил тратить не свои деньги, а прибыль от замороженных активов России.

Авария недели – в Приамурье разбился вертолет с тремя людьми

Три человека погибли при крушении вертолета Robinson R66 в Зейском районе Амурской области. Борт пропал с радаров вечером, а вскоре пришел сигнал аварийного маячка. Поиски начали утром и уже во второй половине дня с поискового вертолета увидели обломки. На борту находились два пассажира и пилот – все погибли.

Решимость недели – Киев готов официально расстаться с частью территорий

В Чехии отметили, что реалистичным «планом Б» для Украины стал бы отказ от части территорий и начало мирных переговоров. Украинское руководство готово смириться с потерей, но заявить открыто не может – это было бы политическим самоубийством. Хотя эксперты в Киеве подсчитали, что это решение принесло бы стране больше плюсов, чем минусов.

Но в конце недели МИД Украины заявил о неделимости своих земель и невозможности дискуссий на эту тему. Комментарий прозвучал в ответ на предложение Польши передать Крым под управление ООН на 20 лет, а уже потом решить вопрос о его статусе. В Москве напомнили, что Крым с 2014 года является частью территории РФ и обсуждение его статуса с Киевом бессмысленно.

Повестка недели – Турция призвала включить вопрос санкций против России в повестку переговоров по Украине

Турция выступила с предложением по списку вопросов для обсуждения на переговорах по Украине. Анкара предложила включить в повестку отмену антироссийских санкций. Если вопрос останется нерешенным, то и завершения конфликта ждать не стоит: ему грозит заморозка, а то и расширение. При этом, «ближайшие месяцы имеют решающее значение», заявил турецкий МИД.

© 2024, РИА «Новый День»

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